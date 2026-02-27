Rendkívüli

Orbán Viktor: Újabb közös lépések jöhetnek a szlovákokkal az ukrajnai olajszállítás leállítása miatt + videó

Robbie KeaneFradieurópa-ligaLudogorec Razgrad

Robbie Keane gyilkossági kísérletről és büntetésről beszélt a Fradi öltözőjében

Miután a Ferencváros hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott a Ludogorec ellen csütörtök este, végül 3-2-es összesítéssel bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője ezután szenvedélyes öltözői beszédet tartott a csapatnak, ami most nyilvánosságra került. Keane egy húszezer eurós pénzbüntetésről is beszél, amit szerinte nem fizethetnek ki a játékosok, akiket ki akartak csinálni, de büszke rájuk.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 9:27
Robbie Keane szerint ki akarták csinálni a Fradi játékosait a Ludogorec ellen Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robbie Keane elégedett lehetett azzal, hogy a Ferencváros végül továbbjutott a Ludogorec ellen az Európa-liga nyolcaddöntőjébe, és a nyilvánosságra került öltözői beszédében szenvedélyesen szólt a játékosaihoz. Az ír edző büszke a Fradi futballistáira, ugyanakkor akárcsak a bolgár bajnok legyőzését követő sajtótájékoztatón, amikor újra elővette az NB I-es magyar szabály miatti ellenérzéseit, az öltözőben is mondott cifra dolgokat.

Robbie Keane szenvedélyes öltözői beszédet mondott a Fradi játékosainak a Ludogorec elleni győzelem után
Robbie Keane szenvedélyes öltözői beszédet mondott a Fradi játékosainak a Ludogorec elleni győzelem után Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Keane szerint ki akarták csinálni, sőt meg akarták gyilkolni a csapatát. Beszél egy 20 ezer eurós pénzbüntetésről is, de elmondása szerint az kizárt, hogy ezt a játékosok fizessék meg, mert nem érdemlik meg. Fizet a klub vagy ő maga.

Robbie Keane a Fradi játékosainak: „Megpróbáltak meggyilkolni titeket”

Az ír edző öltözői beszédét a Fradi hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán. Íme a videó, és alatta a szöveges változata Keane monológjának.

Az Európa-liga nyolcaddöntőjében a bolgár bajnok ellen továbbjutó FTC a portugál Braga vagy a Porto ellen játszik, a sorsolást pénteken 13 órakor rendezik. Az első mérkőzést március 12-én rendezik, a visszavágót egy héttel később. A Ferencváros az első meccsen lesz a pályaválasztó.

„Hé, srácok! Őszintén mondom elképesztően, elképesztően büszke vagyok rátok azért a hihetetlen teljesítményért, amit véghez vittetek. Mondtam nektek már a hotelben is: amikor kijött a sorsolás, és láttuk, ki ellen játszunk, senki sem hitt bennetek. Senki nem adott esélyt – rajtunk kívül, ebben a szobában. Mert mi pontosan tudjuk, mire vagytok képesek. A meccs után is mondtam nektek és nekik is: ne ünnepeljetek túl korán. Emlékeztek? Ne ünnepeljetek túl korán! Ők megtették. És ez lett az eredménye. Soha ne ünnepeljetek túl korán. Nincs vége, amíg vége nincs. Hihetetlen volt. Megszereztük a korai gólt, és mentünk tovább, mentünk tovább. Lőhettünk volna négyet vagy ötöt is. Jól védekeztünk. Mindenkinek jár az elismerés. Bencét korán le kellett cserélni, változtatnunk kellett. Srácok, bejött valaki – bumm! Pontosan tudta, mit várunk tőle. Cissé megsérült, le kellett jönnie. Zaki beállt – és ugyanazt hozta, amit a csapat. Julio bejön – és ugyanúgy teszi a dolgát.

Ez a csapat, srácok. Ez a CSAPAT! Ez a különbség győzelem és vereség között: amikor mindenki egy hullámhosszon van. Mindenki egy irányba húz.

Ma este, és az előző meccsen is – ahol simán meg kellett volna vernünk őket – megérdemeltük a győzelmet. Megérdemeljük, hogy tovább jussunk. Írjunk tovább történelmet! Írjunk történelmet újra és újra! Soha ne álljatok meg! És kaptok majd egy 20 000 eurós büntetést is. Nem 10 000, hanem 20 000. Ideadták a pénzt – de kizárt, hogy ti fizessétek. Kizárt dolog. A klub fizeti. Ti biztosan nem, vagy én fogom kifizetni. Nem érdemlitek meg, hogy fizetnetek kelljen. Megpróbáltak meggyilkolni titeket. Megpróbálták kicsinálni a csapatot. De nem sikerült. Tudjátok, mit csináltunk? Megnyertük ezt a rohadt meccset.”

Összefoglaló videó a Fradi továbbjutásáról:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.