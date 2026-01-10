kormányválságNémetországMerz

Merz bajban: széthullik alatta a német kormánykoalíció

Egy új közvélemény-kutatás szerint egyre erősödik az elégedetlenség a német kormány teljesítményével kapcsolatban. A koalíció támogatottsága tovább csökken, a választók bizalma megingott.

2026. 01. 10. 22:10
Friedrich Merz, Boris Pistorius és Lars Klingbeil Fotó: BERND VON JUTRCZENKA Forrás: DPA
Továbbra is jelentős az elégedetlenség a jelenlegi német kormánykoalíció, a CDU/CSU és az SPD munkájával szemben. A legújabb „Deutschlandtrend” felmérés szerint már csak minden ötödik német állampolgár ítéli „jónak” vagy „nagyon jónak” a kabinet teljesítményét – számolt be az Origo.

Bajban a német kormánykoalíció (Fotó: KAY NIETFELD / DPA)
Bajban a német kormánykoalíció (Fotó: KAY NIETFELD/DPA)

A kisebbik koalíciós partner, az SPD helyzete különösen gyenge: ha most vasárnap tartanák a Bundestag-választást, a párt mindössze 13 százalékot kapna

– írja a Bild.

Ez egy százalékpontos visszaesést jelent decemberhez képest, és az SPD legrosszabb eredménye 2019 augusztusa óta, amikor ugyanennél az intézetnél 12 százalékot mértek Angela Merkel kormányzása idején.

A jelenlegi nagykoalíció a CDU/CSU-val együtt összesen 41 százalékot érne el – ez nem lenne elegendő egy újabb kormányalakításhoz. Az uniópártok egyébként egy százalékponttal erősödtek az előző hónaphoz képest.

 

A Bundestag továbbra is ötpárti maradna, az AfD megőrizte előnyét

Az erősorrendben nem történt változás: az AfD továbbra is 25 százalékon áll, a Zöldek 12 százalékot kapnának, a Baloldal 10 százalékon marad. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) egy pontot gyengült, így 3 százalékra esett vissza, ami ismét a bejutási küszöb alatt van – akárcsak az FDP, amely szintén 3 százalékon stagnál.

A Friedrich Merz kancellár és Lars Klingbeil  SPD-elnök vezette kormány számára a felmérés egyértelmű jelzés: sürgősen hozzá kell látniuk a beígért reformok végrehajtásához.

A „Deutschlandtrend” ugyanis azt is mutatja, hogy a koalícióba vetett kezdeti bizalom gyakorlatilag elolvadt: a megkérdezettek 78 százaléka elégedetlen a kormány munkájával.

Borítókép: Friedrich Merz, Boris Pistorius és Lars Klingbeil  (Fotó: AFP)

