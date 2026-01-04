Immár egyáltalán nem kell szja-t fizetniük a 30 év alatti édesanyáknak

„Jó hír, hogy januártól a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmük után szja-mentesek” – hangsúlyozta legfrissebb közösségi médiás videójában Koncz Zsófia. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára emlékeztetett: a 2023-ban bevezetett szja-mentesség eddig az átlagbér összegéig járt.

Fotó: MTI/Katona Tibor

„Az idei év január 1-jétől azonban eltöröltük a felső korlátot, vagyis a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmük után szja-mentességet kapnak” – tette hozzá.

Az intézkedés gyakorlatilag az egy gyermeket nevelő 30 év alatti anyákat érinti, hiszen a három- és többgyermekes édesanyák már eddig is, a 40 év alatti kétgyermekes anyák pedig idén januártól szja-mentesek.

További könnyítés, hogy 2026-tól azok a 30 év alatti édesanyák is jogosultak az adómentességre, akiknek gyermeke 2023. január 1-je előtt született. „Ezzel az intézkedéssel további 10-15 ezer családot tudunk segíteni” – hangsúlyozta Koncz Zsófia.

A 30 év alatti anyák szja-mentessége révén havonta átlagosan 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forint maradhat a családi kasszában.

Ahhoz, hogy az érintettek élni tudjanak az szja-mentességgel, nyilatkozniuk kell. Jó hír, hogy ezt már a várandósság 12. hetétől megtehetik

– emlékeztetett az államtitkár.

A kedvezmény annak az évnek a végéig jár, amelyben az édesanya betölti a 30. életévét.

„Amíg nemzeti kormány van, megvédjük a magyar családokat, elutasítjuk az adóemeléseket és a megszorításokat, amelyeket Brüsszel és hazai pártjai akarnak végrehajtani. Ők elvennék a pénzt a családoktól, mi pedig folyamatosan bővítjük a családtámogatásokat, mert hisszük, hogy a nemzet jövője a családokban van. 2026-ban is minden magyar család számíthat ránk, megvédjük az eddig elért eredményeket, az anyák szja-mentességét és a családtámogatásokat” – hangsúlyozta Koncz Zsófia.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)