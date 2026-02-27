Rendkívüli

Orbán Viktor: Újabb közös lépések jöhetnek a szlovákokkal az ukrajnai olajszállítás leállítása miatt + videó

Budapesti ÉrtéktőzsdeMBHVarga Mihály

Kiosztották a hazai tőkepiac legfontosabb díjait

Több mint 25 éves hagyományra tekint vissza a Budapesti Értéktőzsde által szervezett BÉT Legek díjátadó, amely mostanra a hazai tőkepiac egyik legfontosabb eseményévé vált. Az idei gálán a Budapesti Értéktőzsde 18 kategóriában ismerte el a piaci szereplők 2025-ös teljesítményét, díjazva a kiemelkedő eredményeket és a tőkepiac fejlődéséért tett lépéseiket. Az eseményt Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke nyitotta meg, hangsúlyozva a magyar tőkepiac stabilitásának és versenyképességének jelentőségét.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 9:37
Forrás: BÉT
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A díjakat idén is kvantitatív és kvalitatív kategóriákban ítélte oda a tőzsde: előbbiek esetében objektív, számszerűsíthető piaci teljesítménymutatók, míg utóbbiaknál szakmai zsűri értékelése alapján alakult ki a végső rangsor. Több díjra pályázati úton lehetett jelentkezni, lehetőséget adva a piaci szereplőknek, hogy saját kezdeményezéseikkel és eredményeikkel versenyezzenek. Külön kategóriát képviselt „Az év hazairészvény-kereskedési platformja” díj, amelyről befektetői felmérés keretében a széles közönség dönthetett. A díjak odaítéléséről a hagyományoknak megfelelően a Tőzsdei Tanácsadó Testület (TTT) tagjai döntöttek.

tőzsde
A Budapesti Értéktőzsde 2025. évi díjazottjai
 Fotó: BÉT

Újabb rekordokat döntött a hazai tőzsde

Varga Mihály jegybankelnök nyitóbeszédében kiemelte, hogy a hazai tőkepiac nyújtotta eredmények egyre több befektető figyelmét irányítják a magyar részvényekben rejlő lehetőségekre, hiszen aki ezekbe fektet, egy sikertörténet részese lehet. Mint mondta: a tavalyi évben a hazai tőzsde újabb rekordokat döntött, a növekvő teljesítménynek a teljes magyar gazdaság, a cégek és a lakosság is nyertesei. 

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy a tőzsdei cégek más szektorok tőzsdei szereplőivel is versenyeznek, csak velük a befektetők bizalmáért, és a tőzsdei transzparencia és fegyelem megedzi ezeket a vállalatokat. 

Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója előadásában bemutatta a BÉT hazai piacon és régiós összehasonlításban nyújtott kiemelkedő teljesítményét.

A 2025. évi teljesítménye alapján az OTP Bank kapta a legtöbb elismerést az idei BÉT Legeken, összesen négy díjjal büszkélkedve. A hitelintézet nyerte el „Az év befektetési szolgáltatója”, „Az év legnagyobb forgalmat elért részvénykibocsátója”, a „Kibocsátói transzparencia díj” és a „Felelősségvállalás, fenntarthatóság, felelős vállalatirányítási díj” kategóriákat. A legnagyobb forgalmat elért részvénykibocsátók rangsorában az OTP Bankot a Richter Gedeon követte a második, a Mol pedig a harmadik helyen.

Az MBH Bank kapta az év legnagyobb nyilvános részvényértékesítéséért járó elismerést – az elmúlt 25 év legnagyobb volumenű, 67,8 milliárd forint értékű ügyletét bonyolították le tavaly decemberben. 

  • Ugyancsak a csoporthoz tartozó MBH Alapkezelő nyerte el „Az év részvényalap-kezelője” díjat. 
  • „Az év legnagyobb nyilvános új részvénykibocsátása” elismerést a Shopper Park Plus vehette át, míg 
  • a kötvénypiacon banki oldalon az Eximbank, 
  • vállalati oldalon pedig az MVM részesült kitüntetésben.

A befektetési szolgáltatók között a legnagyobb forgalmú részvénykereskedőnek járó elismerést immár többedik alkalommal a WOOD & Company szerezte meg, a brókercég a 2025-ös évben összesen 2371 milliárd forint értékben kötött ügyleteket. A határidős BUX index- és részvénykereskedelemben az Erste Befektetési Zrt., a határidős devizapiacon a Raiffeisen Bank érte el a legnagyobb forgalmat, „Az év elemző műhelye” díjat pedig a Concorde Értékpapír kapta.

Különdíjas a Whiteless Rock Zrt.

Az elmúlt év legnagyobb árfolyam-emelkedését elérő prémium kategóriás papír kibocsátója a 4iG volt (350 százalékos növekedéssel), míg a befektetői tudatosság terjesztéséért járó díjat a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium tanára Kiss Zoltán vette át, akinek diákjai rendszeresen az országos pénzügyi versenyek legjobbjai közé kerülnek. A BÉT multilaterális, középvállalatoknak szóló Xtend piacán a 2025-ös év kibocsátója díjat a STRT Holding vehette át, amely az év végén a sikeres IPO-t követően, egy kategóriaváltás keretében már a tőzsde szabályozott piacán folytathatta tőkepiaci pályafutását. A BÉT Xtend különdíjat pedig a Whiteless Rock Zrt. kapta, amely kijelölt tanácsadóként támogatja a kibocsátókat a bevezetéstől a forgalomban tartásig, növelve a piac biztonságát és a befektetők érdekvédelmét. A közönségszavazás alapján „Az év hazairészvény-kereskedési platformja” a K&H Bank webtrader és mobiltrader rendszere lett.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.