A szervező kiállt az AfD müncheni biztonsági konferenciára szóló meghívása mellett

Ischinger szerint két-három AfD-s szakértő meghívása „kiegyenlítené a versenyfeltételeket” és csökkentené annak lehetőségét, hogy a párt azt állítsa, „marginalizálják és kirekesztik őket a német politikai életből”. Az AfD-t az elmúlt két évben nem hívták meg a konferenciára – írja a Reuters.

Wolfgang Ischinger, a konferencia vezetője Fotó: AFP

A konferencia vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy az AfD jelenleg a Bundestag legnagyobb ellenzéki frakciója, és jelentős társadalmi támogatottsággal rendelkezik. Mint mondta, egyre nehezebb a külföldi résztvevők számára megindokolni, miért nem találkozhatnak a párt képviselőivel egy ilyen rangos nemzetközi eseményen.