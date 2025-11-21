Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Káosz: Merz kancellár beszéde alatt a közönség felkel és kimegy + videó

Ritka eseménynek lehetett tanúja a nagyközönség. Egy németországi rendezvényen botrány tört ki. Friedrich Merz szövetségi kancellár (CDU) a pulpitusra lépett – ekkor néhány tucat ösztöndíjas, mind nők és férfiak, elhagyta a termet.

Kozma Zoltán
2025. 11. 21. 6:47
Merz beszéde alatt botrány tört ki (Fotó: AFP)
Merz beszéde alatt botrány tört ki (Fotó: AFP)
Miközben Merz a társadalmi integrációért járó Talisman-díj átadásának alkalmából tartotta beszédét, a fiatalok „Wir sind das Stadtbild” (Mi vagyunk a város képe) feliratú matricákat viseltek, és csoportosan fotózkodtak. Sokan elhagyták a termet a kancellár beszéde alatt.

Friedrich Merz szövetségi kancellár (Fotó: AFP)
Friedrich Merz szövetségi kancellár. Fotó: AFP

A Spiegelnek sikerült kapcsolatba lépnie az egyik résztvevővel. A kémia szakos egyetemista, aki a saját szavai szerint már az akció nyomán ért támadásoknak kitéve érzi magát az interneten, csak névtelenül nyilatkozott. Saját állítása szerint doktori képzésre készül, és önkéntesként tevékenykedik az egészségügyben. A diáklány szerint, akinek migrációs háttere van, az ellenállás gyökere Friedrich Merz városképi nyilatkozata. 

Ezelőtt is sokáig lehetne vitatkozni, hogy pontosan kit értett ezalatt a kancellár. Mi, ösztöndíjasok sok más migrációs hátterű emberhez képest kiváltságos helyzetben vagyunk. Sokat elértünk, sokan németként ismernek el minket. De ha valaki csak ránk néz, abból nem lehet következtetni a állampolgárságunkra vagy bármilyen viselkedésünkre

 – mondta.

Ugyanakkor a saját családjában is voltak kitoloncolási kísérletek. 

A úgynevezett városképi problémák nagyon közel állnak hozzám. Egyáltalán nem tudnám ezt leválasztani magamról

 – húzta alá. – Előre jeleztük aggodalmainkat a kancellár fellépésével kapcsolatban, és nyitottak voltunk a párbeszédre. Majd egyértelművé tettük: kiállást akarunk mutatni, de semmit sem teszünk, ami veszélyes vagy büntetendő lenne – közölte.

 

Merz a migráció miatt figyelmeztetett

Azonban a Merz-beszédet már nem lehetett megakadályozni. Ennek ellenére megpróbáltak megfelelő módon viselkedni. 

Tiszteletteljesek voltunk a díjazottakkal szemben, hiszen a beszéd után azonnal visszaültünk

 – jelentette ki.

A német kancellár korábban úgy fogalmazott

Kérdezzék meg a lányaikat, barátaikat, ismerőseiket: mindenki tudja, hogy ez valós probléma – különösen sötétedés után. A közterületek biztonsága alapfeltétele annak, hogy az emberek újra megbízzanak a politikában.

Kiemelte: a nők sok városban ma már nem érzik magukat biztonságban a migráció miatt.

 

Borítókép: Merz beszéde alatt botrány tört ki (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

