Fényjátékkal kezdődött el az Egyesült Államok 250 éves fennállásának ünnepségsorozata + galéria

Az ünnepi eseményt megszervező és számtalan köz-, illetve magánintézményt tömörítő, Freedom250 nevű szervezet közleménye a „világ legnagyobb születésnapi gyertyájaként” írta le a látványosságot. A Fehér Ház közölte: „egy magával ragadó, fényfestménnyel mesélik el a nemzet felfedezésének, terjeszkedésének és függetlenségének történetét, vázolják fel a jövőképét”.

Happy 250th Year, everyone.



Tonight through Jan. 5, 7-11:30 pm, Freedom 250 (@250Freedom_) will illuminate the Washington Monument again with the story of our Nation’s discovery, expansion, independence, and vision for the future.



If you’re in DC, experience it in person or… pic.twitter.com/j7TpiKyznT — Freedom 250 (@250Freedom_) January 1, 2026

Az év során az országban mindenütt lesznek évfordulós ünnepségek, megemlékezések, különböző kulturális programok, amelyek csúcspontja július 4-e, az amerikai függetlenség napja, a Függetlenségi Nyilatkozat 1776-os aláírásának negyedévezredes évfordulója lesz.

WATCH LIVE: Freedom 250 tells the story of America at the Washington Monument (Courtesy: Freedom250) https://t.co/BfTVIAwutE — Fox News (@FoxNews) January 1, 2026

Borítókép: Washingtonban óriás fényjátékkal kezdődött el az Egyesült Államok 250 éves fennállásának hivatalos ünnepségsorozata (Fotó: AFP)