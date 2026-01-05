Rendkívüli

Orbán Viktor: Mi a béke és biztonság útját ajánljuk a magyaroknak

A Tisza Párt a brüsszeli zsákutcát képviseli – figyelmeztetett a miniszterelnök a Facebookon.

2026. 01. 05. 7:38
„Pár óra és indul a baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel, téma lesz bőven” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán. A kormányfő délelőtt 11-kor tart nemzetközi sajtótájékoztatót. A miniszterelnök bejegyzésében felidézte, az idei év első napjain fontos emlékeztetőt kaptunk, hogy a liberális világrend felbomlóban van. Donald Trump elnök megválasztása adta meg neki a kegyelemdöfést – mutatott rá.

Szeged, 2025. december 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án
Fotó: Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor a posztban hangsúlyozta, hogy az új világ azonban még forrásban van. „Szelesebb, kiszámíthatatlanabb, veszélyesebb évek jönnek. A magyar embereknek ebben a helyzetben kell idén áprilisban utat választaniuk” – jelezte.

Az egyik út a brüsszeli zsákutcába vezet. Ezt képviseli a Tisza. Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket. Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a genderpropagandára

– mutatott rá a kormányfő.

Ezzel szemben mi a béke és biztonság útját ajánljuk a magyaroknak. Mi nem akarunk magyar fiatalokat a frontra küldeni, és nem akarjuk lerombolni az országot és a magyar gazdaságot. Van tervünk és szándékunk arra, hogy Magyarországot az előttünk álló történelmi korszak nyertesévé tegyük. Ehhez mindenekelőtt ki kell maradnunk a háborúból. Erre kérünk 2026-ben felhatalmazást a magyar emberektől

– szögezte le Orbán Viktor.

Orbán Viktor várja a kérdéseket

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart hétfőn 11 órakor, amelyet élőben lehet majd követni a miniszterelnök Facebook-oldalán is.

„Várom a kérdéseket!” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


