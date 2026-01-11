biztonsági konferenciaAfDMünchen

A szervező kiállt az AfD müncheni biztonsági konferenciára szóló meghívása mellett

Megvédte döntését a februári müncheni biztonsági konferencia (MSC) vezetője, amiért meghívta az Alternatíva Németországért (AfD) párt képviselőit a nemzetközi biztonságpolitikai fórumra. Wolfgang Ischinger, a konferencia elnöke a Reutersnek adott berlini interjúban hangsúlyozta: az AfD külpolitikai szakértőinek részvétele nem ártana a rendezvénynek, sőt hozzájárulna a nyílt párbeszédhez.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 4:04
Wolfgang Ischinger, a Müncheni Biztonsági Konferencia vezetője Fotó: AFP
Ischinger szerint két-három AfD-s szakértő meghívása „kiegyenlítené a versenyfeltételeket” és csökkentené annak lehetőségét, hogy a párt azt állítsa, „marginalizálják és kirekesztik őket a német politikai életből”. Az AfD-t az elmúlt két évben nem hívták meg a konferenciára – írja a Reuters.

Wolfgang Ischinger, a konferencia elnöke
Wolfgang Ischinger, a konferencia vezetője Fotó: AFP

A konferencia vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy az AfD jelenleg a Bundestag legnagyobb ellenzéki frakciója, és jelentős társadalmi támogatottsággal rendelkezik. Mint mondta, egyre nehezebb a külföldi résztvevők számára megindokolni, miért nem találkozhatnak a párt képviselőivel egy ilyen rangos nemzetközi eseményen.

Ischinger ugyanakkor jelezte: nem ért egyet az AfD külpolitikai álláspontjának minden elemével, különösen az Ukrajnával kapcsolatos kérdésekben. Hozzátette: 

Talán, ha részt vesznek a müncheni beszédeken, tanulságos élményben lesz részük.

A februári konferencia feszült nemzetközi környezetben zajlik: Európa és az Egyesült Államok között az elmúlt időszakban több kérdésben is vita alakult ki, köztük a szólásszabadság, a migráció és a védelmi kiadások ügyében – fogalmaz a portál.

A tavalyi konferencián J. D. Vance amerikai alelnök bírálta az európai vezetőket, amiért szerinte korlátozzák a szólásszabadságot. Vance akkor találkozott Alice Weidellel, az AfD frakcióvezetőjével is.

 Ischinger elmondta: egyelőre nem tudni, hogy az amerikai alelnök részt vesz-e az idei tanácskozáson. A konferencia elnöke hangsúlyozta: a müncheni biztonsági konferencia célja a nehéz transzatlanti kérdések kezelése. Mint fogalmazott, reméli, hogy az amerikai fél él majd a lehetőséggel, és világosan megindokolja azokat a külpolitikai döntéseket, amelyeket Európában alaposan meg kell magyarázni.

A WELT Nachrichtensender is hírt adott arról, hogy Ischinger meghívta a pártot a biztonsági konferenciára:

Weidel azt nyilatkozta, hogy nem kapott meghívót a 2026-os MSC-re, bár a szervezők megjegyezték, hogy a vendéglista még nem teljes – erről a The Guardian ír.

Eközben történelmi támogatottságot ért el az AfD Németországban: a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a párt az eddigi legnagyobb előnyét szerezte meg a CDU/CSU-val szemben. Az AfD egy év alatt kilenc százalékponttal növelte a támogatottságát, miközben az uniópártok ugyanennyit veszítettek.

Borítókép: Wolfgang Ischinger, a müncheni biztonsági konferencia vezetője (Fotó: AFP)

