nyugdíjTisza PártTisza-adónyugdíjasidősek

Havonta legalább harmincezer forintot venne ki a nyugdíjasok zsebéből a Tisza

Az Idősek Tanácsa nem kér Magyar Péterék nyugdíjadójából.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 19. 18:18
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Felháborodtunk a nyugdíjadó tervén – jelentette ki Kusovszky Imréné a Jókor nyugdíjas portálnak. Az Idősek Tanácsának tagja elmondta, hogy nagyon elegük van, hogy állandóan a nyugdíjasokkal foglalkozik a baloldal.

Budapest, 2025. szeptember 1. A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyudíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén. A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

– Fejezzék ezt be, hiszen mi már nagyon sok mindent átéltünk, és letettünk az asztalra. Ráadásul a régi, baloldali rendszernek köszönhetjük, hogy vannak még kevés nyugdíjjal rendelkezők – jelentette ki Kusovszky Imréné. Emlékeztetett: 2010 előtt a baloldal rengeteg pénzt vett ki a nyugdíjasok zsebéből. Elég csak a 13. havi nyugdíj akkori eltörlésére gondolni.

Ezért is felháborító, amit az egykori baloldali közgazdászok most mondanak, és ezeket a gondolatokat látom visszaköszönni a Tisza nyugdíjadójában is

– közölte az Idősek Tanácsának tagja. Hozzátette: elkezdett utánaszámolni, és a Tisza-csomagban eddig mintegy harmincezer forint havi mínuszt egészen biztosan talált, amit a nyugdíjasok zsebéből vennének ki.

– Arról nem is beszélve, hogy a baloldali szakemberek elég bántóan és lesajnálóan nyilatkoznak rólunk. Nekik is üzenem: sokat dolgoztunk, megfizettük a szükséges adókat, foglalkozzanak inkább saját magukkal – fogalmazott. Majd kiemelte:

nagyon-nagyon nem szeretnének semmiféle háborút, ez a korosztály még tudja, hogy a háború milyen borzalmakkal jár.

– Ezt el kell mondanunk a fiataloknak, gyermekeinknek, unokáinknak is, akik – szerencsére – békeidőben nőhettek fel. Kiállunk minden olyan törekvés mellett, amely megvédi unokáinkat a frontokra való kivezényléstől. Én személy szerint mélyen elutasítom a háború további támogatását – mondta.

Kusovszky Imréné közölte: a 13. havi nyugdíj visszaállítása helyes döntés volt, és a 14. havi nyugdíj bevezetése is jó irány. Mindig van helye a pénznek. Emellett ott vannak a felújítási pályázatok, az élelmiszer-utalvány, az árréstop vagy éppen a könnyített készpénz-felvétel – tette hozzá.

Nekünk is kell a biztonság és a kiszámíthatóság. Amióta polgári kormányzata van Magyarországnak, azóta a nyugdíjasok anyagilag stabil lábakon állnak, és a Gondosórának köszönhetően biztonságban is vannak

– emelte ki az Idősek Tanácsának tagja.


További játékainkhoz kattintson ide!

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

add-square Baloldali megszorítócsomag

A Gyurcsány–Bajnai-korszak jönne vissza Magyar Péterékkel

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu