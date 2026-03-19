Megint a családok járnak jól: több mint kétmilliárd forint támogatást oszt szét az állam a Babakötvény-befizetések után

Mintegy 2,4 milliárd forint állami támogatást ír jóvá a 2025. évi Babakötvény befizetések után a Magyar Államkincstár. A jóváírások március 20-án indulnak több mint 240 ezer gyermek Start-számlájára. A kincstári Start számlára kizárólag Babakötvény vásárolható, ami a mindenkori inflációt 3 százalékkal meghaladó mértékben kamatozik és a befizetések után legfeljebb évi 12 ezer forint állami támogatás is jár hozzá. Ez a konstrukció az egyik legkedvezőbb, kockázatmentes megtakarítási lehetőség a gyermekekről való gondoskodáshoz, amellyel csak tavaly több mint 40 ezer újonnan befektető család élt.

2026. 03. 19. 12:08
A kincstár februárban mintegy 15 milliárd forint kamatot írt jóvá a gyermekek Start számláján, amely kiegészülve a most kifizetendő állami támogatással tovább gyarapítja a családok megtakarításait. A jóváírt állami támogatásokkal nincs teendő, mert azok automatikusan Babakötvénybe kerülnek. A következő kamatperiódusban a Babakötvény 7,4 százalékos kamatot fizet majd, ami az állami támogatással kiegészítve még mindig az egyik legmagasabb kockázatmentes hozamot biztosító befektetési lehetőség a gyermeket nevelő családok számára – derül ki a Magyar Államkincstár lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Jelenleg mintegy 450 ezer gyermek rendelkezik ilyennel, és a megtakarítások összértéke megközelíti az 550 milliárd forintot. Ezek az adatok az öngondoskodás kultúrájának hazai erősödését is jelzik. 

A közlemény felidézi: a gyermek születésekor az állam 42 500 forint életkezdési támogatást biztosít minden magyar gyermek részére egy letéti számlán, ahol ez az összeg az infláció mértékével kamatozik. A gyermek felnőtt korára akár milliós nagyságrendű megtakarítás elérését azonban a Start számla megnyitása segítheti elő a kincstárban.  A számla a gyermek bármely életkorában megnyitható: a legegyszerűbben online a www.magyarorszag.hu oldalon vagy személyesen a kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán. 

A díjmentes kincstári Start számlára automatikusan átkerül az életkezdési támogatás, amelyre bárki befizethet (szülő, nagyszülő, rokon, barát), és az ott összegyűjtött pénzt már felnőttként, 18 éves korától szabadon felhasználhatja. A Start számlán automatikusan Babakötvénybe fektetve gyarapszik a megtakarítás az inflációt 3 százalékkal meghaladó mértékű kamattal, a befizetések után pedig évente  legfeljebb 12 ezer forint állami támogatás is jár.

Az életkezdési támogatás a 2005. december 31. után születetett gyermeknek jár, tehát akik 2024-től kezdődően  már betöltötték a 18. életévüket és Start számlával nem rendelkeznek, ők kérhetik a támogatás kifizetését. Az ilyen fiatalok száma jelenleg meghaladja a 45 000 főt.  A kifizetés iránti kérelem benyújtására a 23. életév betöltéséig van lehetőség. A kifizetett összeg pedig akár állampapírokban is tovább gyarapítható a Magyar Államkincstárban vezethető díjmentes értékpapírszámlán. A www.magyarorszag.hu oldalon néhány kattintással azonnal lehet értékpapírszámlát nyitni a „Pénzügy/Befektetések, megtakarítások, hitelek” menüpontban.

A számla a WebKincstár és MobilKincstár alkalmazásokon keresztül online is könnyen kezelhető, nyomon követhető.

A 2026. március 2. és március 31. között személyesen, bármely kincstári ügyfélszolgálaton Start számlát nyitó ügyfelek most  ajándékban is részesülhetnek,  a számla mellé mesefüzet is jár, azok az ügyfelek pedig  akik a számlanyitással egyidőben legalább 10 000 forintot Babakötvénybe fektetnek, a mesefüzet mellett plüsskengurut és kengurus törülközőt is kapnak ajándékba, mivel a kenguru a  Babakötvény kabalaállata. A promóció 2026. március 2-től 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

