Kinyitnak az utolsó budapesti strandok is, nem lesznek olcsók a belépők – árkörkép

Újra várja a látogatókat a Duna-fürdő

A napokban jött a hír, hogy a

természetközeli strandolás kedvelői számára idén is megnyílik az Újbudán található Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand.

Már zajlanak itt az előkészületek a nyári szezonra. A tervek szerint július 1-jétől lehet majd használni a dunai fürdőhelyet, ahol új lépcsőlejáró, strandbútorok, zuhanyzók és mosdók szolgálják a látogatók kényelmét. A kijelölt fürdőterületen vízimentő felügyeli majd a strandolók biztonságát.

A hosszabb távú tervek között továbbra is szerepel egy budapesti folyami uszoda megvalósítása, amelynek már készül a megvalósíthatósági tanulmánya – jelezte a BGYH a Világgazdaságnak.

A fővárosban a nyári szezonban is folytatódik a gyakorlat, amely szerint a hét minden napján található legalább egy olyan fürdő, amely 22 óráig várja a vendégeket.

Hétfőn a Rudas,

kedden a Lukács,

szerdán a Csillaghegyi Fürdő,

csütörtökön a Dandár,

pénteken a Széchenyi, s

szombaton a Pesterzsébeti Fürdő,

vasárnap pedig a Paskál tart nyitva este tízig.

A hosszabbított nyitvatartás különösen a panorámás medencékkel rendelkező fürdőkben népszerű. A Rudas tetőmedencéjéből a Dunára és a budai oldalra nyílik kilátás, míg a Csillaghegyi Fürdő panorámamedencéjéből Óbuda és a budai hegyek látképe tárul a vendégek elé. A nyári kánikulában egyre többen választják az esti fürdőzést, amikor a hőmérséklet már kellemesebb, a medencék pedig kevésbé zsúfoltak.