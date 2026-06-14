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Kinyitnak az utolsó budapesti strandok is, nem lesznek olcsók a belépők – árkörkép

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Teljessé válik a fővárosi strandszezon, ugyanis a következő napokban az utolsó két szezonális fürdő is megnyitja kapuit Budapesten. A budapesti strandok közül a Római Strandfürdő és a Pünkösdfürdői Strandfürdő belépőjegyei az idén 200-300 forinttal kerülnek többe, mint tavaly.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 10:45
Minden budapesti fürdő megnyitja kapuit a következő napokban Forrás: BGYH
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Újra várja a látogatókat a Duna-fürdő

A napokban jött a hír, hogy a

 természetközeli strandolás kedvelői számára idén is megnyílik az Újbudán található Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand. 

Már zajlanak itt az előkészületek a nyári szezonra. A tervek szerint július 1-jétől lehet majd használni a dunai fürdőhelyet, ahol új lépcsőlejáró, strandbútorok, zuhanyzók és mosdók szolgálják a látogatók kényelmét. A kijelölt fürdőterületen vízimentő felügyeli majd a strandolók biztonságát.

A hosszabb távú tervek között továbbra is szerepel egy budapesti folyami uszoda megvalósítása, amelynek már készül a megvalósíthatósági tanulmánya – jelezte a BGYH a Világgazdaságnak

A fővárosban a nyári szezonban is folytatódik a gyakorlat, amely szerint a hét minden napján található legalább egy olyan fürdő, amely 22 óráig várja a vendégeket.

  • Hétfőn a Rudas, 
  • kedden a Lukács, 
  • szerdán a Csillaghegyi Fürdő, 
  • csütörtökön a Dandár, 
  • pénteken a Széchenyi, s
  • szombaton a Pesterzsébeti Fürdő, 
  • vasárnap pedig a Paskál tart nyitva este tízig.

A hosszabbított nyitvatartás különösen a panorámás medencékkel rendelkező fürdőkben népszerű. A Rudas tetőmedencéjéből a Dunára és a budai oldalra nyílik kilátás, míg a Csillaghegyi Fürdő panorámamedencéjéből Óbuda és a budai hegyek látképe tárul a vendégek elé. A nyári kánikulában egyre többen választják az esti fürdőzést, amikor a hőmérséklet már kellemesebb, a medencék pedig kevésbé zsúfoltak.

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