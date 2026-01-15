A Fradinak nem kellett, most kétmillió euróért adta el lengyel klubja a magyar válogatott játékost

Mint kiderült, a Fradi most egy igencsak előnyös üzlettől esett el. A zöld-fehérek által korábban kölcsönadott védekező középpályás, Baráth Péter a nyári felkészülés elején visszatért a 36-szoros bajnokcsapathoz, végig a Ferencvárossal készült az edzőtáborokban, és folyamatos lehetőséget kapott a felkészülési meccseken, amelyeken gólt is szerzett. A kétszeres magyar válogatott játékos azonban sokak meglepetésére mégsem maradt az Üllői úton, és ahhoz a lengyel Raków csapathoz igazolt, ahol az előző időszakot kölcsönben töltötte. Mivel a Transfermakt adatai alapján a legtöbbször jobbhátvédként bevetett Baráth 26 meccsen lőtt két gólt és adott két gólpasszt, a lengyelek kifizették érte a Fradi által kért másfél millió eurós vételárat.

A Fradinak nem kellő Baráth Péter játékjogát több százezer eurós haszonnal adta el a lengyel Raków a cseh Olomoucnak Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Baráth Péter újfent bizonyított, és máris kétmillióért vitték

A 23 éves játékos az előző szezonban majdnem bajnok lett a Raków Czestochowával, majd a Konferencialiga alapszakaszában is remekül teljesített, így nem csoda, hogy felfigyelt rá a cseh Sigma Olomouc.

Baráth Péter statisztikája a 2025/26-os szezonban Extraklasa (lengyel bajnokság): 15 meccs, 1 gól, 992 játékperc

Lengyel Kupa: 2 meccs, 135 játékperc

Konferencialiga-selejtező: 4 meccs, 2 gól, 298 játékperc

Konferencialiga-alapszakasz: 6 meccs, 235 játékperc

Összesen: 27 meccs, 3 gól, 1660 játékperc

A Raków parádésan teljesített ősszel, amíg a bajnokságban a negyedik helyen áll, de a hátránya mindössze egy pont az elsőhöz képest, addig a Konferencialiga alapszakaszában veretlenül – négy győzelem és két döntetlen – a második helyen végzett. Baráth Péter egyre több lehetőséget kapott, és kiváló játékkal szolgálta meg a bizalmat. Nem csoda, hogy a cseh bajnokság jelenlegi 8. helyezettje, a Konferencialigában szintén továbbjutó Olomouc lecsapott rá, és a Transfermarkt adatai alapján 2 millió eurót sem sajnált a megszerzéséért.

A csehek edzője az egymás elleni meccsen figyelt fel Baráthra

A Raków nem a tárgyalóasztal mellett találkozott először az olomouciakkal, ugyanis a két csapat október 23-án az Andrów Stadionban csapott össze egymással a Konferencialiga alapszakaszában, és 1-1-re végeztek egymással. Ezen a meccsen Baráth is a pályára lépett, csapata egyik legjobbja volt, nem csoda, hogy megakadt rajta az Olomouc mesterének, Tomas Janotkának a szeme.