Megint a családok járnak jól: több mint kétmilliárd forint támogatást oszt szét az állam a Babakötvény-befizetések után

A kincstár februárban mintegy 15 milliárd forint kamatot írt jóvá a gyermekek Start számláján, amely kiegészülve a most kifizetendő állami támogatással tovább gyarapítja a családok megtakarításait. A jóváírt állami támogatásokkal nincs teendő, mert azok automatikusan Babakötvénybe kerülnek. A következő kamatperiódusban a Babakötvény 7,4 százalékos kamatot fizet majd, ami az állami támogatással kiegészítve még mindig az egyik legmagasabb kockázatmentes hozamot biztosító befektetési lehetőség a gyermeket nevelő családok számára – derül ki a Magyar Államkincstár lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Mintegy 2,4 milliárd forint állami támogatást ír jóvá a 2025. évi Babakötvény befizetések után a Magyar Államkincstár

Fotó: Székelyhidi Balázs

Jelenleg mintegy 450 ezer gyermek rendelkezik ilyennel, és a megtakarítások összértéke megközelíti az 550 milliárd forintot. Ezek az adatok az öngondoskodás kultúrájának hazai erősödését is jelzik.

A közlemény felidézi: a gyermek születésekor az állam 42 500 forint életkezdési támogatást biztosít minden magyar gyermek részére egy letéti számlán, ahol ez az összeg az infláció mértékével kamatozik. A gyermek felnőtt korára akár milliós nagyságrendű megtakarítás elérését azonban a Start számla megnyitása segítheti elő a kincstárban. A számla a gyermek bármely életkorában megnyitható: a legegyszerűbben online a www.magyarorszag.hu oldalon vagy személyesen a kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán.

A díjmentes kincstári Start számlára automatikusan átkerül az életkezdési támogatás, amelyre bárki befizethet (szülő, nagyszülő, rokon, barát), és az ott összegyűjtött pénzt már felnőttként, 18 éves korától szabadon felhasználhatja. A Start számlán automatikusan Babakötvénybe fektetve gyarapszik a megtakarítás az inflációt 3 százalékkal meghaladó mértékű kamattal, a befizetések után pedig évente legfeljebb 12 ezer forint állami támogatás is jár.

Az életkezdési támogatás a 2005. december 31. után születetett gyermeknek jár, tehát akik 2024-től kezdődően már betöltötték a 18. életévüket és Start számlával nem rendelkeznek, ők kérhetik a támogatás kifizetését. Az ilyen fiatalok száma jelenleg meghaladja a 45 000 főt. A kifizetés iránti kérelem benyújtására a 23. életév betöltéséig van lehetőség. A kifizetett összeg pedig akár állampapírokban is tovább gyarapítható a Magyar Államkincstárban vezethető díjmentes értékpapírszámlán. A www.magyarorszag.hu oldalon néhány kattintással azonnal lehet értékpapírszámlát nyitni a „Pénzügy/Befektetések, megtakarítások, hitelek” menüpontban.