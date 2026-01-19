Óriási siker: a MOL megszerezte a szerb NIS-t

A szerbiai sajtó egybehangzó értesülései szerint megkötötték az évszázad üzletét: a MOL vásárolja meg a Gazpromneft 56,15 százalékos részesedését a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban (NIS). A tranzakció részletei szerint a tulajdonosi szerkezet átalakul: a magyar olajipari óriás mellett egy egyesült arab emírségekbeli befektető is részesedést szerez, valamint a szerb állam is növeli befolyását a stratégiai vállalatban, írja a Világgazdaság.

Aleksandar Vučić elnök nemrégiben bejelentette, hogy Szerbia érdekelt a tulajdonosi struktúrában való részesedésének, amely jelenleg 29,87 százalékot tesz ki.

Az orosz fél kilépése a tulajdonosi struktúrából az amerikai pénzügyminisztérium feltétele volt, amely október 9-én szankciókat vezetett be a NIS-sel szemben, így a tavalyi év utolsó napján a Külföldi Vagyonkezelési Hivatal (OFAC) különleges engedélyt adott ki a NIS munkájának január 23-ig történő meghosszabbítására.

Vasárnap, közel két hónapos szünet után újraindult a pancsovai olajfinomító . Dubravka Đedović Handanović bányászati ​​és energiaügyi miniszter ekkor kijelentette, hogy a Pancsován beszerzett eurodízel várhatóan január 27-ig megjelenik a szerbiai kutaknál.

A MOL és a Gazpromneft megállapodott a jövőbeni szerződés rendelkezéseiben, és egy ilyen megállapodást elküldenek az OFAK-nak. Szerbiának sikerült javítania pozícióján, azaz 5 százalékkal növelnie a NIS-ben lévő tulajdonrészét

– mondta Dubravka Đedović Handanović bányászati ​​miniszter a B92 szerint. „Az is fontos, hogy Szerbiának sikerült javítania a pozícióján ezeken a tárgyalásokon a 2008-as évhez képest, amikor még 30 százalék alatti tulajdonrészünk volt, és ez azt jelenti, hogy a jövőben öt százalékkal növelni tudjuk a szerbiai olajiparban való részesedésünket, és elérjük azt a részvényszámot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nagyobb döntési jogkörrel rendelkezzünk a részvényesi közgyűlésen, és mindenekelőtt megvédjük polgáraink érdekeit” – mondta a miniszter.