Teljes káosz a magyar játékos Kl-meccsén, csapattársát a sírás kerülgette

Csütörtökön nemcsak az Európa-ligában, hanem a Konferenciaigában is kialakult a legjobb 16 mezőnye. Míg előbbiben a Ferencváros jutott tovább a Ludogorec ellen, addig a harmadik számú kupasorozatban Baráth Péter a cseh Sigma Olomouc színeiben lépett pályára a svájci Lausanne otthonában.

A cseh Sigma Olomouc kezdője a Konferencialiga-mérkőzésen a Lausanne ellen, benne Baráth Péterrel (felső sorban jobbról a harmadik) Fotó: Sigmafotbal.cz/Sekanina Martin

Konferencialiga: Baráth Péter csapata továbbjutott, káoszos utolsó percek

A cseh csapat az első mérkőzésen 1-1-es döntetlen játszott hazai pályán, ahol Baráth Péter adta a gólpasszt. A svájci visszavágón a 24 éves magyar középpályás ismét kezdett, csapata az első félidőben kétszer is megszerezte a vezetést. A második játékrészt az Olomouc kibekkelte, noha az utolsó percek körömrágósak voltak. A hazaiak Karim Sow fejesével egyenlítettek, 2-2, úgy nézett ki, hogy hosszabbítás lesz, ugyanakkor a videobíró jelzett a játékvezetőnek, hogy a beadás előtt lesen volt a svájciak játékosa, Enzo Kana-Biyik. A gólt érvénytelenítették, az Olomouc továbbjutott – Baráth Péter ekkor már nem volt a pályán, edzője a 88. percben lecserélte –, a Lausanne pechére úgy esett ki, hogy a csütörtöki volt az első veresége a sorozatban.

A csehek egyik hőse Antonin Rusek volt, aki csapata második gólját lőtte a visszavágón. Rusek a lefújás után elmondta, ők már a hosszabbításra készültek. – Azt a tájékoztatást kaptuk az edzői stábtól, hogy nem volt les, már készültünk a hosszabbításra. De ha jól értettem, egy másik helyzetről volt szó. Aztán jött a döntés, és a hihetetlen eufória.

Rusek mellett az Olomouc kapusa, Jan Koutny sem akarta elhinni, hogy bejutottak a legjobb 16 közé.

Legszívesebben sírtam volna… Abban a pillanatban nagy csapás volt ez számunkra, és azt hiszem, nehéz lett volna kihevernünk a második kapott gólt a meccs további részében.

Most viszont szerencsénk volt, visszakaptunk valamit, amit egy hete elvett tőlünk a sors. Régóta nem tapasztaltam ekkora örömöt. És azt hiszem, nem csak én voltam így – tette hozzá a mindössze 21 éves kapus.

Varga Barnabás és Baráth Péter várja a Kl-sorsolást

A Konferencialiga sorsolását pénteken 14 órakor rendezik. Baráthék a nyolcaddöntő pénteki sorsolásán a ciprusi AEK Larnaca vagy a német FSV Mainz együttesét kaphatják. Az alapszakaszban a harmadik helyen záró AEK Athén egyből bejutott a nyolcaddöntőbe, Varga Barnabás csapata a szlovén Celjét vagy a holland AZ Alkmaart kaphatja – utóbbi utánpótláscsapatában ontja a gólokat a 17 éves magyar csatár, Kovács Bendegúz.