Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

kutatás fejlesztés nők

Megérkezett a Richter nagy bejelentése - folytatódhat a rali

A Richter célja, hogy néhány kulcsfontosságú tudományos területen globális innovátorrá váljon, miközben elkötelezett a gyógyszerek világszerte elérhetőbbé tétele mellett. Ennek megfelelően bővítette a Fuji Pharma Co., Ltd. vállalattal kötött hosszú távú stratégiai együttműködését.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 9:07
Jelentős bejelentéssel rukkolt elő a Richter. Fotó: Róka László Forrás: MTI
A Fuji Pharma Co., Ltd. vállalattal kötött hosszú távú stratégiai együttműködésének bővítését jelentette be a Richter a tőzsde honlapján. A két vállalat már évek óta szoros partnerségben dolgozik a nőgyógyászat (WHC) területén, amelynek eredményeként több jelentős készítmény fejlesztése és forgalmazása is megvalósult. Ennek egyik kiemelkedő példája a Fuji által Japánban kifejlesztett és forgalomba hozott Alyssa készítmény, amely drospirenont és estetrolt (E4) tartalmaz, és a diszmenorrhoea, vagyis a fájdalmas menstruáció kezelésére szolgál. 

Budapest, 2023. március 12. A Richter Gedeon Nyrt. gyógyszeripari cég közút felett átívelő, a többi épületét összekötő szervízhíd Kőbányán, a Gyömrői úton. Eredetileg Richter Gedeon gyógyszervegyész 1901-ben megvásárolta Budapesten az Üllői úton a Sas patikát. A családi vállalat 1923-ban alakult részvénytársasággá. A második világháború után a gyárat államosították, nevét Kőbányai Gyógyszerárugyárra változtatták, azonban külföldön a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. cégnevet használták, ami később általánossá vált. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
A Richter élenjáró akar lenni a nőgyogyászati termékek kifejlesztésében. Fotó: Róka László / MTI

Az együttműködés részeként a Nextstellis nevű orális fogamzásgátló Thaiföldön történő forgalmazása is megkezdődött. Emellett a Fuji rendelkezik a Richter estetrol (E4) alapú hormonpótló terápiás készítményjelöltjének forgalmazási jogával Japánban és az ASEAN térségben. Ez a termékjelölt nemrégiben pozitív szakvéleményt kapott az európai CHMP-től FYLREVY márkanéven.

A nők egészségügyi ellátásába irányuló beruházások és innovációk globálisan továbbra is elégtelenek. A kutatás-fejlesztés ezen a területen a teljes gyógyszeripari K+F kevesebb mint 5%-át teszi ki, ami korlátozza a jövőbeli kezelési lehetőségeket. Ugyanakkor ez jelentős lehetőséget kínál azon innovatív vállalatok számára, amelyek készek befektetni a nőgyógyászati fejlesztésekbe. Ennek fényében a Richter és a Fuji üzleti együttműködési megállapodást írt alá, amely megerősíti a közös erőfeszítéseket az üzletfejlesztés és a kutatás-fejlesztés területén. 

A stratégiai partnerség során a két vállalat a felhalmozott tapasztalatokra és szakértelemre támaszkodva közösen fogja azonosítani, értékelni és megvalósítani ígéretes külső gyógyszerjelöltek felvásárlását vagy licencbe vételét. A belső projektekkel együtt ezek a kezdeményezések az innováció felgyorsítását és fejlett terápiás megoldások biztosítását célozzák világszerte a nőgyógyászat területén.

A nőgyógyászati innováció elősegítésére a Richter a közelmúltban létrehozott egy kutatóközpontot Belgiumban, amely nőgyógyászati originális kutatás-fejlesztésre fókuszál, valamint megerősítette budapesti K+F tevékenységét is. Ez a központ kulcsszerepet játszik majd a Richter és a Fuji közös fejlesztési törekvéseinek előmozdításában.

Örömmel bővítjük együttműködésünket a Fuji-val, egy szakmailag kiváló és nagy tiszteletnek örvendő partnerrel. Az originális kutatási tevékenységünk kialakítása, erősítése és a külső innovációk kiaknázása jól tükrözi közös elkötelezettségünket, hogy megoldásokat találjunk a nők egészségügyi ellátásában jelentkező jelentős, még megoldatlan igényekre, javítva ezzel nők millióinak életminőségét világszerte.

– közölte Dr. Turek Péter, a Richter Nőgyógyászati Üzletágának. 

Satoshi Suzuki, a Fuji Vállalati Stratégia Divízió vezetője így nyilatkozott: „A nőgyógyászat a Fuji számára alapítása óta központi szerepet játszik. Igazán örülünk, hogy tovább erősíthetjük együttműködésünket a Richterrel, a nőgyógyászat egyik globális vezetőjével. A két vállalat erősségeinek egyesítésével célunk, hogy gyorsabban és szélesebb körben teremtsünk értéket, és kézzel fogható eredményeket érjünk el, amelyek hozzájárulnak a nők egészségéhez és javuló életminőségéhez világszerte.”

A Richter célja, hogy néhány kulcsfontosságú tudományos területen globális innovátorrá váljon, miközben elkötelezett a gyógyszerek világszerte elérhetőbbé tétele mellett. Az 1901-ben alapított, magyarországi székhelyű vállalat

 2024-ben 4,7 milliárd eurós piaci kapitalizációval és 2,2 milliárd eurós árbevétellel rendelkezett

, és Közép-Európa legnagyobb kutatás-fejlesztési központját működteti. Áttörő kutatásokat végez a neuropszichiátria és a nőgyógyászat területén, miközben biotechnológiai és generikus készítményei erősítik alapportfólióját.

A Richter árfolyama a ma reggeli kereskedésbne elérte a 10 900 forintos szintet.

