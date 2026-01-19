tőzsdetőzsdei ralibuxBUX index

Elszállt a magyar tőzsde: mi jöhet most?

Új történelmi csúcsra emelkedett a BUX index, miután a vezető magyar részvények – az OTP Bank, a MOL, a Richter Gedeon és a Magyar Telekom – egyaránt erősödtek, ám a technikai mutatók szerint több papír már túlvett tartományba került, ami rövid távon nem zárja ki, hogy korrekció következhet.

Lengyel Gabriella
2026. 01. 19. 7:57
Januárban is jól teljesít a magyar tőzsde. Fotó: ALEXANDER POHL Forrás: NurPhoto
Új csúcsokra kapaszkodott a magyar tőzsde, miközben a vezető részvények árfolyamai látványosan felgyorsultak. A BUX index ismét rekordot döntött, ezúttal úgy, hogy minden blue chip érdemben hozzátette a magáét az emelkedéshez - írja a Világgazdaság. A grafikonokon azonban egyre több helyen jelennek meg a túlfűtöttség jelei, különösen a Mol és az OTP esetében. Meddig tarthat még a lendület, és hol húzódnak a kritikus technikai szintek?

tőzsde, bux
Sorra dőlnek a rekordok a hazai tőzsdén/Fotó: Vémi Zoltán

Új történelmi csúcsra emelkedett a Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX, amelyet a magyar blue chipek látványos erősödése hajtott. Az emelkedésben kulcsszerepet játszott az OTP Bank, az árfolyama új technikai ellenállásokat tört át - számol be a portál. A bankpapír lendülete ugyanakkor már extrém magas RSI-értékekkel párosul, ami rövid távon túlvettséget jelez - figyelmeztet a Equilor szenior elemzője, Varga Zoltán. 

 

OTP és MOL húzz a tőzsdét

Az OTP árfolyama a hét elején újabb fontos ellenállási szintet tört át, mely 37 110 forint közelében látható, és már támaszt jelent. A következő potenciális akadály 39 460 forintnál húzódik.  Szintén jelentősen drágult a MOL, amely a befektetők egyik legkedveltebb hazai részvényévé vált az elmúlt hetekben.  Az emelkedést elsősorban a közelgő szerbiai tranzakció hajtotta. Sorban törte át az ellenállási szinteket, most a 176,4 százalékos Fibo-szintben akadt meg, mely 3 571 forintnál húzódik. Az olajcég árfolyamának gyors emelkedése azonban technikai szempontból fokozott korrekciós kockázatot hordoz. 

A gyógyszerszektort a Richter Gedeon húzta, amely stabilabb, kiegyensúlyozottabb pályán emelkedett.A Richter esetében különösen pozitív jelzésnek számít a hosszabb távú mozgóátlagok áttörése. 

A Magyar Telekom is hozzájárult a BUX rekordjához, miután sikeresen leküzdött egy fontos technikai ellenállást, méghozzá 1868 forintnál. A távközlési részvény ugyanakkor még nem számít extrém túlvettnek a vezető indikátorok alapján. 

Összességében elmondható, hogy a magyar részvénypiac rendkívül erős évkezdést produkált.A befektetői hangulatot továbbra is optimizmus jellemzi, amit a növekvő forgalom is megerősít. Ugyanakkor több technikai mutató figyelmeztet arra, hogy a rally túlfeszítetté válhat.  Szakértői elemzést itt olvashatja. 

