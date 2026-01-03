Halálosan megfenyegette Németországot, a NATO-t és az Egyesült Államokat egy migráns + videó

A brit belügyminisztérium adatai – amelyekből már csak a szilveszterre vonatkozó szám hiányzik – azt mutatják, hogy az elmúlt évben 41 472 migráns kelt át a csatornán, ami 13 százalékos növekedés az előző 12 hónap 36 566-os adatához képest.

Az éves összesítés a legmagasabb 2022 óta, amikor közel 46 ezren keltek át.

A kormány szerint eddig már ötvenezer olyan embert távolítottak el az országból, akik illegálisan tartózkodtak az Egyesült Királyságban, és szorosabb együttműködésben dolgoznak a francia kormánnyal – írja a BBC.

November 15. és december 12. között 28 olyan nap volt, amikor nem történt átkelés, amit egyes megfigyelők az erős csatornai szeleknek tulajdonítottak.

Borítókép: Dzsihadista katonák (Fotó: AFP)