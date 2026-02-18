Vállalati e-autó-program: hatezren már örülhetnek a támogatásnak

Meghaladta a hatezret a kifizetésekben érintett igénylések száma a céges flották zöldítését ösztönző programban. A népszerű pályázat nyerteseinek összesen már több mint 26 milliárd forintot utaltak el – jelezte friss Facebook-bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. A támogatottak több mint 6700 személygépkocsit, teherautót vagy kisbuszt vásároltak meg átlagosan 3,9 millió forint állami hozzájárulással. A program a hagyományos hajtású járművek árelőnyét csökkentve teszi még vonzóbbá a vállalatok számára a tisztább, csendesebb és olcsóbban üzemeltethető zöldautókat.

A pályázat keretösszegét a megnyitásának második évfordulóján, február elején újabb ötmilliárd forinttal, 45 milliárd forintra emelték meg.

Az elérhető teljes forrásmennyiség így az induló tételhez képest már másfélszer nagyobb. A sikeres kezdeményezés tízezernél több klímabarát gépkocsival újíthatja meg a céges járműparkokat.

A meghosszabbított határidővel elérhető lehetőség nagyban elősegítette, hogy a tavalyi rekordévnek bizonyult a környezetkímélő állomány bővülésében. 2025-ben 31 ezer tisztán elektromos gépkocsi állt forgalomba Magyarországon. Számuk decemberben túllépte a százezret, két év alatt a duplájára, 2020 elejéhez képest a tizenháromszorosára nőtt.