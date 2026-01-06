Rendkívüli

Friedrich MerzNémetországkormány

A németek már nem hisznek Merz kormányában

A német közvélemény többsége bizalmatlan Friedrich Merz kormányával szemben: egy friss kutatás alapján a megkérdezettek csaknem hetven százaléka alacsony vagy nagyon alacsony bizalmat táplál a kancellár vezette koalíció reformképessége iránt, miközben mindössze minden ötödik válaszadó számít arra, hogy 2026-ban érdemi változások történhetnek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 15:43
Friedrich Merz (CDU) Fotó: ROLF VENNENBERND Forrás: DPA
A németek mindössze körülbelül egyötöde véli úgy, hogy a szövetségi kormány 2026-ban képes lesz alapvető reformok végrehajtására. Ez derül ki a Civey közvélemény-kutató intézet nemrég készült felméréséből – számolt be róla az Origo.

A németek többsége bizalmatlan Friedrich Merz kormányával szemben (Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP)
A németek többsége bizalmatlan Friedrich Merz kormányával szemben. Fotó: AFP

A megkérdezettek közel 71 százaléka azt jelezte, hogy meglehetősen kevés vagy nagyon kevés bizalommal van Friedrich Merz jobbközép–balközép koalíciójának cselekvőképességével kapcsolatban. Ezzel szemben csupán mintegy 21 százalék nyilatkozott úgy, hogy legalább bizonyos mértékű bizalmat érez a kormány iránt.

A szkepticizmus különösen erőteljes a 30 és 39 év közötti korosztály körében. Ebben a csoportban mindössze 8,9 százalék tartja a kormányt reformképesnek, és csupán 11,2 százalék mondta azt, hogy nagyon magas szintű bizalommal van iránta. A többség, 54,6 százalék a szövetségi kormány reformpotenciálját nagyon alacsonynak minősítette – írja a Die Weltwoche.

Az összesített adatok szerint a válaszadók 49,9 százaléka – vagyis csaknem a fele – nagyon alacsony bizalmat jelzett.

További 20,9 százalék meglehetősen alacsony bizalomról számolt be, 12,3 százalék meglehetősen magas bizalmat jelölt meg, míg mindössze kilenc százalék fogalmazott meg egyértelműen pozitív véleményt.

A migráció kérdését a megkérdezettek toronymagasan a legégetőbb problémaként azonosították – írta meg nemrég a Magyar Nemzet. A napokban egy sokkoló videó jelent meg a közösségi médiában: egy Németországban őrizetbe vett migráns férfi nyíltan gúnyolja a rendőröket, miközben erőszakos hatalomátvétellel, háborúval és tömeges vérontással fenyegeti Európát, Németországot, a NATO-t és az Egyesült Államokat. 

 

Borítókép: Friedrich Merz (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

