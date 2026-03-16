Vas Blanka versenyét szabotálta a csapattársa? Elmaradt a győzelem

Vas Blanka a legjobb világbajnoki szereplésével, negyedik hellyel zárta le a téli terepkerékpáros (cyclocross) idényt, március 15-én pedig már az országúton voltak komoly céljai. Az SD Worx–Protime magyar kerekese tavaly második lett a Trofeo Alfredo Binda elnevezésű olaszországi egynapos versenyen, így logikusnak tűnt, hogy Vas Blanka idén is kiemelt szerepet kap a sztárcsapat taktikájában. A magyar versenyző a mezőnyhajrát megnyerte, ezzel negyedik lett a versenyen, a szökéssel a második helyen célba érő csapattársa, Anna van der Breggen megindokolta a taktikáját a befutó után a csapat hivatalos oldalán.

Vas Blanka tavasszal is magyar bajnoki trikóban versenyez, a Trofeo Alfredo Bindán negyedik lett a magyar kerékpáros. Fotó: NorthFoto/Sport Press Photo via ZUMA Press/Pascal von Büren

Van der Breggen legenda a női kerékpárosok között, négyszer nyerte meg a Girót, olimpiai (2016) és világbajnoka (2018, 2020) is volt a mezőnyversenynek, 2021-es visszavonulása után tavaly tért vissza a mezőnybe. Ilyen eredménysor birtokában pedig felvetődhet a kérdés, hogy mennyire szívesen segít akár éppen Vas Blankának, akinek ugyan volt már néhány óriási sikere, de legendának még nem nevezhető.

Miért nem Vas Blanka sikeréért dolgozott a csapattársa?

Ami tény: Van der Breggen több támadást is indított a szökésben a győzelem reményében, de nem járt sikerrel, második lett honfitársa, Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) mögött, míg a 44 másodperccel utánuk érkező főmezőnyből Vas Blanka volt a leggyorsabb a sprintben, ahogy azt a csapatnál előre sejtették.