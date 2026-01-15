baráth péterkonferencialigarakówolomoucfradimagyar válogatott

A Fradinak nem kellett, most kétmillió euróért adta el lengyel klubja a magyar válogatott játékost

Sokan nem értették tavaly nyáron, hogy a felkészülést a Fradival végigcsináló kétszeres magyar válogatott középpályás Baráth Pétert miért adta el a zöld-fehér klub a magyarszabály bevezetése után. Nos, a játékos most megint klubot váltott, ugyanis a lengyel Raków Czestochowa több százezer eurós haszonnal eladta a játékjogát a cseh élvonal nyolcadik helyén álló Sigma Olomoucnak. Baráth Péter tavasszal a Konferencialiga egyenes kieséses szakaszában is pályára lép majd, hiszen új csapata továbbjutott az alapszakaszból.

Molnár László
2026. 01. 15. 18:38
A Sigma Olomouc szakmai vezetése alapemberként számít Baráth Péterre
A Sigma Olomouc szakmai vezetése alapemberként számít Baráth Péterre Forrás: sigmafotbal.cz
Mint kiderült, a Fradi most egy igencsak előnyös üzlettől esett el. A zöld-fehérek által korábban kölcsönadott védekező középpályás, Baráth Péter a nyári felkészülés elején visszatért a 36-szoros bajnokcsapathoz, végig a Ferencvárossal készült az edzőtáborokban, és folyamatos lehetőséget kapott a felkészülési meccseken, amelyeken gólt is szerzett. A kétszeres magyar válogatott játékos azonban sokak meglepetésére mégsem maradt az Üllői úton, és ahhoz a lengyel Raków csapathoz igazolt, ahol az előző időszakot kölcsönben töltötte. Mivel a Transfermakt adatai alapján a legtöbbször jobbhátvédként bevetett Baráth 26 meccsen lőtt két gólt és adott két gólpasszt, a lengyelek kifizették érte a Fradi által kért másfél millió eurós vételárat. 

A Fradinak nem kellő Baráth Péter játékjogát többszázezres eurós haszonnal adta el a lengyel Raków a cseh Olomoucnak
A Fradinak nem kellő Baráth Péter játékjogát több százezer eurós haszonnal adta el a lengyel Raków a cseh Olomoucnak Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Baráth Péter újfent bizonyított, és máris kétmillióért vitték

A 23 éves játékos az előző szezonban majdnem bajnok lett a Raków Czestochowával, majd a Konferencialiga alapszakaszában is remekül teljesített, így nem csoda, hogy felfigyelt rá a cseh Sigma Olomouc. 

Baráth Péter statisztikája a 2025/26-os szezonban

  • Extraklasa (lengyel bajnokság): 15 meccs, 1 gól, 992 játékperc
  • Lengyel Kupa: 2 meccs, 135 játékperc
  • Konferencialiga-selejtező: 4 meccs, 2 gól, 298 játékperc
  • Konferencialiga-alapszakasz: 6 meccs, 235 játékperc 
  • Összesen: 27 meccs, 3 gól, 1660 játékperc

A Raków parádésan teljesített ősszel, amíg a bajnokságban a negyedik helyen áll, de a hátránya mindössze egy pont az elsőhöz képest, addig a Konferencialiga alapszakaszában veretlenül – négy győzelem és két döntetlen – a második helyen végzett. Baráth Péter egyre több lehetőséget kapott, és kiváló játékkal szolgálta meg a bizalmat. Nem csoda, hogy a cseh bajnokság jelenlegi 8. helyezettje, a Konferencialigában szintén továbbjutó Olomouc lecsapott rá, és a Transfermarkt adatai alapján 2 millió eurót sem sajnált a megszerzéséért.

A csehek edzője az egymás elleni meccsen figyelt fel Baráthra

A Raków  nem a tárgyalóasztal mellett találkozott először az olomouciakkal, ugyanis a két csapat október 23-án az Andrów Stadionban csapott össze egymással a Konferencialiga alapszakaszában, és 1-1-re végeztek egymással. Ezen a meccsen Baráth is a pályára lépett, csapata egyik legjobbja volt, nem csoda, hogy megakadt rajta az Olomouc mesterének, Tomas Janotkának a szeme.

– Rendkívül örülünk, hogy sikerült megszereznünk Pétert. Meggyőződésünk, hogy minden tulajdonsággal rendelkezik ahhoz, hogy csapatunk hasznára váljon. Olyan labdarúgó, aki nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, amit az európai kupákban is megerősített, és ráadásul már a hazája válogatottjában is bemutatkozott. Hiszünk benne, biztosak vagyunk abban, hogy együtt sikeresek leszünk – mondta a cseh klub hivatalos honlapjának Pavel Hapal, a Sigma sportigazgatója.

Nagyot fordult a világ Barát Péterrel azóta, hogy tavaly nyáron kiderült, mégsem tart rá igényt a Fradi. Mindenesetre hisz abban, hogy új klubjában is megállja a helyét.

– Örülök, hogy sikerült az átigazolás, és hogy a Sigma játékosa lehetek. Nagy kihívás lesz számomra. Tetszik a klub ambíciója, ezért döntöttem úgy, hogy elfogadom az ajánlatot. Hiszem, hogy sikerül az idény végére felkapaszkodnunk a dobogóra, hogy a következő szezonban is ott lehessünk a nemzetközi kupa valamelyikének alapszakaszában – nyilatkozta a középpályás.

 

