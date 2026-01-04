szja-mentességtámogatásOrbán Viktorcsalád

Orbán Viktor: A család a legnagyobb érték

Még szinte el sem kezdődött az év, máris hatalmas segítséget kaptak a családok.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 17:43
Adómentességgel és kedvezményekkel segíti a családokat kormány Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A család a legnagyobb érték. Mi megbecsüljük az édesanyákat, és mindent megteszünk, hogy segítsük őket” – hangsúlyozta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök emlékeztetett, idén január elsejétől az szja-mentességet kiterjesztették a negyven év alatti kétgyermekes anyákra is.

Fotó: Pexels

Azonban nemcsak a negyven év alatti kétgyermekes anyák kaptak teljes szja-mentességet január elsejétől, hanem a harminc év alatti édesanyák is a teljes jövedelmük után. Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a harminc év alatti anyák 2023-ban bevezetett szja-mentessége eddig az átlagbér összegéig járt, ezt a határt azonban most eltörölték.

Az intézkedés gyakorlatilag az egy gyermeket nevelő harminc év alatti anyákat érinti, hiszen a három- és többgyermekes édesanyák már eddig is, a negyven év alatti kétgyermekes anyák pedig szintén idén januártól szja-mentesek. 

Az intézkedéssel kapcsolatban Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára elmondta: további könnyítés, hogy 2026-tól azok a harminc év alatti édesanyák is jogosultak az adómentességre, akiknek gyermeke 2023. január 1-je előtt született. – Ezzel az intézkedéssel további 10-15 ezer családot tudunk segíteni – mutatott rá.

A harminc év alatti anyák szja-mentessége révén havonta átlagosan 109 ezer, évente 1,3 millió forint maradhat a családi kasszában. 

De ezzel nincs vége, a kormány már döntött a folytatásról. A következő években fokozatosan minden kétgyermekes édesanyára kiterjesztik az szja-mentességet. Ráadásul a kormány nem csak az anyák szja-mentességével segíti a magyar családokat, hanem a családi adókedvezmény megduplázásával, árréstoppal, a 13. és a 14. havi nyugdíjjal és a csokkal, valamint az Otthon start programmal is.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu