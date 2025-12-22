Rendkívüli

"Az a jó, ha az emberek gőzölgő aszfalton mennek szavazni" – Orbán Viktor átadta Magyarország új autópályáját

Magyar PéterTisza Pártrezsicsökkentés

Megint a rezsicsökkentés eltörléséről beszél Magyar Péter szakértője

Már megszokott, hogy a Tisza Pártról minden nap kiderül, hogy megsarcolná a magyarokat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 10:48
A tiszás Kéri László, aki a minap készített interjút Magyar Péterrel a Tisza propagandasajtójában, közli, hogy nem kell rezsicsökkentés. Az egy blöff – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott, hogy Magyar Péterék megszüntetnék a rezsicsökkentést.

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter. Fotó: Hatlaczki Balázs

Kéri László azt mondja, amit a főnöke, hiszen Magyar Péter is közölte már, hogy a rezsicsökkentés egy humbug – emlékeztetett a kommunikációs igazgató. Hozzátette: azt is mondta, hogy nem kell orosz gáz és olaj.

Tudnod kell! Ha nincs orosz gáz, háromszoros árat fizetsz a rezsiért! Ha nincs orosz olaj, ezer forintot fizetsz egy liter üzemanyagért

– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. Majd rámutatott: a Tisza az árakat felnyomná, a rezsicsökkentést meg elvenné. Mindezt brüsszeli parancsra. A pénz meg menne Ukrajnába, a háborúba – tette hozzá.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

