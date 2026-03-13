Fontos tehermentesítő útszakasz építését kezdték meg déli határnál

Az Építési és Közlekedési Minisztérium az uniós közbeszerzési közlönyben közzétette a Baja déli elkerülő út és csomópont felújításáról szóló eljárás eredményét. A 13 milliárd forint értékű munkát a Soltút Kft. végezheti el. A leírás szerint a nyertes feladata a Baja déli elkerülő út és a Baja 5501 j. út - Nagy István utca körforgalmú csomópont kivitelezése, valamint a kapcsolódó utak felújítása – írja a magyarepitok.hu.
Gyalog-, kerékpár- és közút kivitelezése is része a projektnek
A projekt részeként új nyomvonalon épül meg a Baja déli elkerülő út – a távlati 51-es főút részeként – mintegy 4 kilométer hosszon. A beruházás során 2×1 sávos országos közút létesül a hozzá kapcsolódó közlekedési létesítményekkel együtt. A kivitelezés keretében
- mintegy 1,7 kilométeren korrigálják a csatlakozó országos közutakat.
- Emellett 2,4 kilométer hosszan 2×1 sávos szervizutak épülnek,
- továbbá 0,2 kilométer gyalog- és kerékpárút, valamint
- 1,2 kilométer kerékpárút is készül.
A csomóponti rendszer részeként három egysávos és egy többsávos körforgalmú csomópontot alakítanak ki. A kivitelező feladata a meglévő 5501-es jelű út és a bajai Nagy István utca csomópontjának körforgalommá történő átépítése is. Emellett a két projektelem között található, mintegy 0,8 kilométer hosszú útszakasz felújítása is megvalósul.
Óvják a lakosságot az építkezési zajoktól
A felújítandó szakaszhoz kapcsolódóan a vállalkozónak a kiviteli terveket is el kell készítenie. A beruházás során kiemelt figyelmet kapnak a környezetvédelmi előírások: az építési munkák alatt rendszeres zajméréseket kell végezni a bontási munkáktól a burkolatépítésig tartó időszakban.
A kivitelezőnek legalább kéthetente egy napon folyamatos zajmérést kell végeznie azokon a pontokon, amelyeket a környezetvédelmi határozat vagy az építési engedély kijelöl. Amennyiben ilyen előírás nem szerepel az engedélyekben, a mérési helyszíneket az építés alatti környezetvédelmi tervben kell meghatározni.
Zajvizsgálati pontokat kell kijelölni például akkor, ha ideiglenes építési telephely vagy depónia 30 méteren belül található zajtól védendő ingatlanhoz képest, ha a szállítási útvonal kis forgalmú önkormányzati úton halad el lakóingatlanok közelében, vagy ha híd- illetve támfalbontás történik 50 méteren belül lakóterülettől.
