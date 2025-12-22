Magyar PéterPartizánTölgyessy Péter

Még a Partizán stúdiójában sem lehet figyelmen kívül hagyni a kormány jóléti intézkedéseit

Tölgyessy Péter szerint a kormány intézkedései újabb fölényes Fidesz-győzelemhez vezethetnek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 14:53
Forrás: Facebook
Vannak tények, amelyek felett még a Partizán stúdiójában sem lehet elsiklani – jelezte Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke jelezte, Tölgyessy Péter a Partizán stúdiójában a kormány által bevezetett jóléti intézkedéseket sorolta, amelyek miatt még szerinte is fölényesen nyerhet a Fidesz 2026-ban.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A politológus világosan levezette: a kormány számtalan jóléti intézkedése – a 30 év alatti egygyermekes, a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák adómentességétől a megduplázott családi adókedvezményen át a 14. havi nyugdíjig – valódi segítséget jelent a magyar embereknek a mindennapokban – hívta fel a figyelmet a fővárosi frakcióvezető. Majd hangsúlyozta:

az emberek értékelik a megbecsülést, ez pedig egyenes út lehet a Fidesz 2026-os győzelméhez.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, Tölgyessy Péter a műsornak adott évértékelő interjújában a kormány intézkedéseinek méltatása mellett keményen kritizálta a Tisza Párt vezérét. A politológus szerint Magyar Péter csak az aktuális szereplő a baloldalon, és hatalmas csalódás fogja érni a régi elit tagjait, akik a szolgálatába szegődtek.


Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

