Havonta legalább harmincezer forintot venne ki a nyugdíjasok zsebéből a Tisza

– Felháborodtunk a nyugdíjadó tervén – jelentette ki Kusovszky Imréné a Jókor nyugdíjas portálnak. Az Idősek Tanácsának tagja elmondta, hogy nagyon elegük van, hogy állandóan a nyugdíjasokkal foglalkozik a baloldal.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

– Fejezzék ezt be, hiszen mi már nagyon sok mindent átéltünk, és letettünk az asztalra. Ráadásul a régi, baloldali rendszernek köszönhetjük, hogy vannak még kevés nyugdíjjal rendelkezők – jelentette ki Kusovszky Imréné. Emlékeztetett: 2010 előtt a baloldal rengeteg pénzt vett ki a nyugdíjasok zsebéből. Elég csak a 13. havi nyugdíj akkori eltörlésére gondolni.

Ezért is felháborító, amit az egykori baloldali közgazdászok most mondanak, és ezeket a gondolatokat látom visszaköszönni a Tisza nyugdíjadójában is

– közölte az Idősek Tanácsának tagja. Hozzátette: elkezdett utánaszámolni, és a Tisza-csomagban eddig mintegy harmincezer forint havi mínuszt egészen biztosan talált, amit a nyugdíjasok zsebéből vennének ki.

– Arról nem is beszélve, hogy a baloldali szakemberek elég bántóan és lesajnálóan nyilatkoznak rólunk. Nekik is üzenem: sokat dolgoztunk, megfizettük a szükséges adókat, foglalkozzanak inkább saját magukkal – fogalmazott. Majd kiemelte:

nagyon-nagyon nem szeretnének semmiféle háborút, ez a korosztály még tudja, hogy a háború milyen borzalmakkal jár.

– Ezt el kell mondanunk a fiataloknak, gyermekeinknek, unokáinknak is, akik – szerencsére – békeidőben nőhettek fel. Kiállunk minden olyan törekvés mellett, amely megvédi unokáinkat a frontokra való kivezényléstől. Én személy szerint mélyen elutasítom a háború további támogatását – mondta.

Kusovszky Imréné közölte: a 13. havi nyugdíj visszaállítása helyes döntés volt, és a 14. havi nyugdíj bevezetése is jó irány. Mindig van helye a pénznek. Emellett ott vannak a felújítási pályázatok, az élelmiszer-utalvány, az árréstop vagy éppen a könnyített készpénz-felvétel – tette hozzá.

Nekünk is kell a biztonság és a kiszámíthatóság. Amióta polgári kormányzata van Magyarországnak, azóta a nyugdíjasok anyagilag stabil lábakon állnak, és a Gondosórának köszönhetően biztonságban is vannak

– emelte ki az Idősek Tanácsának tagja.