Megint a rezsicsökkentés eltörléséről beszél Magyar Péter szakértője

A tiszás Kéri László, aki a minap készített interjút Magyar Péterrel a Tisza propagandasajtójában, közli, hogy nem kell rezsicsökkentés. Az egy blöff – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott, hogy Magyar Péterék megszüntetnék a rezsicsökkentést.

Magyar Péter. Fotó: Hatlaczki Balázs

Kéri László azt mondja, amit a főnöke, hiszen Magyar Péter is közölte már, hogy a rezsicsökkentés egy humbug – emlékeztetett a kommunikációs igazgató. Hozzátette: azt is mondta, hogy nem kell orosz gáz és olaj.

Tudnod kell! Ha nincs orosz gáz, háromszoros árat fizetsz a rezsiért! Ha nincs orosz olaj, ezer forintot fizetsz egy liter üzemanyagért

– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. Majd rámutatott: a Tisza az árakat felnyomná, a rezsicsökkentést meg elvenné. Mindezt brüsszeli parancsra. A pénz meg menne Ukrajnába, a háborúba – tette hozzá.