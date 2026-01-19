Elszállt a magyar tőzsde: mi jöhet most?

Új csúcsokra kapaszkodott a magyar tőzsde, miközben a vezető részvények árfolyamai látványosan felgyorsultak. A BUX index ismét rekordot döntött, ezúttal úgy, hogy minden blue chip érdemben hozzátette a magáét az emelkedéshez - írja a Világgazdaság. A grafikonokon azonban egyre több helyen jelennek meg a túlfűtöttség jelei, különösen a Mol és az OTP esetében. Meddig tarthat még a lendület, és hol húzódnak a kritikus technikai szintek?

Sorra dőlnek a rekordok a hazai tőzsdén/Fotó: Vémi Zoltán

Új történelmi csúcsra emelkedett a Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX, amelyet a magyar blue chipek látványos erősödése hajtott. Az emelkedésben kulcsszerepet játszott az OTP Bank, az árfolyama új technikai ellenállásokat tört át - számol be a portál. A bankpapír lendülete ugyanakkor már extrém magas RSI-értékekkel párosul, ami rövid távon túlvettséget jelez - figyelmeztet a Equilor szenior elemzője, Varga Zoltán.

OTP és MOL húzz a tőzsdét

Az OTP árfolyama a hét elején újabb fontos ellenállási szintet tört át, mely 37 110 forint közelében látható, és már támaszt jelent. A következő potenciális akadály 39 460 forintnál húzódik. Szintén jelentősen drágult a MOL, amely a befektetők egyik legkedveltebb hazai részvényévé vált az elmúlt hetekben. Az emelkedést elsősorban a közelgő szerbiai tranzakció hajtotta. Sorban törte át az ellenállási szinteket, most a 176,4 százalékos Fibo-szintben akadt meg, mely 3 571 forintnál húzódik. Az olajcég árfolyamának gyors emelkedése azonban technikai szempontból fokozott korrekciós kockázatot hordoz.

A gyógyszerszektort a Richter Gedeon húzta, amely stabilabb, kiegyensúlyozottabb pályán emelkedett.A Richter esetében különösen pozitív jelzésnek számít a hosszabb távú mozgóátlagok áttörése.

A Magyar Telekom is hozzájárult a BUX rekordjához, miután sikeresen leküzdött egy fontos technikai ellenállást, méghozzá 1868 forintnál. A távközlési részvény ugyanakkor még nem számít extrém túlvettnek a vezető indikátorok alapján.

Összességében elmondható, hogy a magyar részvénypiac rendkívül erős évkezdést produkált.A befektetői hangulatot továbbra is optimizmus jellemzi, amit a növekvő forgalom is megerősít. Ugyanakkor több technikai mutató figyelmeztet arra, hogy a rally túlfeszítetté válhat. Szakértői elemzést itt olvashatja.