Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

Nagy erőkkel keresik az öt napja eltűnt mezőfalvi testvérpárt

A dunaújvárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik két mezőfalvi kiskorú megtalálásához, akik január 5-én hagyták el tartózkodási helyüket. A hatóságok nagy erőkkel keresik a testvérpárt, akikről azóta semmit sem tudni, így hivatalosan is eltűnt személyekként tartják őket számon.

Munkatársunktól
2026. 01. 10. 14:46
Pexels
A dunaújvárosi rendőrség körözési fotókkal kéri a nyilvánosság segítségét a 14 éves Házi Rubina Ketrin és a 15 éves Házi Jázmin Tifani megtalálásához. A mezőfalvi testvérek január 5-én ismeretlen helyre távoztak otthonukból és mivel azóta nem adtak életjelet magukról, a hatóságok eltűnt személyként keresik őket – írta az Origo.hu.

Eltűnt testvérpár után kutat a rendőrség
Eltűnt testvérpár után kutat a rendőrség Fotó:  Police.hu

Eltűnt testvérpár

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a lakosság közreműködését kéri a mezőfalvi testvérpár megtalálásához: a barna szemű, hosszú barna hajú lányok eltűnésükkor kabátot és sötét nadrágot viseltek. A hatóságok kérik, hogy aki látta őket, hívja a 112-es segélyhívót vagy a Telefontanú névtelenséget biztosító zöldszámát.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

Miközben a rendőrség nagy erőkkel keresi az eltűnt mezőfalvi testvérpárt, a Balatonnál is akad dolguk az egyenruhásoknak: Fonyódon egy férfi felelőtlenül a tó jégére sétált, ami miatt nemcsak az életét kockáztatta, hanem súlyos bírságot is kapott.

