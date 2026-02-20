Peches volt a magyar válogatott futballista, de a gyönyörű gólpasszát ünneplik a csehek

Baráth Péter januárban szerződött a cseh Sigma Olomouchoz a lengyel Raków Czestochowától, és villámgyorsan alapember lett: az azóta eltelt három bajnokin egyaránt végig a pályán volt, míg csütörtökön az európai kupaporondon is bemutatkozhatott új csapatában.

Baráth Péter ezúttal is ott volt a Sigma Olomouc kezdőcsapatában Fotó: sigmafotbal.cz

Baráth Péter újabb asszisztja

A Lausanne elleni Konferencialiga-párharc első, hazai mérkőzésén a svájci vendégcsapat szerzett vezetést az exarsenalos Nathan Butler-Oyedeji révén. Két perccel a kapott gól után Baráth egyenlíthetett volna, balszerencséjére a lövése a kapufán csattant.

A kétszeres magyar válogatott középpályás így is főszereplő lett az egyenlítésben, az 58. percben pazar indítással hozta gólhelyzetbe a ziccerben kilépő Danijel Sturmot, és a szlovén nem is hibázta el a lehetőséget.

Baráth Péter gólpassza:

A sárga lapot begyűjtő Baráth – akinek ez volt a második gólpassza a cseh együttesben – ezúttal is végig a pályán volt, a ráadásban éppen az ő tizenhatoson belüli esését vizsgálta a VAR, ám csapata végül nem kapott büntetőt, így maradt az 1-1-es döntetlen. A párharc visszavágóját jövő csütörtökön rendezik, a győztes bejut a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe.