Nem kellett a magyar játékos a Fradinak, új csapatát gólokkal segítette a Konferencialigába

Baráth Péter a lengyel Raków csapatával egészen jó legutóbbi idényt teljesített – a Transfermakt adatai alapján 26 meccsen lőtt két gólt és adott két gólpasszt, miközben a legtöbbször jobbhátvédként lépett pályára –, az utolsó pillanatig versenyben volt a bajnoki címért, ám végül meg kellett elégednie az ezüstéremmel. A Fradi által kölcsönadott középpályás a nyári felkészülés elején visszatért a zöld-fehérekhez, végig a csapattal készült az edzőtáborokban, és folyamatos lehetőséget kapott a felkészülési meccseken, amelyeken gólt is szerzett. Ennek ellenére kiderült, Robbie Keane nem tart igényt a 23 éves futballistára, ám Baráth nem maradt csapat nélkül. Ugyanis a lengyelek kivásárolták a kétszeres magyar válogatott játékost, és a védekező középpályás végleg visszatérhetett a Raków gárdájához.

Baráth Péter végigcsinálta a felkészülést, majd a Fradi eladta a lengyel Raków gárdájának. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A lengyel Raków pedig immár Baráthtal a soraiban elkezdte idei menetelését. Ugyan a bajnokságban egyelőre még botladozik – négy meccsen szerzett hat pontjával a 12. helyen áll, igaz, két meccsel kevesebbet játszott –, ám a Konferencialigában fantasztikusan szerepel, és nem utolsósorban Baráth Péter jó és eredményes játékának köszönhetően felkerült a főtáblára.

A Raków videón jelentette be, hogy Baráth játékjoga 2030-ig az övék:

Baráth Péter 2025/26-os statisztikája: Konferencialiga-selejtező: négy meccs, két gól, egy sárga lap, 299 játékperc

lengyel bajnokság: két meccs, egy sárga lap, 128 játékperc

A fenti adatokból is jól látszik, a 23 éves játékos egyre több lehetőséget kap edzőjétől, amit igyekszik is meghálálni. A Konferencialiga harmadik selejtező körében

a Makkabi Haifa elleni, Debrecenben rendezett visszavágón Baráth Péter továbbjutást segítő gólt szerzett.

Majd a rájátszásban a lengyel csapat idegenben 2-1-re legyőzte a bolgár Arda Kardzsali csapatát, és a magyar játékos klubja 3-1-es összesítéssel bejutott a sorozat alapszakaszába. A Bulgáriában rendezett visszavágón ismét a kezdőcsapatban kapott helyet Baráth, és alig két perc után meg is szerezte a vezetést csapatának egy 18 méterről eleresztett, megpattanó lövéssel.