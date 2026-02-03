Csúcsdöntésekkel indította az évet a budapesti tőzsde: több részvénnyel is óriásit lehetett kaszálni

Erőteljes rajtot vett a hazai részvénypiac 2026-ban, a BUX index január végére, új rekordot elérve 128 831,58 pontra emelkedett, ami 16 százalékos növekedést jelent az előző év zárásához képest. A pesti tőzsde januári összforgalma 477,6 milliárd forintot tett ki, amely 23,9 milliárd forint értékű napi átlagnak felelt meg.

Megint rekordokat döntött a Budapesti Értéktőzsde/Fotó: Vémi Zoltán

Januárban a globális tőkepiaci hangulatot elsősorban a monetáris politikai kilátások és a vállalati gyorsjelentési szezon alakulása határozta meg. A nemzetközi részvénypiacokon vegyes teljesítmény volt tapasztalható, míg az ázsiai börzéken mérsékelt emelkedés, Európában óvatosabb kereskedés jellemezte a hónapot. A technológiai szektor nagyvállalatainak negyedéves beszámolói több piacon iránymutató szerepet töltöttek be az árfolyammozgásokban. A befektetői figyelem továbbá a makrogazdasági adatokra, különösen az amerikai munkaerőpiaci és ipari mutatókra összpontosult a hónap során.

A régió legjobbja volt a budapesti tőzsde

A magyar tőkepiac idei első hónapja az újabb csúcsdöntésekről szólt. A Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX index rendkívüli, 16 százalékos növekedéssel, 128 831,58 ponton zárt, ami egyúttal a hónap legmagasabb értéke. Ez a teljesítmény felülmúlta a régiós versenytársakét:

a lengyel WIG 6,5,

a cseh PX 2,9 százalékkal erősödött,

míg a német DAX szerényebb, 0,2 százalékos pluszban zárt január végén.

A főindex mellett a tőzsde másodlagos részvénymutatója, a BUMIX 2 százalékot nőtt az előző év végéhez képest. A további indexek közül a CETOP NTR 8 százalékos emelkedéssel 2 675,59 ponton, míg a középvállalatokat tömörítő XTEND 1 652,95 ponton zárt.

Szintén januárban az OTP csoporttal ünnepelte a BÉT a két éve elindított OTP CETOP UCITS ETF mérföldkövét. A Kelet-Közép-Európa 25 legnagyobb forgalmú és kapitalizációjú részvényét egyetlen eszközben sűrítő alap kezelt vagyona meghaladta a százmillió eurót – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Az OTP, a Richter, a Telekom és a MOL is jó befektetésnek bizonyult

Januárban is az OTP Bank részvényeivel zajlott a legintenzívebb kereskedés, 87,9 milliárd forint értékben. A hitelintézetet a Mol és a Richter Gedeon követte. Előbbi 94,5 milliárd, utóbbi 49,6 milliárd forintos összforgalommal zárta a hónapot.

A blue chip részvények közül a legnagyobb hozamot a Mol szállította, az olajtársaság kurzusa 33,7 százalékot ralizott, és új csúcsra ért, nem függetlenül a hónap során bejelentett, szerb NIS olajvállalat többségi részesedésének megszerzésétől.

Az OTP is kitett magáért, a vezető bankpapír 15,5 százalékot erősödve szintén új rekordszintre futott, első alkalommal áttörve a negyvenezer forintos szintet.

Két számjegyű árfolyamnyereséget zsebelhettek be a tőzsdézők a Magyar Telekom részvényeivel is, melyek 11,5 százalékot meneteltek.

Erős hónapja volt a Richternek is, a gyógyszergyártó vállalat bő 9 százalékkal értékelődött fel.

A befektetési szolgáltatók versenyét januárban a Concorde zárta az élen, 249 milliárd forinttal, ezzel megelőzve a Wood & Company 244,6 milliárd forint értékű ügyleteit. A dobogó harmadik fokát az Erste foglalta el 191,7 milliárd forinttal.