Orbán Viktor: A család a legnagyobb érték

„A család a legnagyobb érték. Mi megbecsüljük az édesanyákat, és mindent megteszünk, hogy segítsük őket” – hangsúlyozta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök emlékeztetett, idén január elsejétől az szja-mentességet kiterjesztették a negyven év alatti kétgyermekes anyákra is.

Fotó: Pexels

Azonban nemcsak a negyven év alatti kétgyermekes anyák kaptak teljes szja-mentességet január elsejétől, hanem a harminc év alatti édesanyák is a teljes jövedelmük után. Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a harminc év alatti anyák 2023-ban bevezetett szja-mentessége eddig az átlagbér összegéig járt, ezt a határt azonban most eltörölték.

Az intézkedés gyakorlatilag az egy gyermeket nevelő harminc év alatti anyákat érinti, hiszen a három- és többgyermekes édesanyák már eddig is, a negyven év alatti kétgyermekes anyák pedig szintén idén januártól szja-mentesek.

Az intézkedéssel kapcsolatban Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára elmondta: további könnyítés, hogy 2026-tól azok a harminc év alatti édesanyák is jogosultak az adómentességre, akiknek gyermeke 2023. január 1-je előtt született. – Ezzel az intézkedéssel további 10-15 ezer családot tudunk segíteni – mutatott rá.

A harminc év alatti anyák szja-mentessége révén havonta átlagosan 109 ezer, évente 1,3 millió forint maradhat a családi kasszában.

De ezzel nincs vége, a kormány már döntött a folytatásról. A következő években fokozatosan minden kétgyermekes édesanyára kiterjesztik az szja-mentességet. Ráadásul a kormány nem csak az anyák szja-mentességével segíti a magyar családokat, hanem a családi adókedvezmény megduplázásával, árréstoppal, a 13. és a 14. havi nyugdíjjal és a csokkal, valamint az Otthon start programmal is.