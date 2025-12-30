Koncz Zsófiacsaládszja-mentesség

Koncz Zsófia: Mi nem a háború finanszírozására költjük a magyarok pénzét

Európa legnagyobb családtámogatási rendszerét alakította ki az Orbán-kormány az elmúlt években, az egyik legnagyobb jelentőségű intézkedés pedig az adórendszer családbaráttá tétele, de kiemelendő az otthonteremtési támogatások sora, valamint a bölcsődei hálózat fejlesztése is. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy ugyan most családi adócsökkentés zajlik, de elég egy rossz döntés, és egy baloldali kormány családi adóemeléseket hajtana végre, hogy teljesítse Brüsszel elvárásait.

Gabay Dorka
2025. 12. 30. 5:35
Fotó: Facebook/Koncz Zsófia Forrás: Facebook/Koncz Zsófia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mi a magyar családok támogatásában hiszünk, a kormány ezért ma összesen ötször annyit költ a családokra, mint amennyit 2010-ben – fogalmazott lapunknak Koncz Zsófia annak kapcsán, hogy 

az Orbán-kormány Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját hajtja végre. 

A családokért felelős államtitkár hangsúlyozta, bár az elmúlt években számos ország megszorításokat vezetett be, Magyarország az ukrajnai háború és annak negatív gazdasági hatásai ellenére is folytatja a családok védelmét és támogatását.

Ezt támasztja alá, hogy 

a kormány már több mint harmincféle intézkedéssel könnyít a gyermeket nevelő vagy tervező párok életén, idén pedig meghirdették Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját. 

– Magyarországon családbarát adóforradalom zajlik, ennek köszönhetően 2026-tól félmillió, 2029-től pedig egymillió anya lesz szja-mentes Magyarországon – ez a világon egyedülálló – emelte ki az államtitkár.

BUDAPEST, HUNGARY - NOVEMBER 06: A view of St. Stephen's Basilica in Budapest, Hungary that captivates with its rich historical and cultural heritage on November 06, 2024. Spanning both banks of the Danube River, the city gives visitors the feel of an open-air museum, showcasing its historic architecture. Mehmet Ali Ozcan / Anadolu (Photo by MEHMET ALI OZCAN / Anadolu via AFP)
Fotó: AFP

Szja-mentesség az édesanyáknak

 Ennek része a csed (csecsemőgondozási díj) és a gyed (gyermekgondozási díj), valamint a három- és kétgyermekes édesanyák szja-mentessége, utóbbit több lépésben vezetik be. Október 1-jén elindult a háromgyermekes anyák szja-mentessége. 

2026 januártól indul a kétgyermekes anyák szja-mentessége – jövőre először a 40 év alattiak számára vezetjük be az szja-mentességet, ami 120 ezer anyát érint, négy év alatt pedig fokozatosan eljutunk oda, hogy minden kétgyermekes édesanya szja-mentessé válik. Sőt, 2026-ban a 30 év alatti édesanyák szja-mentességét is tovább szélesítjük, kiterjesztjük a teljes jövedelemre. Szintén január 1-jétől újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény, ezzel fél év alatt két lépésben megduplázzuk azt

– mondta az államtitkár, hozzátéve, mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egygyermekes harminc év alatti édesanyáknál 129 ezer, a negyven év alatti kétgyermekes édesanyáknál 189 ezer, míg a háromgyermekes családoknál már több, mint 300 ezer forinttal több marad minden hónapban.

Koncz Zsófia közölte, csak Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának keretében 

a következő négy évben 4000 milliárd forintot fordít a kormány a magyar családokra. 

– Ettől függetlenül a 2026-os költségvetésben soha nem látott összeget, 4800 milliárd forintot fordítunk családtámogatásokra, ami a GDP 5 százaléka – hangsúlyozta az államtitkár.

Otthonteremtés támogatása

Az adókedvezményeken, illetve az szja-mentesség mellett családtámogatási rendszer  az otthonteremtés terén is komoly erőfeszítéseket tesz a fiatalok megsegítése érdekében. Szeptembertől új, kedvező kamatozású lakáshitelprogram indult Otthon Start Program néven. A konstrukció iránti érdeklődés az első pillanattól kezdve jelentős volt, hiszen a fix 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott lakáshitelek korábban csak a gyereket vállaló házaspárok számára voltak elérhetők. Fontos tudnivaló, hogy 

az Otthon start kombinálható a már meglévő otthonteremtési támogatásokkal, így a csok bármelyik formájával. 

Koncz Zsófia tudatta, az otthontámogatási rendszer sikerét mutatják azok az adatok, amelyek szerint 2015 óta minden hatodik ingatlanügyletben szerepe volt a csok valamelyik formájának. Hozzátette, a családok láthatóan nagyon pozitívan állnak ezekhez a lehetőségekhez, az ötezer fő alatti településeken pedig már az idősek is igénybe vehetik a Vidéki otthonfelújítási program támogatását.

Residential buildings with small balconies are in Budapest, Hungary, on May 20, 2023 (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto). (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP)
Fotó: AFP

Munka és család egysége

A fentiek mellett a kormány nagy hangsúlyt fektetett az elmúlt években arra is, hogyha a szülők szeretnének visszatérni a munka világába, kisgyermekük napközbeni felügyelete ne jelentsen problémát. Ennek érdekében komoly bölcsődei hálózatfejlesztés történt. Míg 2010-ben mindössze 32 516 bölcsődei férőhely volt, most több mint hetvenezer. 

Jelenleg közel 1260 településen érhető el a bölcsődei ellátás valamely formája és már több mint kilencszáz olyan település van, ahol 2010-ben még nem volt bölcsőde. 

Komoly anyagi segítség a bölcsődés gyermeket nevelő családoknak a bölcsődei térítési díj támogatás, amely akár havonta ötvenezer forint támogatást, míg az egyszülős családoknak 65 ezer forintot is jelenthet. Ennek érdekében a kormány a 2024 szeptemberében 6,6 milliárd forint keretösszegű, uniós és hazai forrásból indított programot további 6,65 milliárd forint hazai költségvetési forrással egészítette ki, a támogatást pedig 2026. június 30-ig meghosszabbította.

Koncz Zsófia lapunknak hangsúlyozta, a kormány szerint nem a Tisza-csomagban kiszivárgott adóemelésekre, hanem további családi adócsökkentésre van szükség. 

A gyermekes családokat alapjaiban rázná meg a Tisza-csomag: a kiszivárgott tervek szerint fel akarják számolni a családi adórendszert, el akarják törölni az alacsony adókulcsot, visszavágni a családi adókedvezményeket, meg akarják szüntetni a gyedet és még az ingyenes gyermekorvosi ellátást is el akarják venni. 

– Mi a baloldallal ellentétben abban hiszünk, hogy minél több pénzt hagyjunk a családoknál, majd ők eldöntik, mire költsék azt a pénzt, amiért becsülettel megdolgoztak. A magyar emberek pénzét mi nem a háború finanszírozására, nem Ukrajnára és nem a migrációs paktumra akarjuk költeni, hanem a magyar családokra – szögezte le az államtitkár.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekglobalizmus

Autarkia

Czopf Áron avatarja

A félelem és gyanakvás mégsem elegendő ok arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a klasszikus politikai gondolkodás egyik legfontosabb fogalmát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.