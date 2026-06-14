Kinyitnak az utolsó budapesti strandok is, nem lesznek olcsók a belépők – árkörkép

Újra várja a látogatókat a Duna-fürdő
A napokban jött a hír, hogy a
természetközeli strandolás kedvelői számára idén is megnyílik az Újbudán található Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand.
Már zajlanak itt az előkészületek a nyári szezonra. A tervek szerint július 1-jétől lehet majd használni a dunai fürdőhelyet, ahol új lépcsőlejáró, strandbútorok, zuhanyzók és mosdók szolgálják a látogatók kényelmét. A kijelölt fürdőterületen vízimentő felügyeli majd a strandolók biztonságát.
A hosszabb távú tervek között továbbra is szerepel egy budapesti folyami uszoda megvalósítása, amelynek már készül a megvalósíthatósági tanulmánya – jelezte a BGYH a Világgazdaságnak.
A fővárosban a nyári szezonban is folytatódik a gyakorlat, amely szerint a hét minden napján található legalább egy olyan fürdő, amely 22 óráig várja a vendégeket.
- Hétfőn a Rudas,
- kedden a Lukács,
- szerdán a Csillaghegyi Fürdő,
- csütörtökön a Dandár,
- pénteken a Széchenyi, s
- szombaton a Pesterzsébeti Fürdő,
- vasárnap pedig a Paskál tart nyitva este tízig.
A hosszabbított nyitvatartás különösen a panorámás medencékkel rendelkező fürdőkben népszerű. A Rudas tetőmedencéjéből a Dunára és a budai oldalra nyílik kilátás, míg a Csillaghegyi Fürdő panorámamedencéjéből Óbuda és a budai hegyek látképe tárul a vendégek elé. A nyári kánikulában egyre többen választják az esti fürdőzést, amikor a hőmérséklet már kellemesebb, a medencék pedig kevésbé zsúfoltak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!