Rendkívüli

Újabb pert nyert lapunk a Tisza Párt ellen

Vas Blanka versenyét szabotálta a csapattársa? Elmaradt a győzelem

Vas Blanka a terepkerékpáros vb-4. helye után március 15-én versenyzett először országúton 2026-ban. A magyar kerékpáros a Trofeo Alfredo Binda elnevezésű olaszországi egynapos versenyen is a negyedik helyen ért célba. Ugyan az SD Worx–Protime-nál előzetesen Vas Blanka győzelmi esélyeit elemezték, csapattársa, Anna van der Breggen taktikáján ez nem feltétlenül látszódott meg. A győzelmet a holland legenda sem tudta megszerezni a csapatnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 10:35
A holland kerékpáros legenda, Anna van der Breggen úgy érezte, hogy csapattársa, Vas Blanka felzárkózására már nincs esély, ezért támadott a győzelem reményében Fotó: NorthFoto/PsnewZ via ZUMA Press/Tomas Sisk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vas Blanka a legjobb világbajnoki szereplésével, negyedik hellyel zárta le a téli terepkerékpáros (cyclocross) idényt, március 15-én pedig már az országúton voltak komoly céljai. Az SD Worx–Protime magyar kerekese tavaly második lett a Trofeo Alfredo Binda elnevezésű olaszországi egynapos versenyen, így logikusnak tűnt, hogy Vas Blanka idén is kiemelt szerepet kap a sztárcsapat taktikájában. A magyar versenyző a mezőnyhajrát megnyerte, ezzel negyedik lett a versenyen, a szökéssel a második helyen célba érő csapattársa, Anna van der Breggen megindokolta a taktikáját a befutó után a csapat hivatalos oldalán.

Vas Blanka tavasszal is magyar bajnoki trikóban versenyez, a Trofeo Alfredo Bindán negyedik lett a magyar kerékpáros. Fotó: NorthFoto/Sport Press Photo via ZUMA Press/Pascal von Büren

Van der Breggen legenda a női kerékpárosok között, négyszer nyerte meg a Girót, olimpiai (2016) és világbajnoka (2018, 2020) is volt a mezőnyversenynek, 2021-es visszavonulása után tavaly tért vissza a mezőnybe. Ilyen eredménysor birtokában pedig felvetődhet a kérdés, hogy mennyire szívesen segít akár éppen Vas Blankának, akinek ugyan volt már néhány óriási sikere, de legendának még nem nevezhető.

 

Miért nem Vas Blanka sikeréért dolgozott a csapattársa?

Ami tény: Van der Breggen több támadást is indított a szökésben a győzelem reményében, de nem járt sikerrel, második lett honfitársa, Karlijn Swinkels  (UAE Team ADQ) mögött, míg a 44 másodperccel utánuk érkező főmezőnyből Vas Blanka volt a leggyorsabb a sprintben, ahogy azt a csapatnál előre sejtették.

– Lejtmenetben elszakadtam három UAE-kerekessel. 

Nem igazán akartam elöl maradni velük, mert a befutó nagyon fekszik Vas Blankának. De hátul nem történt semmi a főmezőnyben

– idézte fel Van der Breggen, aki végül hiába próbálta leszakítani riválisait, meg kellett elégednie a második hellyel.

Van der Breggen azt is elárulta, hogy Vas Blanka a verseny korábbi szakaszában bukás miatt lemaradt, s egy másik kétszeres mezőnyverseny-világbajnok csapattárs, Lotte Kopecky segítségével zárkózott vissza a főmezőnybe.

Az a mezőnyhajránál kiderült, hogy Vas Blanka sebessége megvolt ahhoz, hogy megnyerje a versenyt. Csapatának azonban végül nem sikerült megszereznie az első helyet.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
