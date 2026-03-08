agráriumvetőmagadományvetőmag

Megdrágult a vetőmag és a palánta: így spórolhatnak a hobbikertészek

A tavasz beköszöntével egyre többen döntenek úgy, hogy saját maguk termelik meg a zöldségeket a kertjükben vagy a teraszukon. A házikerti zöldségtermesztés népszerűsége töretlen, a vetőmagok és palánták ára azonban érezhetően megemelkedett az utóbbi időben. A drágulás ellenére a magyarok idén is milliárdokat költenek el a színes tasakos magokra. Szerencsére léteznek pénztárcabarát és közösségépítő alternatívák is azon kertészek számára, akik nem akarnak vagyonokat hagyni a boltokban.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 08. 6:35
Fűszernövények otthonra Forrás: Pexels
A jó idő közeledtével menetrendszerűen megindul a munka a hobbikertészek számára, és ezzel együtt a roham a kertészeti árudákban, barkácsáruházakban és a szupermarketekben. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács adatai szerint a hazai piacon évente mintegy húszmillió darab színes tasakos vetőmag talál gazdára. Bár ez a mennyiség évről évre enyhe csökkenést mutat, a piac forgalma még így is eléri az ötmilliárd forintot.

A tavasz közeledtével megkezdődnek a munkálatok a hobbi kertészeknek./ Fotó: H Horticulture Magazine
Klasszikusokkal kertészkedők és különlegességeket keresők

A hazai kínálat bőséges, több mint ezer fajta közül válogathatnak a lelkes kertészkedők. A legnagyobb mennyiségben továbbra is a jól bevált, klasszikus zöldségfajok fogynak: a sárgarépa, a petrezselyem, az uborka, a cékla, a cukkini, a zöldborsó és a csemegekukorica magjai a legkelendőbbek. Az utóbbi években azonban – a gasztrokultúra fejlődésével párhuzamosan – jelentősen megnőtt a kereslet a különlegesebb fajták iránt is. Egyre többen kísérleteznek otthon különféle chilipaprikákkal, koktélparadicsomokkal, valamint olyan fűszernövényekkel, mint a lestyán, a kapor vagy a bazsalikom.

Marton Ferenc, a Vetőmag Szövetség Zöldség Szekcióbizottságának tagja a kezdő kertészeknek elsősorban a könnyen termeszthető, biztosabb sikerrel kecsegtető fajtákat ajánlja, mint amilyen a tök, a saláta, a cukkini, a retek vagy a zöldbab. A szakember kiemelte, hogy a saját, vegyszermentes termesztés az egészséges táplálkozás alapja, ráadásul a kertészkedés kiváló feszültségoldó és testmozgás is egyben.

A házikerti zöldségtermesztés jelenlegi reneszánsza szorosan kapcsolódik a legendás Bálint gazda szellemi örökségéhez. Az ország legismertebb kertészmérnöke évtizedeken át fáradhatatlanul hirdette a saját magunk által megtermelt, vegyszermentes élelmiszerek fontosságát, valamint a kerti munka fizikai és mentális egészségre gyakorolt jótékony hatását. A mai hobbikertészek pontosan ezt a szemléletet követik, amikor az emelkedő bolti árakat látva inkább saját maguk veszik kézbe az ásót és a vetőmagtasakot.

Hogyan spórolhatunk?

Az árak emelkedése miatt érdemes tudatosan tervezni. Az első lépés a meglévő készletek ellenőrzése. Sokan halmoznak fel magokat évről évre, amelyek megfelelő – hűvös, száraz – tárolás mellett hosszú ideig megőrzik csírázóképességüket:

  •  a paradicsom vagy a paprika magja például évekig használható marad, míg
  • a salátáé vagy a hagymáé hamarabb elveszíti az életképességét.

 Egy egyszerű otthoni próbacsíráztatással – nedves papírtörlőn – könnyen ellenőrizhető, hogy érdemes-e elvetni a régi magokat, elkerülve ezzel a felesleges vásárlást.

Közösségi magbörzék: a legjobb alternatíva

Az egyre dráguló bolti vetőmagok és palánták kiváló alternatíváját jelentik a tavasz elején országszerte megrendezett magbörzék és magcserebere események. Ezek a közösségi alkalmak nemcsak arra jók, hogy ingyen vagy jelképes összegért juthassunk hozzá a szükséges szaporítóanyaghoz, hanem arra is, hogy a kertészek megosszák egymással a tapasztalataikat.

A magbörzéken gyakran olyan régi, ellenálló tájfajtákhoz is hozzá lehet jutni, amelyeket a nagy kereskedelmi láncok nem forgalmaznak. Az egymás közötti cserebere ráadásul erősíti a helyi közösségeket és támogatja a biológiai sokféleség megőrzését is a kiskertjeinkben. Aki tehát idén szeretné költséghatékonyabban beindítani a konyhakertjét, annak érdemes figyelnie a helyi művelődési házak vagy kertbarát körök felhívásait.

