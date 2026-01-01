WashingtonFehér HázEgyesült Államok

Fényjátékkal kezdődött el az Egyesült Államok 250 éves fennállásának ünnepségsorozata + galéria

Washingtonban az amerikai történelem fontos mozzanatait megörökítő díszkivilágítással kezdődött el az Egyesült Államok 250 éves fennállásának egész éven át tartó hivatalos ünnepségsorozata.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 22:59
A Freedom 250 2026-ot tűzijátékkal és a Washingtoni Nemzeti Parkban található Washington-emlékműre vetített kivetítéssel köszöntötte Fotó: AUSTIN DESISTO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A George Washington Emlékműre, a belváros nemzeti sétányán, a National Mallon álló 170 méter magas obeliszkre január első napjainak éjszakáin fényfestéssel vetítik ki az ország létrejöttének legfontosabb mozzanatait megörökítő képeket és videógrafikákat, valamint az ország történetének további emlékezetes pillanatait, köztük a Holdra szállás képeit. 

The Washington Monument is illuminated with a projection of US President Donald Trump's "Freedom 250" initiative during the New Year's Eve show at the National Mall in Washington, DC on December 31, 2025. The Washington Monument is illuminated to start the beginning of a momentous year for the US, as it marks 250 years since the Declaration of Independence was signed. (Photo by Amid FARAHI / AFP)
Washingtonban óriás fényjátékkal kezdődött el az Egyesült Államok 250 éves fennállásának hivatalos ünnepségsorozata Fotó: AMID FARAHI / AFP
1/11 250 éves idén az Egyesült Államok – Washingtonban kezdődött meg az ünnepségsorozat

Az ünnepi eseményt megszervező és számtalan köz-, illetve magánintézményt tömörítő, Freedom250 nevű szervezet közleménye a „világ legnagyobb születésnapi gyertyájaként” írta le a látványosságot. A Fehér Ház közölte: „egy magával ragadó, fényfestménnyel mesélik el a nemzet felfedezésének, terjeszkedésének és függetlenségének történetét, vázolják fel a jövőképét”. 

Az év során az országban mindenütt lesznek évfordulós ünnepségek, megemlékezések, különböző kulturális programok, amelyek csúcspontja július 4-e, az amerikai függetlenség napja, a Függetlenségi Nyilatkozat 1776-os aláírásának negyedévezredes évfordulója lesz.

Borítókép: Washingtonban óriás fényjátékkal kezdődött el az Egyesült Államok 250 éves fennállásának hivatalos ünnepségsorozata (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Borbély Zsolt Attila
idezojelekválasztás

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Borbély Zsolt Attila avatarja

MAGYAR ÖNRENDELKEZÉS – A ballib média hirtelen felfedezte magának a külhoni magyarok problémáját.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu