Orbán Viktor: Mi a béke és biztonság útját ajánljuk a magyaroknak

„Pár óra és indul a baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel, téma lesz bőven” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán. A kormányfő délelőtt 11-kor tart nemzetközi sajtótájékoztatót. A miniszterelnök bejegyzésében felidézte, az idei év első napjain fontos emlékeztetőt kaptunk, hogy a liberális világrend felbomlóban van. Donald Trump elnök megválasztása adta meg neki a kegyelemdöfést – mutatott rá.

Orbán Viktor a posztban hangsúlyozta, hogy az új világ azonban még forrásban van. „Szelesebb, kiszámíthatatlanabb, veszélyesebb évek jönnek. A magyar embereknek ebben a helyzetben kell idén áprilisban utat választaniuk” – jelezte.

Az egyik út a brüsszeli zsákutcába vezet. Ezt képviseli a Tisza. Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket. Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a genderpropagandára

– mutatott rá a kormányfő.

Ezzel szemben mi a béke és biztonság útját ajánljuk a magyaroknak. Mi nem akarunk magyar fiatalokat a frontra küldeni, és nem akarjuk lerombolni az országot és a magyar gazdaságot. Van tervünk és szándékunk arra, hogy Magyarországot az előttünk álló történelmi korszak nyertesévé tegyük. Ehhez mindenekelőtt ki kell maradnunk a háborúból. Erre kérünk 2026-ben felhatalmazást a magyar emberektől

– szögezte le Orbán Viktor.

Orbán Viktor várja a kérdéseket

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart hétfőn 11 órakor, amelyet élőben lehet majd követni a miniszterelnök Facebook-oldalán is.

„Várom a kérdéseket!” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán.

