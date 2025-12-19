örökbefogadásKulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)családKardosné Gyurkó Katalingyermek

Fontos változások jönnek az örökbefogadásnál + videó

Két módosítási javaslatról indul társadalmi vita.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 16:20
Illusztráció
– Ugye, emlékszünk még azokra a csöppségekre, akik örökbefogadó vagy nevelőszülőre vártak vagy várnak ma is? Vagyis igazi, őszinte szeretetre. Az ő mosolyuk, az ő csendes, őszinte bánatuk, az élettörténetük mind azt üzeni, hogy segítségre van szükség – idézte fel Kardosné Gyurkó Katalin, a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos új videójában.

család
Gyorsítanak az örökbefogadási folyamaton (Fotó: Pexels)

– Az ügy érdekében civilek és szakemberek sokasága fogott össze. Az egyeztetések és a közös gondolkodás eredményeként a Kulturális és Innovációs Minisztérium társadalmi vitára bocsát két módosítási javaslatot – ismertette a miniszterelnöki biztos. Hangsúlyozta:

a jogszabály-módosítások célja a hatékonyság növelése, a gyorsabb ügyintézés a gyermekek érdekében.

Így például a testvérek örökbefogadására vonatkozó szabályozás a jövőben a valóban fennálló testvéri kapcsolatokhoz fog igazodni. A gyámhivatal a jövőben a hat éven felüli vagy a sérült gyermek esetében nem tagadhatja meg a szülő örökbefogadói hozzájárulását. A gyermek nemzetközi örökbefogadási nyilvántartásba vétele, tehát az eljárás megindítása a jövőben a miniszter mint kijelölt központi hatóság, valamint a kijelölt kormányhivatal jóváhagyásához kötődne – részletezte Kardosné Gyurkó Katalin.

A miniszterelnöki biztos azt is elmondta, hogy 2026. július 1-jétől az örökbefogadható gyermek számára alkalmas szülők keresése az eddigi területi egyenlőtlenségeket tartalmazó ötszintes rendszer helyett egységes, egyszintes rendszerben történne.


Illusztráció

