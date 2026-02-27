Robbie Keane gyilkossági kísérletről és büntetésről beszélt a Fradi öltözőjében

Robbie Keane elégedett lehetett azzal, hogy a Ferencváros végül továbbjutott a Ludogorec ellen az Európa-liga nyolcaddöntőjébe, és a nyilvánosságra került öltözői beszédében szenvedélyesen szólt a játékosaihoz. Az ír edző büszke a Fradi futballistáira, ugyanakkor akárcsak a bolgár bajnok legyőzését követő sajtótájékoztatón, amikor újra elővette az NB I-es magyar szabály miatti ellenérzéseit, az öltözőben is mondott cifra dolgokat.

Robbie Keane szenvedélyes öltözői beszédet mondott a Fradi játékosainak a Ludogorec elleni győzelem után Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Keane szerint ki akarták csinálni, sőt meg akarták gyilkolni a csapatát. Beszél egy 20 ezer eurós pénzbüntetésről is, de elmondása szerint az kizárt, hogy ezt a játékosok fizessék meg, mert nem érdemlik meg. Fizet a klub vagy ő maga.

Robbie Keane a Fradi játékosainak: „Megpróbáltak meggyilkolni titeket”

Az ír edző öltözői beszédét a Fradi hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán. Íme a videó, és alatta a szöveges változata Keane monológjának.

Az Európa-liga nyolcaddöntőjében a bolgár bajnok ellen továbbjutó FTC a portugál Braga vagy a Porto ellen játszik, a sorsolást pénteken 13 órakor rendezik. Az első mérkőzést március 12-én rendezik, a visszavágót egy héttel később. A Ferencváros az első meccsen lesz a pályaválasztó.

„Hé, srácok! Őszintén mondom elképesztően, elképesztően büszke vagyok rátok azért a hihetetlen teljesítményért, amit véghez vittetek. Mondtam nektek már a hotelben is: amikor kijött a sorsolás, és láttuk, ki ellen játszunk, senki sem hitt bennetek. Senki nem adott esélyt – rajtunk kívül, ebben a szobában. Mert mi pontosan tudjuk, mire vagytok képesek. A meccs után is mondtam nektek és nekik is: ne ünnepeljetek túl korán. Emlékeztek? Ne ünnepeljetek túl korán! Ők megtették. És ez lett az eredménye. Soha ne ünnepeljetek túl korán. Nincs vége, amíg vége nincs. Hihetetlen volt. Megszereztük a korai gólt, és mentünk tovább, mentünk tovább. Lőhettünk volna négyet vagy ötöt is. Jól védekeztünk. Mindenkinek jár az elismerés. Bencét korán le kellett cserélni, változtatnunk kellett. Srácok, bejött valaki – bumm! Pontosan tudta, mit várunk tőle. Cissé megsérült, le kellett jönnie. Zaki beállt – és ugyanazt hozta, amit a csapat. Julio bejön – és ugyanúgy teszi a dolgát.

Ez a csapat, srácok. Ez a CSAPAT! Ez a különbség győzelem és vereség között: amikor mindenki egy hullámhosszon van. Mindenki egy irányba húz.

Ma este, és az előző meccsen is – ahol simán meg kellett volna vernünk őket – megérdemeltük a győzelmet. Megérdemeljük, hogy tovább jussunk. Írjunk tovább történelmet! Írjunk történelmet újra és újra! Soha ne álljatok meg! És kaptok majd egy 20 000 eurós büntetést is. Nem 10 000, hanem 20 000. Ideadták a pénzt – de kizárt, hogy ti fizessétek. Kizárt dolog. A klub fizeti. Ti biztosan nem, vagy én fogom kifizetni. Nem érdemlitek meg, hogy fizetnetek kelljen. Megpróbáltak meggyilkolni titeket. Megpróbálták kicsinálni a csapatot. De nem sikerült. Tudjátok, mit csináltunk? Megnyertük ezt a rohadt meccset.”

Összefoglaló videó a Fradi továbbjutásáról: