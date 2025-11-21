Káosz: Merz kancellár beszéde alatt a közönség felkel és kimegy + videó

Miközben Merz a társadalmi integrációért járó Talisman-díj átadásának alkalmából tartotta beszédét, a fiatalok „Wir sind das Stadtbild” (Mi vagyunk a város képe) feliratú matricákat viseltek, és csoportosan fotózkodtak. Sokan elhagyták a termet a kancellár beszéde alatt.
A Spiegelnek sikerült kapcsolatba lépnie az egyik résztvevővel. A kémia szakos egyetemista, aki a saját szavai szerint már az akció nyomán ért támadásoknak kitéve érzi magát az interneten, csak névtelenül nyilatkozott. Saját állítása szerint doktori képzésre készül, és önkéntesként tevékenykedik az egészségügyben. A diáklány szerint, akinek migrációs háttere van, az ellenállás gyökere Friedrich Merz városképi nyilatkozata.
Ezelőtt is sokáig lehetne vitatkozni, hogy pontosan kit értett ezalatt a kancellár. Mi, ösztöndíjasok sok más migrációs hátterű emberhez képest kiváltságos helyzetben vagyunk. Sokat elértünk, sokan németként ismernek el minket. De ha valaki csak ránk néz, abból nem lehet következtetni a állampolgárságunkra vagy bármilyen viselkedésünkre
– mondta.
Ugyanakkor a saját családjában is voltak kitoloncolási kísérletek.
A úgynevezett városképi problémák nagyon közel állnak hozzám. Egyáltalán nem tudnám ezt leválasztani magamról
– húzta alá. – Előre jeleztük aggodalmainkat a kancellár fellépésével kapcsolatban, és nyitottak voltunk a párbeszédre. Majd egyértelművé tettük: kiállást akarunk mutatni, de semmit sem teszünk, ami veszélyes vagy büntetendő lenne – közölte.
Merz a migráció miatt figyelmeztetett
Azonban a Merz-beszédet már nem lehetett megakadályozni. Ennek ellenére megpróbáltak megfelelő módon viselkedni.
Tiszteletteljesek voltunk a díjazottakkal szemben, hiszen a beszéd után azonnal visszaültünk
– jelentette ki.
A német kancellár korábban úgy fogalmazott:
Kérdezzék meg a lányaikat, barátaikat, ismerőseiket: mindenki tudja, hogy ez valós probléma – különösen sötétedés után. A közterületek biztonsága alapfeltétele annak, hogy az emberek újra megbízzanak a politikában.
Kiemelte: a nők sok városban ma már nem érzik magukat biztonságban a migráció miatt.
