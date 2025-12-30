Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

Több százezer édesanya válik adómentessé januártól

Utoljára kellett személyi jövedelemadót fizetnie a 30 év alatti egygyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes anyáknak. Ugyanis január elsejétől rájuk is kiterjed a személyijövedelemadó-mentesség.

2025. 12. 30. 11:51
„A következő lépcső” – így jellemezte Kocsis Máté a közösségi oldalán, hogy a 30 év alatti egygyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes anyák most fizettek utoljára szja-t. A Fidesz frakcióvezetője kiemelte, hogy csütörtöktől náluk is él az adómentesség.

 

Fontos változások lépnek életbe

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár lapunknak jelezte, hogy 2026. januártól indul a kétgyermekes anyák szja-mentessége – jövőre először a 40 év alattiak számára vezetik be az szja-mentességet, ami 120 ezer anyát érint, négy év alatt pedig fokozatosan eljutnak oda, hogy minden kétgyermekes édesanya szja-mentessé válik. 

Sőt, 2026-ban a 30 év alatti édesanyák szja-mentességét is tovább szélesítjük, kiterjesztjük a teljes jövedelemre. Szintén január elsejétől újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény, ezzel fél év alatt két lépésben megduplázzuk azt

– tette hozzá.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egygyermekes harminc év alatti édesanyáknál 129 ezer, a negyven év alatti kétgyermekes édesanyáknál 189 ezer, míg a háromgyermekes családoknál már 300 ezer forint feletti összeg marad minden hónapban. Koncz Zsófia közölte, csak Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának keretében a következő négy évben 4000 milliárd forintot fordít a kormány a magyar családokra. 

Ettől függetlenül a 2026-os költségvetésben soha nem látott összeget, 4800 milliárd forintot fordítunk családtámogatásokra, ami a GDP 5 százaléka

– hangsúlyozta az államtitkár.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

