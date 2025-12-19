bűncselekményjuhász péterczener krisztiántesti sértés

Juhász Péter egy többszörösen visszaeső tolvajra hivatkozva folytatja rágalomhadjáratát

Egy fiatal, többszörösen visszaeső bűnözőt szólaltatott meg legújabb videójában az ex-politikus és influenszer Juhász Péter. Az interjúalanyt, Czener Krisztiánt, vagyon elleni bűncselekmények, testi sértés és drogügyek miatt is nyilvántartják.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 9:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Juhász Péter, a korábbi önkormányzati képviselő és jelenlegi influenszer, újabb támadást indított a fiatalkorúak számára fenntartott javítóintézetek ellen, méghozzá egy olyan férfi állításaira hivatkozva, aki korábban több intézményben is megfordult. Legújabb videójában a drogügyekkel hírhedtté vált ex-politikus Czener Krisztiánt szólaltatta meg, akiről a Ripost úgy értesült, hogy többszörös visszaeső bűnöző.

Juhász Péter ex-politikus (Fotó: Polyák Attila)

A lap birtokába került információk szerint 

Czener, fiatal kora ellenére, számos vagyon elleni bűncselekménnyel, súlyos testi sértéssel, valamint kábítószerrel kapcsolatos ügyekkel is összefüggésbe hozható.

A Ripost értesülései szerint a bűncselekményeinek jelentős része vagyon elleni volt, főként kereskedelmi egységekben, mint élelmiszerboltok, hipermarketek és drogériák, visszatérő mintázatot mutatva.

Juhász „koronatanúja” azonban nemcsak bolti lopásokban volt érintett: többször jogsértéseket követett el gyermekvédelmi intézményekben, például zárt helyiségekbe tört be jogosulatlanul, kihasználva bizalmi helyzetet. Egy alkalommal magánlakás elleni betörés gyanúja is felmerült, ahol az elkövetés már erőszakos behatolásra utalt.

Külön figyelemre méltóak Czener személy elleni erőszakhoz és kábítószerhez kötődő ügyei: egy nagykanizsai intézményben például kétszer fejbe ütötte társát, súlyos sérülést okozva, más esetekben pedig drogtesztek is igazolták fogyasztását.

Összességében Czener életét ismétlődő jogsértések, erőszakos cselekmények és kábítószerrel kapcsolatos ügyek jellemzik, így különösen visszás, hogy Juhász Péter ezeket az állításokat alapul véve támadja a gyermekvédelmi rendszert.

Borítókép: Juhász Péter a visszaeső tolvaj állításaira hivatkozva próbálja aláásni a gyerekvédelmet (Forrás: Ripost)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.