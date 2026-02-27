Kiosztották a hazai tőkepiac legfontosabb díjait

A díjakat idén is kvantitatív és kvalitatív kategóriákban ítélte oda a tőzsde: előbbiek esetében objektív, számszerűsíthető piaci teljesítménymutatók, míg utóbbiaknál szakmai zsűri értékelése alapján alakult ki a végső rangsor. Több díjra pályázati úton lehetett jelentkezni, lehetőséget adva a piaci szereplőknek, hogy saját kezdeményezéseikkel és eredményeikkel versenyezzenek. Külön kategóriát képviselt „Az év hazairészvény-kereskedési platformja” díj, amelyről befektetői felmérés keretében a széles közönség dönthetett. A díjak odaítéléséről a hagyományoknak megfelelően a Tőzsdei Tanácsadó Testület (TTT) tagjai döntöttek.

A Budapesti Értéktőzsde 2025. évi díjazottjai

Fotó: BÉT

Újabb rekordokat döntött a hazai tőzsde

Varga Mihály jegybankelnök nyitóbeszédében kiemelte, hogy a hazai tőkepiac nyújtotta eredmények egyre több befektető figyelmét irányítják a magyar részvényekben rejlő lehetőségekre, hiszen aki ezekbe fektet, egy sikertörténet részese lehet. Mint mondta: a tavalyi évben a hazai tőzsde újabb rekordokat döntött, a növekvő teljesítménynek a teljes magyar gazdaság, a cégek és a lakosság is nyertesei.

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy a tőzsdei cégek más szektorok tőzsdei szereplőivel is versenyeznek, csak velük a befektetők bizalmáért, és a tőzsdei transzparencia és fegyelem megedzi ezeket a vállalatokat.

Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója előadásában bemutatta a BÉT hazai piacon és régiós összehasonlításban nyújtott kiemelkedő teljesítményét.

A 2025. évi teljesítménye alapján az OTP Bank kapta a legtöbb elismerést az idei BÉT Legeken, összesen négy díjjal büszkélkedve. A hitelintézet nyerte el „Az év befektetési szolgáltatója”, „Az év legnagyobb forgalmat elért részvénykibocsátója”, a „Kibocsátói transzparencia díj” és a „Felelősségvállalás, fenntarthatóság, felelős vállalatirányítási díj” kategóriákat. A legnagyobb forgalmat elért részvénykibocsátók rangsorában az OTP Bankot a Richter Gedeon követte a második, a Mol pedig a harmadik helyen.

Az MBH Bank kapta az év legnagyobb nyilvános részvényértékesítéséért járó elismerést – az elmúlt 25 év legnagyobb volumenű, 67,8 milliárd forint értékű ügyletét bonyolították le tavaly decemberben.

Ugyancsak a csoporthoz tartozó MBH Alapkezelő nyerte el „Az év részvényalap-kezelője” díjat.

„Az év legnagyobb nyilvános új részvénykibocsátása” elismerést a Shopper Park Plus vehette át, míg

a kötvénypiacon banki oldalon az Eximbank,

vállalati oldalon pedig az MVM részesült kitüntetésben.

A befektetési szolgáltatók között a legnagyobb forgalmú részvénykereskedőnek járó elismerést immár többedik alkalommal a WOOD & Company szerezte meg, a brókercég a 2025-ös évben összesen 2371 milliárd forint értékben kötött ügyleteket. A határidős BUX index- és részvénykereskedelemben az Erste Befektetési Zrt., a határidős devizapiacon a Raiffeisen Bank érte el a legnagyobb forgalmat, „Az év elemző műhelye” díjat pedig a Concorde Értékpapír kapta.