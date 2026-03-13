Rendkívüli

Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

közútBajaútépítés

Fontos tehermentesítő útszakasz építését kezdték meg déli határnál

A városi közlekedés biztonságának és áteresztőképességének javítása érdekében új elkerülő út és több kapcsolódó közlekedési infrastruktúra épül Baján.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 8:58
Munkagép a Flórián téri felüljárók felújítás miatt lezárt déli hídján 2025. március 1-jén (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium az uniós közbeszerzési közlönyben közzétette a Baja déli elkerülő út és csomópont felújításáról szóló eljárás eredményét. A 13 milliárd forint értékű munkát a Soltút Kft. végezheti el. A leírás szerint a nyertes feladata a Baja déli elkerülő út és a Baja 5501 j. út - Nagy István utca körforgalmú csomópont kivitelezése, valamint a kapcsolódó utak felújítása – írja a magyarepitok.hu.

közút
1,7 kilométeren korrigálják a csatlakozó országos közutakat. / Fotó: Magyar Épitők

Gyalog-, kerékpár- és közút kivitelezése is része a projektnek

A projekt részeként új nyomvonalon épül meg a Baja déli elkerülő út – a távlati 51-es főút részeként – mintegy 4 kilométer hosszon. A beruházás során 2×1 sávos országos közút létesül a hozzá kapcsolódó közlekedési létesítményekkel együtt. A kivitelezés keretében 

  • mintegy 1,7 kilométeren korrigálják a csatlakozó országos közutakat. 
  • Emellett 2,4 kilométer hosszan 2×1 sávos szervizutak épülnek, 
  • továbbá 0,2 kilométer gyalog- és kerékpárút, valamint 
  • 1,2 kilométer kerékpárút is készül. 

A csomóponti rendszer részeként három egysávos és egy többsávos körforgalmú csomópontot alakítanak ki. A kivitelező feladata a meglévő 5501-es jelű út és a bajai Nagy István utca csomópontjának körforgalommá történő átépítése is. Emellett a két projekt­elem között található, mintegy 0,8 kilométer hosszú útszakasz felújítása is megvalósul.

Óvják a lakosságot az építkezési zajoktól

A felújítandó szakaszhoz kapcsolódóan a vállalkozónak a kiviteli terveket is el kell készítenie. A beruházás során kiemelt figyelmet kapnak a környezetvédelmi előírások: az építési munkák alatt rendszeres zajméréseket kell végezni a bontási munkáktól a burkolatépítésig tartó időszakban.

A kivitelezőnek legalább kéthetente egy napon folyamatos zajmérést kell végeznie azokon a pontokon, amelyeket a környezetvédelmi határozat vagy az építési engedély kijelöl. Amennyiben ilyen előírás nem szerepel az engedélyekben, a mérési helyszíneket az építés alatti környezetvédelmi tervben kell meghatározni.

Zajvizsgálati pontokat kell kijelölni például akkor, ha ideiglenes építési telephely vagy depónia 30 méteren belül található zajtól védendő ingatlanhoz képest, ha a szállítási útvonal kis forgalmú önkormányzati úton halad el lakóingatlanok közelében, vagy ha híd- illetve támfalbontás történik 50 méteren belül lakóterülettől.

A kivitelező feladata a mérési eredmények kiértékelése és dokumentálása is. Amennyiben a zajterhelés meghaladja a határértéket, intézkedési tervet kell készíteni – például mobil zajárnyékoló fal alkalmazásával, csendesebb gépek használatával vagy a munkaszervezés módosításával. A mérési eredményekről és az esetleges intézkedési javaslatokról a vállalkozónak öt napon belül tájékoztatnia kell a megrendelőt és a mérnököt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.