A németek már nem hisznek Merz kormányában

A megkérdezettek közel 71 százaléka azt jelezte, hogy meglehetősen kevés vagy nagyon kevés bizalommal van Friedrich Merz jobbközép–balközép koalíciójának cselekvőképességével kapcsolatban. Ezzel szemben csupán mintegy 21 százalék nyilatkozott úgy, hogy legalább bizonyos mértékű bizalmat érez a kormány iránt.

A szkepticizmus különösen erőteljes a 30 és 39 év közötti korosztály körében. Ebben a csoportban mindössze 8,9 százalék tartja a kormányt reformképesnek, és csupán 11,2 százalék mondta azt, hogy nagyon magas szintű bizalommal van iránta. A többség, 54,6 százalék a szövetségi kormány reformpotenciálját nagyon alacsonynak minősítette – írja a Die Weltwoche.