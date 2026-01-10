Drónzápor érte el Ukrajnát + videó

Január 10-ére virradó éjjel a kelet-ukrajnai Dnyiprót dróntámadás érte, a robbanások egész éjjel hallhatóak voltak. Számos beszámoló érkezett arról, hogy egyes területeken megszűnt az áramszolgáltatás és nem áll rendelkezésre vezetékes ivóvíz – számolt be róla az Origo az Ukrinform cikkére hivatkozva.

Elsöprő erejű orosz dróntámadás érte Kelet-Ukrajnát

Fotó: DANYLO ANTONIUK / NurPhoto

A Dnyipropetrovszki térséget továbbra is drónok támadják

– közölte Telegram-csatornáján Olekszandr Hanzsa, a régió közigazgatási vezetője. Az orosz erők nemcsak pilóta nélküli eszközökkel, hanem tüzérséggel is támadtak, a csapások miatt egy férfi meghalt. Az időjárás előrejelzések szerint vasárnap éjszaka mínusz 14 Celsius-fokig süllyedhet a hőmérséklet. Az orosz támadások súlyosan megrongálták a lakossági földgázellátást, sokan elektromos fűtésre kényszerülnek, így áramszünetek esetén az ukrán civil lakosság is további veszélybe kerülhet.