Halálosan megfenyegette Németországot, a NATO-t és az Egyesült Államokat egy migráns + videó

Sokkoló videó terjed a közösségi médiában: egy Németországban őrizetbe vett migráns férfi nyíltan gúnyolja a rendőröket, miközben erőszakos hatalomátvétellel, háborúval és tömeges vérontással fenyegeti Európát, Németországot, a NATO-t és az Egyesült Államokat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 14:45
Dzsihadista katonák
Dzsihadista katonák Forrás: AFP
A német rendőrség által letartóztatott migráns férfi nyíltan gúnyolja őket, és azzal dicsekszik, hogy népe erőszakkal fogja átvenni a hatalmat. Őrizetbe vétele közben fenyegeti Németországot, a NATO-t és az Egyesült Államokat, azt állítva, hogy egyetlen hadsereg sem tudja majd megállítani a bekövetkező eseményeket. 
 

Letartóztatás közben fenyegetett halálosan egy migráns.
Letartóztatás közben fenyegetett halálosan egy migráns. Fotó: AFP

A videó gyorsan terjed, mert rátapint az Európában egyre növekvő félelemre a migráció, a közbiztonság tekintetében, valamint arra, hogy a helyi hatóságok tényleg fent tudják-e tartani még a rendet.

Sokkoló, hangos és megfélemlítő. Pont ezért figyelnek rá az emberek. Mario Nawfal osztotta meg a videót X felületén – írja cikkében az Origo. 

„Ti háborút indítottatok, amit senki sem tud megakadályozni ezen a szigeten. Senki sem fog megmenteni titeket. Összeállhattok Amerikával. Összeállhattok a NATO-val. Összeállhattok egész Németországgal, de senki sem fog megmenteni titeket. Nukleáris bombákkal, RPG-kkel, AK–47-esekkel vesznek körül titeket, és senki sem menthet meg titeket.

A brit belügyminisztérium adatai – amelyekből már csak a szilveszterre vonatkozó szám hiányzik – azt mutatják, hogy az elmúlt évben 41 472 migráns kelt át a csatornán, ami 13 százalékos növekedés az előző 12 hónap 36 566-os adatához képest. 

Az éves összesítés a legmagasabb 2022 óta, amikor közel 46 ezren keltek át.

A kormány szerint eddig már ötvenezer olyan embert távolítottak el az országból, akik illegálisan tartózkodtak az Egyesült Királyságban, és szorosabb együttműködésben dolgoznak a francia kormánnyal – írja a BBC.

November 15. és december 12. között 28 olyan nap volt, amikor nem történt átkelés, amit egyes megfigyelők az erős csatornai szeleknek tulajdonítottak.

Borítókép: Dzsihadista katonák (Fotó: AFP)

