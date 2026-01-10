Nagy erőkkel keresik az öt napja eltűnt mezőfalvi testvérpárt

A dunaújvárosi rendőrség körözési fotókkal kéri a nyilvánosság segítségét a 14 éves Házi Rubina Ketrin és a 15 éves Házi Jázmin Tifani megtalálásához. A mezőfalvi testvérek január 5-én ismeretlen helyre távoztak otthonukból és mivel azóta nem adtak életjelet magukról, a hatóságok eltűnt személyként keresik őket – írta az Origo.hu.

Eltűnt testvérpár után kutat a rendőrség Fotó: Police.hu

Eltűnt testvérpár

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a lakosság közreműködését kéri a mezőfalvi testvérpár megtalálásához: a barna szemű, hosszú barna hajú lányok eltűnésükkor kabátot és sötét nadrágot viseltek. A hatóságok kérik, hogy aki látta őket, hívja a 112-es segélyhívót vagy a Telefontanú névtelenséget biztosító zöldszámát.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

