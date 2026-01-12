Elképesztő növekedést produkált a budapesti tőzsde, rekordokat hozott a tavalyi év

Ma már 160 papír forog a régió második legnagyobb tőzsdéjén. A tavalyi sikeres tőzsdei megjelenéseket folytatva Varga Mihály bízik benne, hogy újabb és újabb cégek lépnek idén is a parkettre részvény- vagy kötvénykibocsátóként.

Varga Mihály, az MNB elnöke a Budapesti Értéktőzsde tavalyi évéről szóló sajtótájékoztatón Forrás: Facebook/Varga Mihály

A folyamatot segítheti, hogy 24 ezermilliárd forint nem kamatozó – azaz készpénzben vagy látra szóló betétekben tartott – lakossági megtakarítás áll rendelkezésre, ami a befektetési kedvet is erősítheti.

A háztartások azonban még csupán megtakarításaik 3 százalékát vitték a tőzsdére, és bár tíz éve még csupán 1 százalékot fektettek részvényekbe a magyarok, azért jól látható, hogy van még növekedési perspektíva.

A jegybank az árstabilitással nyújt támogatást, az infláció tavaly 4 százalék alá, azaz a monetáris tanács toleranciasávjába csökkent.

Ugyanolyan fontos azonban a forint árfolyam-stabilitása is, 2025-ben viszonylag szűk, ám emelkedő sávban mozgott a hazai deviza.

A devizatartalék tavaly 44,6 milliárd euróról 50 milliárd fölé nőtt, ami biztonságot ad a forintnak. Aki forintban takarított meg, az jól járt 2025-ben.

A magyar bankszektor erős pozíciója – könnyűszerrel felel meg a stresszteszteknek is – is biztonságot ad, és így támogatja, hogy idén tovább erősödjön a tőzsde szerepe a hazai gazdaságban.

A jegybankelnök felhívta a figyelmet arra is: a magyar tőzsde 2025-ben rekordszinten teljesített. Az pedig, hogy a BUX a 110 ezer pont körüli szintig nőtt, az egész magyar gazdaság erősödését tükrözi – írta cikkében a Világgazdaság.

A magyar tőkepiac és a magyar tőzsde rendkívül erős, amit a BUX index előző évi 40 százalékos növekedése mellett a tőzsdei forgalom gyors ütemű bővülése is alátámaszt. Hároméves átlagban is 30 százalék feletti a vezető index növekedése. Az utóbbi évek gyarapodása még az S&P 500-as amerikai tőzsdemutatót is maga mögé utasítja – ezt már Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója mondta.

Ráadásul nem csak a blue chipek növekedése hajtja a ralit, hiszen a kis- és közepes papírok indexe, a Bumix 44 százalékkal került tavaly feljebb, azaz még a BUX-nál is gyorsabban emelkedett. Az átlagos napi forgalom pedig 18 milliárd forint fölé nőtt.

Nagy siker volt az MBH Bank részvényértékesítése, a Shopper Park Plusz, illetve az STRT Holding kibocsátása – tette hozzá Tóth Tibor. A Budapesti Értéktőzsde tehát nem véletlenül kapta a Euromoney elismerését a pénzügyi tudatosság javításáért kifejtett tevékenységéért.