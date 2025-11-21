Káosz: Merz kancellár beszéde alatt a közönség felkel és kimegy + videó

Miközben Merz a társadalmi integrációért járó Talisman-díj átadásának alkalmából tartotta beszédét, a fiatalok „Wir sind das Stadtbild” (Mi vagyunk a város képe) feliratú matricákat viseltek, és csoportosan fotózkodtak. Sokan elhagyták a termet a kancellár beszéde alatt.

Friedrich Merz szövetségi kancellár. Fotó: AFP

A Spiegelnek sikerült kapcsolatba lépnie az egyik résztvevővel. A kémia szakos egyetemista, aki a saját szavai szerint már az akció nyomán ért támadásoknak kitéve érzi magát az interneten, csak névtelenül nyilatkozott. Saját állítása szerint doktori képzésre készül, és önkéntesként tevékenykedik az egészségügyben. A diáklány szerint, akinek migrációs háttere van, az ellenállás gyökere Friedrich Merz városképi nyilatkozata.

@derspiegel Als Friedrich Merz bei der Verleihung eines Integrationspreises ans Rednerpult tritt, verlässt ein Teil des Publikums den Saal – aus Protest gegen frühere Äußerungen des Kanzlers zur Migration. Die Szene im Video. #FriedrichMerz #Stadtbild #Migration ♬ Originalton - Der SPIEGEL

Ezelőtt is sokáig lehetne vitatkozni, hogy pontosan kit értett ezalatt a kancellár. Mi, ösztöndíjasok sok más migrációs hátterű emberhez képest kiváltságos helyzetben vagyunk. Sokat elértünk, sokan németként ismernek el minket. De ha valaki csak ránk néz, abból nem lehet következtetni a állampolgárságunkra vagy bármilyen viselkedésünkre

– mondta.

Ugyanakkor a saját családjában is voltak kitoloncolási kísérletek.

A úgynevezett városképi problémák nagyon közel állnak hozzám. Egyáltalán nem tudnám ezt leválasztani magamról

– húzta alá. – Előre jeleztük aggodalmainkat a kancellár fellépésével kapcsolatban, és nyitottak voltunk a párbeszédre. Majd egyértelművé tettük: kiállást akarunk mutatni, de semmit sem teszünk, ami veszélyes vagy büntetendő lenne – közölte.

Merz a migráció miatt figyelmeztetett

Azonban a Merz-beszédet már nem lehetett megakadályozni. Ennek ellenére megpróbáltak megfelelő módon viselkedni.

Tiszteletteljesek voltunk a díjazottakkal szemben, hiszen a beszéd után azonnal visszaültünk

– jelentette ki.

Bundeskanzler Friedrich Merz heute richtig stark: „fragen Sie doch mal ihre Tochter, was ich mit meiner Stadtbild Aussage gemeint habe“ und „ich habe nichts zurückzunehmen.“

# pic.twitter.com/tfrBpYWcrk — Oliver (sensibel) 🇩🇪💻 (@ohaeusler) October 20, 2025

A német kancellár korábban úgy fogalmazott:

Kérdezzék meg a lányaikat, barátaikat, ismerőseiket: mindenki tudja, hogy ez valós probléma – különösen sötétedés után. A közterületek biztonsága alapfeltétele annak, hogy az emberek újra megbízzanak a politikában.

Kiemelte: a nők sok városban ma már nem érzik magukat biztonságban a migráció miatt.