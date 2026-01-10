Továbbra is jelentős az elégedetlenség a jelenlegi német kormánykoalíció, a CDU/CSU és az SPD munkájával szemben. A legújabb „Deutschlandtrend” felmérés szerint már csak minden ötödik német állampolgár ítéli „jónak” vagy „nagyon jónak” a kabinet teljesítményét – számolt be az Origo.
Merz bajban: széthullik alatta a német kormánykoalíció
Egy új közvélemény-kutatás szerint egyre erősödik az elégedetlenség a német kormány teljesítményével kapcsolatban. A koalíció támogatottsága tovább csökken, a választók bizalma megingott.
A kisebbik koalíciós partner, az SPD helyzete különösen gyenge: ha most vasárnap tartanák a Bundestag-választást, a párt mindössze 13 százalékot kapna
– írja a Bild.
Ez egy százalékpontos visszaesést jelent decemberhez képest, és az SPD legrosszabb eredménye 2019 augusztusa óta, amikor ugyanennél az intézetnél 12 százalékot mértek Angela Merkel kormányzása idején.
A jelenlegi nagykoalíció a CDU/CSU-val együtt összesen 41 százalékot érne el – ez nem lenne elegendő egy újabb kormányalakításhoz. Az uniópártok egyébként egy százalékponttal erősödtek az előző hónaphoz képest.
További Külföld híreink
A Bundestag továbbra is ötpárti maradna, az AfD megőrizte előnyét
Az erősorrendben nem történt változás: az AfD továbbra is 25 százalékon áll, a Zöldek 12 százalékot kapnának, a Baloldal 10 százalékon marad. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) egy pontot gyengült, így 3 százalékra esett vissza, ami ismét a bejutási küszöb alatt van – akárcsak az FDP, amely szintén 3 százalékon stagnál.
További Külföld híreink
A Friedrich Merz kancellár és Lars Klingbeil SPD-elnök vezette kormány számára a felmérés egyértelmű jelzés: sürgősen hozzá kell látniuk a beígért reformok végrehajtásához.
A „Deutschlandtrend” ugyanis azt is mutatja, hogy a koalícióba vetett kezdeti bizalom gyakorlatilag elolvadt: a megkérdezettek 78 százaléka elégedetlen a kormány munkájával.
Borítókép: Friedrich Merz, Boris Pistorius és Lars Klingbeil (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az Egyesült Államok újabb csapásokat hajtott végre az Iszlám Állam ellen + videó
Az amerikai hadsereg több csapást mért Szíriában az Iszlám Állam bázisaira.
Drónzápor érte el Ukrajnát + videó
Egyes területeken megszűnt az áramszolgáltatás és a vezetékes ivóvíz is korlátozottan volt elérhető.
Grönland számára történelmi pillanat következhet?
A szigetország hosszú idő óta függetlenségéért küzd, Trump terveit azonban a szigetország lakossága egyértelműen visszautasítja.
Az iráni nagykövetség erkélyére mászott fel egy tüntető Londonban + videó
A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, hogy egy férfi letépte az ország jelenlegi zászlaját.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az Egyesült Államok újabb csapásokat hajtott végre az Iszlám Állam ellen + videó
Az amerikai hadsereg több csapást mért Szíriában az Iszlám Állam bázisaira.
Drónzápor érte el Ukrajnát + videó
Egyes területeken megszűnt az áramszolgáltatás és a vezetékes ivóvíz is korlátozottan volt elérhető.
Grönland számára történelmi pillanat következhet?
A szigetország hosszú idő óta függetlenségéért küzd, Trump terveit azonban a szigetország lakossága egyértelműen visszautasítja.
Az iráni nagykövetség erkélyére mászott fel egy tüntető Londonban + videó
A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, hogy egy férfi letépte az ország jelenlegi zászlaját.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!