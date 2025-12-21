Tölgyessy Péter: Hatalmas csalódás vár Magyar Péter támogatóira

Tölgyessy Péter a Partizán évértékelő műsorában a nemzetközi helyzet mellett a hazai politikai viszonyokat értékelte. A Mandiner összefoglalója szerint a politológus Orbán Viktor helyzetét úgy látja, hogy a fiatalok és Budapest nem szeretik, és általános szabálynak tartja, hogy mostanában a kormányok mennek.

Tölgyessy Péter kíméletlen kritikát fogalmazott meg Magyar Péterről (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Ugyanakkor szerinte Orbán Viktor előnye, hogy rengeteg pénzt ad mindenhova.

A családtámogatások, a nyugdíj, a 11 százalékos minimálbér-emelés még csak most fog igazán érződni. Orbán ad, Magyar ígér

– fogalmazott a politológus.

Magyar Péterrel Tölgyessy Péter rendkívül kritikus volt.

A társadalmi kérdésekről nem beszél. Hiperaktív, de soha nem beszél ilyenekről, és ezt eltűri az ellenzéki sajtó. Elképesztő

– mutatott rá a szakértő, aki Magyarnak az intézményi ügyekben tett kijelentéseit propagandának nevezte.

Megjegyezte azt is, hogy minden ígéret mögött ott az adóemelés kérdése, mert szerinte

másképp nem lehet finanszírozni, nincs fedezete azoknak, amit Magyar Péter mond, csak radikális adóemeléssel.

Tölgyessy szerint Magyar Péter mögött vagy nincs stratégiai gondolkodás, vagy titkolja. A politológus úgy véli, hogy a Tisza vezére a Fidesz módszereivel próbálja legyőzni a Fideszt: ígéret-tűzijátékkal, miközben a Fidesz meg valóban ad. Magyar Péter szidja a kormányt, ami az ellenzéki szavazóknak elég.

– Orbán el szokta mondani, amit gondol, Magyar nem – állapította meg Tölgyessy Péter. „Lehet, hogy kiderül, hogy nagy demokrata, de az is lehet, hogy a mostani támogatói, a régi elitek elképesztően csalódni fognak benne” – tette hozzá. Szerinte a régi elit érthetően a Fidesz bukását akarja, ezért állt be Magyar mögé, de

hatalmas csalódás vár rájuk akkor is, ha nyer.

A kampány végére új ügyek előkerülését sem zárta ki, szerinte sötét részletek fognak még előkerülni Magyar Péterről.

A választás lényegét egy mondatban foglalta össze:

Arról szól, hogy Orbán maradjon vagy menjen. Magyar Péter csak az aktuális szereplő a másik oldalon.

A világ problémái, a gazdaság és a világrendszerváltás ettől függetlenek, és a nehéz időszak nem a választásokig tart, hanem hosszú évekig. A beszélgetés egészéből egyértelműen kirajzolódott: Tölgyessy Péter nincs oda Orbán Viktorért, de „Magyar Péter kifejezetten taszítja”, és nem gondolja, hogy választást tudna nyerni.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)