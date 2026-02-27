Rendkívüli

Orbán Viktor: Újabb közös lépések jöhetnek a szlovákokkal az ukrajnai olajszállítás leállítása miatt + videó

Baráth PéterKonferencialigaSigma OlomoucAEK Athén

Teljes káosz a magyar játékos Kl-meccsén, csapattársát a sírás kerülgette

Baráth Péter kezdett a Lausanne–Sigma Olomouc Konferencialiga-mérkőzésen a vendégeknél, aztán a hajrában már a kispadon nézte végig, ahogy a svájciak kiegyenlítenek, amivel hosszabbításra mentették volna a párharcot, aztán a játékvezető a VAR segítségével elvette a gólt. A csehek és Baráth továbbjutottak, a nyolcaddöntőben a ciprusi AEK Larnacát vagy a német FSV Mainzot kaphatják.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 9:17
A cseh Sigma Olomouc továbbjutott a Konferencialigában, így két magyar játékosnak szoríthatunk a legjobb 16 között
A cseh Sigma Olomouc továbbjutott a Konferencialigában, így két magyar játékosnak szoríthatunk a legjobb 16 között Fotó: sigmafotbal.cz/Sekanina Martin
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csütörtökön nemcsak az Európa-ligában, hanem a Konferenciaigában is kialakult a legjobb 16 mezőnye. Míg előbbiben a Ferencváros jutott tovább a Ludogorec ellen, addig a harmadik számú kupasorozatban Baráth Péter a cseh Sigma Olomouc színeiben lépett pályára a svájci Lausanne otthonában.

A cseh Sigma Olomouc kezdője a Konferencialiga-mérkőzésen a Lausanne ellen, benne Baráth Péterrel (felső sorban jobbról a harmadik)
A cseh Sigma Olomouc kezdője a Konferencialiga-mérkőzésen a Lausanne ellen, benne Baráth Péterrel (felső sorban jobbról a harmadik)  Fotó: Sigmafotbal.cz/Sekanina Martin

Konferencialiga: Baráth Péter csapata továbbjutott, káoszos utolsó percek

A cseh csapat az első mérkőzésen 1-1-es döntetlen játszott hazai pályán, ahol Baráth Péter adta a gólpasszt. A svájci visszavágón a 24 éves magyar középpályás ismét kezdett, csapata az első félidőben kétszer is megszerezte a vezetést. A második játékrészt az Olomouc kibekkelte, noha az utolsó percek körömrágósak voltak. A hazaiak Karim Sow fejesével egyenlítettek, 2-2, úgy nézett ki, hogy hosszabbítás lesz, ugyanakkor a videobíró jelzett a játékvezetőnek, hogy a beadás előtt lesen volt a svájciak játékosa, Enzo Kana-Biyik. A gólt érvénytelenítették, az Olomouc továbbjutott – Baráth Péter ekkor már nem volt a pályán, edzője a 88. percben lecserélte –, a Lausanne pechére úgy esett ki, hogy a csütörtöki volt az első veresége a sorozatban. 

A csehek egyik hőse Antonin Rusek volt, aki csapata második gólját lőtte a visszavágón. Rusek a lefújás után elmondta, ők már a hosszabbításra készültek. – Azt a tájékoztatást kaptuk az edzői stábtól, hogy nem volt les, már készültünk a hosszabbításra. De ha jól értettem, egy másik helyzetről volt szó. Aztán jött a döntés, és a hihetetlen eufória.

Rusek mellett az Olomouc kapusa, Jan Koutny sem akarta elhinni, hogy bejutottak a legjobb 16 közé. 

Legszívesebben sírtam volna… Abban a pillanatban nagy csapás volt ez számunkra, és azt hiszem, nehéz lett volna kihevernünk a második kapott gólt a meccs további részében. 

Most viszont szerencsénk volt, visszakaptunk valamit, amit egy hete elvett tőlünk a sors. Régóta nem tapasztaltam ekkora örömöt. És azt hiszem, nem csak én voltam így – tette hozzá a mindössze 21 éves kapus.

Varga Barnabás és Baráth Péter várja a Kl-sorsolást

A Konferencialiga sorsolását pénteken 14 órakor rendezik. Baráthék a nyolcaddöntő pénteki sorsolásán a ciprusi AEK Larnaca vagy a német FSV Mainz együttesét kaphatják. Az alapszakaszban a harmadik helyen záró AEK Athén egyből bejutott a nyolcaddöntőbe, Varga Barnabás csapata a szlovén Celjét vagy a holland AZ Alkmaart kaphatja – utóbbi utánpótláscsapatában ontja a gólokat a 17 éves magyar csatár, Kovács Bendegúz. 

A teljes ágrajz:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu