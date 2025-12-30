újévmagyar háztartásadókedvezmény

Egyes európai országokban adóemelésekkel, Magyarországon adócsökkentésekkel indul az új év

Míg Magyarországon adócsökkentésekkel, több európai országban adóemelésekkel indul az új év. Itthon 2026. január 1-jét mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók várják, ugyanis a kormány új támogatási, béremelési és adócsökkentési programokkal készül az új évre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 10:29
Magyarországon adócsökentésekkel indul az új esztendő Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány új támogatási, béremelési és adócsökkentési programjainak eredményeként a háztartások több mint 2000 milliárd forinthoz jutnak 2026-ban, a vállalati adó- és bürokráciacsökkentésnek köszönhetően pedig nagyjából 90 milliárd forintot hagy a vállalatoknál a kormányzat – derül ki az Oeconomus elemzéséből. Az elemzés rámutat arra is, hogy Európában sok országban adóemeléshez nyúlnak, és legkevésbé sincs komoly tere az adócsökkentéseknek.

adócsökkentés
Az adócsökkentések nagy segítséget jelentenek a magyar családoknak / Fotó: Shutterstock

Az adócsökkentés csak része az összetett programoknak

Az Oeconomus összefoglalja, hogy év első napjai mely változásokat, adócsökkentéseket, adókedvezmény-emeléseket és béremeléseket hozzák:

  • Januártól indul a családi adókedvezmények megduplázása, mellyel egy háromgyermekes család évi 2 400 000 forint mértékű támogatásban részesül.
  • Életbe lép a 30 év alatti egygyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentessége.
  • Megkezdődik a minimálbér és a garantált bérminimum emelése: a minimálbér 11 százalékkal, 322 800, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal, 373 200 forintra emelkedik. Ezzel az emeléssel nagyjából átlagosan 5 százalékos reálbér-növekedés várható 2026-ban.
  • Elindul a 11 pontos vállalati adócsökkentési program, amely évi 80-90 milliárd forint megtakarítást jelent a kis- és középvállalkozásoknak.
  • Kiutalják a teljes 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét.
  • Folytatódik az általános nyugdíjemelés, amivel az átlagnyugdíj 250 000 forint fölé emelkedik.
  • Elindul a közszolgálati dolgozók nettó 1 millió forintos otthontámogatási programja.
  • Kiutalják a 6 havi fegyverpénzt a fegyveres és rendvédelmi dolgozók részére.
  • Folytatódik a tanárok béremelése, mellyel jövőre a pedagógus-átlagbér közel 940 000 forintra emelkedik.
  • Megkezdődik a közigazgatási, szociális és kulturális ágazatban dolgozók 15 százalékos béremelése.
  • Folytatódik az igazságügyi alkalmazottak háromlépcsős béremelése is. 2025 és 2027 között a bírák esetében ez 48 százalékos, fogalmazók esetében 89 százalékos, bírósági alkalmazottak esetében pedig 100 százalékos bérnövekedést jelent.

Európa számos országában látványosan megemelkedtek az államadóssági mutatók

Az Oeconomus arról is ír, hogy

Magyarországon 2025-ben a költségvetés éves hiánya nagyjából a GDP 5 százalékát teszi majd ki, míg az államadósság nagyjából a GDP 76 százalékra rúg. Ehhez képest Európa számos országában az utóbbi években rendkívül látványosan megemelkedtek az államadóssági mutatók.

Olaszországban a 2026-os költségvetés olyan adóemeléseket tartalmaz, amelyek érintik a bankokat, a biztosítókat és a pénzügyi tranzakciókat, amelynek célja a költségvetési hiány csökkentése. Ennek következtében az elkövetkező hároméves időszakban nagyjából 11 milliárd euróval több adót kell fizetniük a bankoknak és a biztosítóknak. Olaszországban a költségvetés GDP-arányos hiánya nagyjából 3 százalék lesz 2025-ben, míg az államadósság a GDP 136 százaléka fölé emelkedett.

Ausztriában a kormányzat költségvetési konszolidációról hozott döntést, amely magában foglalja a bankok és az energetikai vállalatok extraprofitjára kivetett adó emelését. Ezeknek az ágazatoknak a következő négy évben összesen további egymilliárd eurót kell hozzátenniük központi költségvetéshez. Itt a költségvetés hiánya 2025-ben a GDP 4,5 százalékra rúg majd, míg az államadósság mutatója nagyjából 85 százalékon áll. Bécs 2026-ra tervezett díjemelései a kutyák után fizetendő adótól az óvodai étkezésig terjednek, és jól mutatják, hogy a város hogyan kívánja befoltozni a költségvetési hiányát, de sokan azon tűnődnek, hogy ki is fogja valóban viselni a város költségvetési megszorításainak költségeit.

Az Egyesült Királyságban a kormány befagyasztotta a jövedelemadó-küszöbértékeket, ami azt jelenti, hogy az inflációval együtt emelkedő bérek miatt több adózó kerül magasabb adósávba, és több adót fizet, anélkül, hogy az adókulcsok változnának. Ez idővel sokak számára adóemelést jelent. Ezenkívül az osztalékadó mértéke 2026 áprilisától emelkedik, mind az alapadó, mind a magasabb adókulcsú adófizetők esetében – ez közvetlen adóemelést jelent a befektetésekből származó jövedelmekre. Emellett számos helyi önkormányzat emeli a helyi adót 2026-ban, egyes területeken a standard határértékek feletti emelés is megengedett. Ezért sok háztartás számára valószínűsíthető a helyi adó emelése. 2025-ben az Egyesült Királyságban a költségvetés hiánya a GDP közel 5 százalékát tette ki, míg az államadósság mutatója 100 százalék fölé kúszott.

Az európai háború által kiváltott gazdasági nehézségek és a háború finanszírozása sok kormányt adóemelésre kényszerít, amely a tartós gazdasági lassulás időszakában nem a legjobb recept. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekglobalizmus

Autarkia

Czopf Áron avatarja

A félelem és gyanakvás mégsem elegendő ok arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a klasszikus politikai gondolkodás egyik legfontosabb fogalmát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.