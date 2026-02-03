Megérkezett a Richter nagy bejelentése - folytatódhat a rali

A Fuji Pharma Co., Ltd. vállalattal kötött hosszú távú stratégiai együttműködésének bővítését jelentette be a Richter a tőzsde honlapján. A két vállalat már évek óta szoros partnerségben dolgozik a nőgyógyászat (WHC) területén, amelynek eredményeként több jelentős készítmény fejlesztése és forgalmazása is megvalósult. Ennek egyik kiemelkedő példája a Fuji által Japánban kifejlesztett és forgalomba hozott Alyssa készítmény, amely drospirenont és estetrolt (E4) tartalmaz, és a diszmenorrhoea, vagyis a fájdalmas menstruáció kezelésére szolgál.

A Richter élenjáró akar lenni a nőgyogyászati termékek kifejlesztésében. Fotó: Róka László / MTI

Az együttműködés részeként a Nextstellis nevű orális fogamzásgátló Thaiföldön történő forgalmazása is megkezdődött. Emellett a Fuji rendelkezik a Richter estetrol (E4) alapú hormonpótló terápiás készítményjelöltjének forgalmazási jogával Japánban és az ASEAN térségben. Ez a termékjelölt nemrégiben pozitív szakvéleményt kapott az európai CHMP-től FYLREVY márkanéven.

A nők egészségügyi ellátásába irányuló beruházások és innovációk globálisan továbbra is elégtelenek. A kutatás-fejlesztés ezen a területen a teljes gyógyszeripari K+F kevesebb mint 5%-át teszi ki, ami korlátozza a jövőbeli kezelési lehetőségeket. Ugyanakkor ez jelentős lehetőséget kínál azon innovatív vállalatok számára, amelyek készek befektetni a nőgyógyászati fejlesztésekbe. Ennek fényében a Richter és a Fuji üzleti együttműködési megállapodást írt alá, amely megerősíti a közös erőfeszítéseket az üzletfejlesztés és a kutatás-fejlesztés területén.

A stratégiai partnerség során a két vállalat a felhalmozott tapasztalatokra és szakértelemre támaszkodva közösen fogja azonosítani, értékelni és megvalósítani ígéretes külső gyógyszerjelöltek felvásárlását vagy licencbe vételét. A belső projektekkel együtt ezek a kezdeményezések az innováció felgyorsítását és fejlett terápiás megoldások biztosítását célozzák világszerte a nőgyógyászat területén.

A nőgyógyászati innováció elősegítésére a Richter a közelmúltban létrehozott egy kutatóközpontot Belgiumban, amely nőgyógyászati originális kutatás-fejlesztésre fókuszál, valamint megerősítette budapesti K+F tevékenységét is. Ez a központ kulcsszerepet játszik majd a Richter és a Fuji közös fejlesztési törekvéseinek előmozdításában.

Örömmel bővítjük együttműködésünket a Fuji-val, egy szakmailag kiváló és nagy tiszteletnek örvendő partnerrel. Az originális kutatási tevékenységünk kialakítása, erősítése és a külső innovációk kiaknázása jól tükrözi közös elkötelezettségünket, hogy megoldásokat találjunk a nők egészségügyi ellátásában jelentkező jelentős, még megoldatlan igényekre, javítva ezzel nők millióinak életminőségét világszerte.

– közölte Dr. Turek Péter, a Richter Nőgyógyászati Üzletágának.