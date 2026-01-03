Rendkívüli

Kiderült, hogy miért fogták el a venezuelai elnököt

Koncz ZsófiaSZJA-kedvezményszja-mentesség

Több mint százezer édesanyának lett könnyebb az élete január elsejétől

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár felsorolta azokat az adókedvezményeket, amelyek megilletik az édesanyákat. Januártól már a negyven év alatti kétgyermekes édesanyáknak sem kell személyijövedelem-adót fizetniük.

Forrás: Facebook2026. 01. 03. 11:24
State Secretary Zsofia Koncz (Source: Facebook)
State Secretary Zsofia Koncz (Source: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Januártól újabb fontos családi adókedvezmények léptek életbe – jelentette be Koncz Zsófia családügyi államtitkár, országgyűlési képviselő. Mostantól a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is élhetnek a kedvezménnyel, amely érezhető anyagi könnyebbséget jelent a családok számára. Az intézkedés mintegy 120 ezer édesanyát érint.

2025107 Budapest Fogyatékossággal élő gyermeket nevelő egyszülős családoknak nyílt fejlesztőközpont. Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW képen: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (k)
Újabb családbarát intézkedések léptek életbe. Fotó: Csudai Sándor

– Egy átlagos keresetű édesanyának és családjának ez havonta 

nettó 109 ezer forinttal, évente pedig több mint 1,3 millió forinttal jelent több pénzt

 – mondta az államtitkár. Emlékeztetett: az édesanyák adómentessé tétele 2020-ban indult a négy- vagy többgyermekes édesanyák esetében.

– Európa legnagyobb családi adómentességi programja részeként tavaly októbertől életkortól függetlenül adómentességet kaptak a háromgyermekes édesanyák is. 

A kormány pedig döntött a folytatásról, a következő években fokozatosan minden kétgyermekes édesanyára kiterjesztjük az szja-mentességet

 – hangsúlyozta Koncz Zsófia, aki hozzátette: az szja-mentesség minden esetben élethosszig jár.

Koncz Zsófia arra is kitért, hogy a baloldal eddig minden adócsökkentési tervet támadott, a tiszás baloldali politikusok és szakértők most is hevesen bírálják az anyák személyijövedelemadó-mentességét.

– Amíg nemzeti kormány van, az édesanyák és a családok számíthatnak ránk – jelentette ki Koncz Zsófia.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Koncz Zsófia államtitkár (Fotó: Facebook)


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu