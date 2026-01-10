Merz bajban: széthullik alatta a német kormánykoalíció

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Sozialdemokraten auf nur noch 13 Prozent der Stimmen



….immer noch zu viel‼️ pic.twitter.com/Ru9s3VhDDa — Marie (@kripp_m) January 9, 2026

A Bundestag továbbra is ötpárti maradna, az AfD megőrizte előnyét

Az erősorrendben nem történt változás: az AfD továbbra is 25 százalékon áll, a Zöldek 12 százalékot kapnának, a Baloldal 10 százalékon marad. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) egy pontot gyengült, így 3 százalékra esett vissza, ami ismét a bejutási küszöb alatt van – akárcsak az FDP, amely szintén 3 százalékon stagnál.