Koncz Zsófia: Mi nem a háború finanszírozására költjük a magyarok pénzét

Mi a magyar családok támogatásában hiszünk, a kormány ezért ma összesen ötször annyit költ a családokra, mint amennyit 2010-ben – fogalmazott lapunknak Koncz Zsófia annak kapcsán, hogy

az Orbán-kormány Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját hajtja végre.

A családokért felelős államtitkár hangsúlyozta, bár az elmúlt években számos ország megszorításokat vezetett be, Magyarország az ukrajnai háború és annak negatív gazdasági hatásai ellenére is folytatja a családok védelmét és támogatását.

Ezt támasztja alá, hogy

a kormány már több mint harmincféle intézkedéssel könnyít a gyermeket nevelő vagy tervező párok életén, idén pedig meghirdették Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját.

– Magyarországon családbarát adóforradalom zajlik, ennek köszönhetően 2026-tól félmillió, 2029-től pedig egymillió anya lesz szja-mentes Magyarországon – ez a világon egyedülálló – emelte ki az államtitkár.

Fotó: AFP

Szja-mentesség az édesanyáknak

Ennek része a csed (csecsemőgondozási díj) és a gyed (gyermekgondozási díj), valamint a három- és kétgyermekes édesanyák szja-mentessége, utóbbit több lépésben vezetik be. Október 1-jén elindult a háromgyermekes anyák szja-mentessége.

2026 januártól indul a kétgyermekes anyák szja-mentessége – jövőre először a 40 év alattiak számára vezetjük be az szja-mentességet, ami 120 ezer anyát érint, négy év alatt pedig fokozatosan eljutunk oda, hogy minden kétgyermekes édesanya szja-mentessé válik. Sőt, 2026-ban a 30 év alatti édesanyák szja-mentességét is tovább szélesítjük, kiterjesztjük a teljes jövedelemre. Szintén január 1-jétől újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény, ezzel fél év alatt két lépésben megduplázzuk azt

– mondta az államtitkár, hozzátéve, mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egygyermekes harminc év alatti édesanyáknál 129 ezer, a negyven év alatti kétgyermekes édesanyáknál 189 ezer, míg a háromgyermekes családoknál már több, mint 300 ezer forinttal több marad minden hónapban.

Koncz Zsófia közölte, csak Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának keretében

a következő négy évben 4000 milliárd forintot fordít a kormány a magyar családokra.

– Ettől függetlenül a 2026-os költségvetésben soha nem látott összeget, 4800 milliárd forintot fordítunk családtámogatásokra, ami a GDP 5 százaléka – hangsúlyozta az államtitkár.