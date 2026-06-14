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Szabadságok: több napra és könnyebben megyünk el, mint tíz évvel ezelőtt

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Míg 2016-ban a hazai munkavállalók átlagosan 11–12 napot töltöttek nyári szabadságon, több részletben kivéve a pihenőnapokat, és sokuknak azzal is szembe kellett nézniük, hogy a munkáltató az előzetes egyeztetés ellenére nem engedte el őket a tervezett időpontban, addig idén már átlagosan 13 nap szabadsággal számolnak. A többség ráadásul nem tart attól, hogy felettese az utolsó pillanatban felülírja a szabadsággal kapcsolatos terveit.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 9:24
Több napra és könnyebben mennek szabadságra a magyarok, mint tíz évvel ezelőtt Forrás: AFP
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A munkavállalók átlagosan 13 nap szabadságot terveznek kivenni, a gyermekesek esetében ez 14–15 napot jelent. A pihenőidőt ugyanakkor jellemzően több rövidebb szakaszra osztják fel. Tízből négy dolgozó egy hétnél hosszabb időre is el szokott menni szabadságra.

A munkavállalók 15 százaléka egyáltalán nem tervez nyaralást ezen a nyáron, sőt 13 százalékuk úgy nyilatkozott, hogy olyan formában dolgozik, ahol nincs fizetett szabadság.

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