Magyar PéterTisza PártOrbán Viktor

A politikai szezont kiütéses győzelemmel fejezi be Orbán Viktor

A választók is tudják, hogy Magyar Péter szándékosan nem beszél a lényegről, mutatott rá Deák Dániel. A politikai elemző szerint a baloldali párt vezetője csak a lényegről nem beszél: mi az álláspontja például Ukrajna finanszírozásáról, küldené-e a magyarok pénzét a háborúba?

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 19:31
Fotó: Hatlaczki Balázs
„Már kifejezetten kellemetlen az a vergődés, amit Magyar Péter csinál azért, hogy felhívja magára a figyelmet, és elterelje a figyelmet a kiszivárgott megszorítási terveiről – álhíreket terjeszt, újságokat akar betiltani, félmondatokon rugózik napokig” – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösség oldalán

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balázs

A XXI. Század Intézet vezető elemzője arra is rámutatott, hogy a baloldali párt vezetője csak a  lényegről nem beszél: mi az álláspontja például Ukrajna finanszírozásáról, küldené-e a magyarok pénzét a háborúba?

A választók természetesen érzik mindezt, tudják, hogy Magyar Péter direkt nem beszél a lényegről

– hangsúlyozta az elemző. Majd emlékeztetett: ahogy a Tisza alelnöke mondta, belebuknának a valóságba. Mindezek fényében nem meglepő, hogy ma még az ellenzéki vezetésű Szegeden is látványos győzelmet aratott a Fidesz: míg Orbán Viktor több ezer ember előtt, egy teljesen megtelt stadionban beszélt, addig Magyar Péterre csak pár százan voltak kíváncsiak – szögezte le.

Orbán Viktor ma is higgadt, nyugodt államférfiként jelent meg a színpadon, a Lázárinfó keretében pedig a kritikus kérdésekre is válaszolt. Emellett az EU-csúcson megmutatta, hogy kőkeményen képviseli a magyar érdekeket, ami az Ursula von der Leyen irányvonalát képviselő Tiszáról nem igazán mondható el

– jegyezte meg Deák Dániel.

Az elemző arra is rámutatott, ennek tudható be, hogy a legfrissebb felmérések szerint meggyőző a Fidesz előnye, a politikai szezont kiütéses győzelemmel fejezi be Orbán Viktor. Természetesen a választás sosem lefutott, csak a leadott szavazat számít, így az ünnepi időszakot követően, az igazi kampányidőszakban elindul a mozgósítási kampány – tette hozzá.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

