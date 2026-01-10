orosz-ukrán háborúDnyipródróncsapás

Drónzápor érte el Ukrajnát + videó

Robbanásokról számoltak be Ukrajna több területén. Egy ember életét vesztette, több régióban pedig áramkimaradások és ivóvízhiány alakult ki.

András János
2026. 01. 10. 22:21
Az orosz dróntámadások miatt kimaradó áram- és földgázellátás veszélyt jelent az ukrán civilekre Fotó: HANDOUT Forrás: State Emergency Service of Ukrai
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január 10-ére virradó éjjel a kelet-ukrajnai Dnyiprót dróntámadás érte, a robbanások egész éjjel hallhatóak voltak. Számos beszámoló érkezett arról, hogy egyes területeken megszűnt az áramszolgáltatás és nem áll rendelkezésre vezetékes ivóvíz – számolt be róla az Origo az Ukrinform cikkére hivatkozva.

Orosz dróntámadás érte Kelet-Ukrajnát
Elsöprő erejű orosz dróntámadás érte  Kelet-Ukrajnát
Fotó: DANYLO ANTONIUK / NurPhoto

A Dnyipropetrovszki térséget továbbra is drónok támadják 

– közölte Telegram-csatornáján Olekszandr Hanzsa, a régió közigazgatási vezetője. Az orosz erők nemcsak pilóta nélküli eszközökkel, hanem tüzérséggel is támadtak, a csapások miatt egy férfi meghalt. Az időjárás előrejelzések szerint vasárnap éjszaka mínusz 14 Celsius-fokig süllyedhet a hőmérséklet. Az orosz támadások súlyosan megrongálták a lakossági földgázellátást, sokan elektromos fűtésre kényszerülnek, így áramszünetek esetén az ukrán civil lakosság is további veszélybe kerülhet.

Párizsban Nagy-Britannia és Franciaország nyilatkozatot írt alá, amely szerint egy esetleges orosz–ukrán tűzszünet életbe lépése után azonnal katonai erőket küldenének Ukrajnába. A nyilatkozat aláírását többen provokációként értelmezték, ami veszélybe sodorhatja a tűzszüneti tárgyalásokat. Ukrajna nem NATO-tag, de a most aláírt szándéknyilatkozat szerint két NATO-tagország – egyébként atomhatalmak – telepítene katonákat Ukrajnába, az oroszok pedig korábban egyértelművé tették, hogy legitim célpontnak tekintenék azokat. Friedrich Merz német kancellár jelezte, hogy Németország is hamarosan csatlakozhat a kezdeményezéshez.

Vlagyimir Putyin korábban egyértelművé tette: ellenzi külföldi csapatok ukrajnai állomásoztatását a háború lezárása után, London eközben már készül a telepítésre. 

A brit kormány egy 200 millió fontos, gyorsított haderő-fejlesztési programot indít annak érdekében, hogy egy békemegállapodást követően katonai egységeket küldhessen Ukrajnába 

– közölte a londoni védelmi minisztérium. A tájékoztatás szerint a brit erők a hajlandók koalíciója által tervezett új nemzetközi alakulat, a Multinational Force for Ukraine (MNFU) keretében működnének az orosz–ukrán megállapodás aláírása után.

A tájékoztatás szerint John Healey brit védelmi miniszter Kijevbe látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Denisz Smihal védelmi miniszterrel tekintette át a nemzetközi erők telepítéséről szóló terveket.

Healey megerősítette azt is, hogy ebben a hónapban megkezdődik az Octopus típusú elfogó drónok gyártása Nagy-Britanniában.

Az ukrán mérnökök által kifejlesztett Octopus képes a Sahíd típusú drónok megsemmisítésére, mielőtt azok elérik célpontjukat - áll a brit védelmi minisztérium szombati tájékoztatásában. A tárca hangsúlyozza, hogy olcsó, gyorsan és nagy mennyiségben gyártható eszközről van szó. Nagy-Britannia havonta többezer Octopus drón gyártására készül Ukrajna számára.

Borítókép: Az orosz dróntámadások miatt kimaradó áram- és földgázellátás veszélyt jelent az ukrán civilekre (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Lázadnak Zelenszkij emberei

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu