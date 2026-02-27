Rendkívüli

Orbán Viktor: Újabb közös lépések jöhetnek a szlovákokkal az ukrajnai olajszállítás leállítása miatt + videó

zöld rendszámelektromos járművekpályázat

Flottazöldítés: Hetedik sebességbe kapcsoltak a kifizetések

A vállalati e-autó program megemelt keretösszeggel április közepéig még elérhető. Hétezer elektromos jármű megvásárlásához kaptak már kézhez átlagosan 3,9 millió forint támogatást a sikeresen pályázó cégek- közölte az Energiaügyi Minisztérium.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 9:13
A vállalati flottazöldítés nagy siker. Forrás: Energiaügyi Minisztérium
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közösségi oldalon posztolt bejegyzésben azt írja az Energiaügyi Minisztérium: a támogatás kizárólag elektromos hajtású személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz beszerzésére fordítható. Egy gazdasági társaság munkavállalóinak számától függően akár 64 millió forintot nyerhet el. A támogatás később is pénzt fial: a tiszta és csendes elektromos jármű üzemeltetése, karbantartása olcsóbb, mint a benzineseké.

elektromos jármű, forgalom, autopálya, dugó, káoszIllusztrációMTI
Egyre több a zöld rendszámos elektromos jármű, nagy az érdeklődés a vállalati támogatás pályázatra (Fotó: MW)

A pályázat a többszöri keretemelést követően már az induló forrásmennyiség másfélszeresével, összesen 45 milliárd forinttal segíti a flottazöldítést. A kifizetésekben érintett járművek több mint ötöde a BYD gyártmánya, a típusok népszerűségi listáját csaknem nyolcszáz darabbal a Tesla Model Y vezeti.

A vállalati e-autó program jóvoltából 2025 rekordév volt a klímabarát gépkocsik forgalomba helyezésében.

Tavaly minden korábbinál több, 31 ezer jármű állt munkába zöld rendszámmal Magyarországon. A teljes tisztán elektromos állomány decemberben nőtte túl a százezer darabot.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.