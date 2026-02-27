Flottazöldítés: Hetedik sebességbe kapcsoltak a kifizetések

A közösségi oldalon posztolt bejegyzésben azt írja az Energiaügyi Minisztérium: a támogatás kizárólag elektromos hajtású személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz beszerzésére fordítható. Egy gazdasági társaság munkavállalóinak számától függően akár 64 millió forintot nyerhet el. A támogatás később is pénzt fial: a tiszta és csendes elektromos jármű üzemeltetése, karbantartása olcsóbb, mint a benzineseké.

Egyre több a zöld rendszámos elektromos jármű, nagy az érdeklődés a vállalati támogatás pályázatra (Fotó: MW)

A pályázat a többszöri keretemelést követően már az induló forrásmennyiség másfélszeresével, összesen 45 milliárd forinttal segíti a flottazöldítést. A kifizetésekben érintett járművek több mint ötöde a BYD gyártmánya, a típusok népszerűségi listáját csaknem nyolcszáz darabbal a Tesla Model Y vezeti.

A vállalati e-autó program jóvoltából 2025 rekordév volt a klímabarát gépkocsik forgalomba helyezésében.

Tavaly minden korábbinál több, 31 ezer jármű állt munkába zöld rendszámmal Magyarországon. A teljes tisztán elektromos állomány decemberben nőtte túl a százezer darabot.