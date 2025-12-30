Egyes európai országokban adóemelésekkel, Magyarországon adócsökkentésekkel indul az új év

A kormány új támogatási, béremelési és adócsökkentési programjainak eredményeként a háztartások több mint 2000 milliárd forinthoz jutnak 2026-ban, a vállalati adó- és bürokráciacsökkentésnek köszönhetően pedig nagyjából 90 milliárd forintot hagy a vállalatoknál a kormányzat – derül ki az Oeconomus elemzéséből. Az elemzés rámutat arra is, hogy Európában sok országban adóemeléshez nyúlnak, és legkevésbé sincs komoly tere az adócsökkentéseknek.

Az adócsökkentések nagy segítséget jelentenek a magyar családoknak / Fotó: Shutterstock

Az adócsökkentés csak része az összetett programoknak

Az Oeconomus összefoglalja, hogy év első napjai mely változásokat, adócsökkentéseket, adókedvezmény-emeléseket és béremeléseket hozzák:

Januártól indul a családi adókedvezmények megduplázása, mellyel egy háromgyermekes család évi 2 400 000 forint mértékű támogatásban részesül.

Életbe lép a 30 év alatti egygyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentessége.

Megkezdődik a minimálbér és a garantált bérminimum emelése: a minimálbér 11 százalékkal, 322 800, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal, 373 200 forintra emelkedik. Ezzel az emeléssel nagyjából átlagosan 5 százalékos reálbér-növekedés várható 2026-ban.

Elindul a 11 pontos vállalati adócsökkentési program, amely évi 80-90 milliárd forint megtakarítást jelent a kis- és középvállalkozásoknak.

Kiutalják a teljes 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Folytatódik az általános nyugdíjemelés, amivel az átlagnyugdíj 250 000 forint fölé emelkedik.

Elindul a közszolgálati dolgozók nettó 1 millió forintos otthontámogatási programja.

Kiutalják a 6 havi fegyverpénzt a fegyveres és rendvédelmi dolgozók részére.

Folytatódik a tanárok béremelése, mellyel jövőre a pedagógus-átlagbér közel 940 000 forintra emelkedik.

Megkezdődik a közigazgatási, szociális és kulturális ágazatban dolgozók 15 százalékos béremelése.

Folytatódik az igazságügyi alkalmazottak háromlépcsős béremelése is. 2025 és 2027 között a bírák esetében ez 48 százalékos, fogalmazók esetében 89 százalékos, bírósági alkalmazottak esetében pedig 100 százalékos bérnövekedést jelent.

Európa számos országában látványosan megemelkedtek az államadóssági mutatók

Az Oeconomus arról is ír, hogy

Magyarországon 2025-ben a költségvetés éves hiánya nagyjából a GDP 5 százalékát teszi majd ki, míg az államadósság nagyjából a GDP 76 százalékra rúg. Ehhez képest Európa számos országában az utóbbi években rendkívül látványosan megemelkedtek az államadóssági mutatók.

Olaszországban a 2026-os költségvetés olyan adóemeléseket tartalmaz, amelyek érintik a bankokat, a biztosítókat és a pénzügyi tranzakciókat, amelynek célja a költségvetési hiány csökkentése. Ennek következtében az elkövetkező hároméves időszakban nagyjából 11 milliárd euróval több adót kell fizetniük a bankoknak és a biztosítóknak. Olaszországban a költségvetés GDP-arányos hiánya nagyjából 3 százalék lesz 2025-ben, míg az államadósság a GDP 136 százaléka fölé emelkedett.