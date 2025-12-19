Juhász Péter egy többszörösen visszaeső tolvajra hivatkozva folytatja rágalomhadjáratát

Juhász Péter, a korábbi önkormányzati képviselő és jelenlegi influenszer, újabb támadást indított a fiatalkorúak számára fenntartott javítóintézetek ellen, méghozzá egy olyan férfi állításaira hivatkozva, aki korábban több intézményben is megfordult. Legújabb videójában a drogügyekkel hírhedtté vált ex-politikus Czener Krisztiánt szólaltatta meg, akiről a Ripost úgy értesült, hogy többszörös visszaeső bűnöző.

Juhász Péter ex-politikus (Fotó: Polyák Attila)

A lap birtokába került információk szerint

Czener, fiatal kora ellenére, számos vagyon elleni bűncselekménnyel, súlyos testi sértéssel, valamint kábítószerrel kapcsolatos ügyekkel is összefüggésbe hozható.

A Ripost értesülései szerint a bűncselekményeinek jelentős része vagyon elleni volt, főként kereskedelmi egységekben, mint élelmiszerboltok, hipermarketek és drogériák, visszatérő mintázatot mutatva.

Juhász „koronatanúja” azonban nemcsak bolti lopásokban volt érintett: többször jogsértéseket követett el gyermekvédelmi intézményekben, például zárt helyiségekbe tört be jogosulatlanul, kihasználva bizalmi helyzetet. Egy alkalommal magánlakás elleni betörés gyanúja is felmerült, ahol az elkövetés már erőszakos behatolásra utalt.

Külön figyelemre méltóak Czener személy elleni erőszakhoz és kábítószerhez kötődő ügyei: egy nagykanizsai intézményben például kétszer fejbe ütötte társát, súlyos sérülést okozva, más esetekben pedig drogtesztek is igazolták fogyasztását.

Összességében Czener életét ismétlődő jogsértések, erőszakos cselekmények és kábítószerrel kapcsolatos ügyek jellemzik, így különösen visszás, hogy Juhász Péter ezeket az állításokat alapul véve támadja a gyermekvédelmi rendszert.

Borítókép: Juhász Péter a visszaeső tolvaj állításaira hivatkozva próbálja aláásni a gyerekvédelmet (Forrás: Ripost)