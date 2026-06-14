Szabadságok: több napra és könnyebben megyünk el, mint tíz évvel ezelőtt

A munkavállalók átlagosan 13 nap szabadságot terveznek kivenni, a gyermekesek esetében ez 14–15 napot jelent. A pihenőidőt ugyanakkor jellemzően több rövidebb szakaszra osztják fel. Tízből négy dolgozó egy hétnél hosszabb időre is el szokott menni szabadságra.

A munkavállalók 15 százaléka egyáltalán nem tervez nyaralást ezen a nyáron, sőt 13 százalékuk úgy nyilatkozott, hogy olyan formában dolgozik, ahol nincs fizetett szabadság.