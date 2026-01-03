Több mint százezer édesanyának lett könnyebb az élete január elsejétől

– Januártól újabb fontos családi adókedvezmények léptek életbe – jelentette be Koncz Zsófia családügyi államtitkár, országgyűlési képviselő. Mostantól a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is élhetnek a kedvezménnyel, amely érezhető anyagi könnyebbséget jelent a családok számára. Az intézkedés mintegy 120 ezer édesanyát érint.
– Egy átlagos keresetű édesanyának és családjának ez havonta
nettó 109 ezer forinttal, évente pedig több mint 1,3 millió forinttal jelent több pénzt
– mondta az államtitkár. Emlékeztetett: az édesanyák adómentessé tétele 2020-ban indult a négy- vagy többgyermekes édesanyák esetében.
– Európa legnagyobb családi adómentességi programja részeként tavaly októbertől életkortól függetlenül adómentességet kaptak a háromgyermekes édesanyák is.
A kormány pedig döntött a folytatásról, a következő években fokozatosan minden kétgyermekes édesanyára kiterjesztjük az szja-mentességet
– hangsúlyozta Koncz Zsófia, aki hozzátette: az szja-mentesség minden esetben élethosszig jár.
Koncz Zsófia arra is kitért, hogy a baloldal eddig minden adócsökkentési tervet támadott, a tiszás baloldali politikusok és szakértők most is hevesen bírálják az anyák személyijövedelemadó-mentességét.
– Amíg nemzeti kormány van, az édesanyák és a családok számíthatnak ránk – jelentette ki Koncz Zsófia.
