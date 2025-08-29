FradiBaráth PéterKonferencialigaRaków Czestochowagólszerzés

Nem kellett a magyar játékos a Fradinak, új csapatát gólokkal segítette a Konferencialigába

Sokan hitték azt – főleg az MLSZ magyarszabálya ismeretében –, hogy az előző idényben Lengyelországban kölcsönjátékosként jól teljesítő Baráth Péter majd mostantól ismét a Ferencvárost erősíti majd. Azonban a 23 éves játékos hiába csinálta végig a felkészülést a zöld-fehérekkel – gólt is szerzett az előkészületi meccseken –, a Fradi mégsem tartotta meg a kétszeres válogatott középpályást. A lengyel bajnokságban ezüstérmes Raków gárdája a kölcsön után végleg megszerezte Baráth Pétert, aki gólokkal hálálta ezt meg, és a vezetésével már a Konferencialiga főtábláján folytathatja a lengyel csapat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 10:33
Baráth Péter gólokkal hálálja meg, hogy a Raków vezetői bíztak benne
Baráth Péter gólokkal hálálja meg, hogy a Raków vezetői bíztak benne (Fotó: NurPhoto/Marcin Golba)
Baráth Péter a lengyel Raków csapatával egészen jó legutóbbi idényt teljesített – a Transfermakt adatai alapján 26 meccsen lőtt két gólt és adott két gólpasszt, miközben a legtöbbször jobbhátvédként lépett pályára –, az utolsó pillanatig versenyben volt a bajnoki címért, ám végül meg kellett elégednie az ezüstéremmel. A Fradi által kölcsönadott középpályás a nyári felkészülés elején visszatért a zöld-fehérekhez, végig a csapattal készült az edzőtáborokban, és folyamatos lehetőséget kapott a felkészülési meccseken, amelyeken gólt is szerzett. Ennek ellenére kiderült, Robbie Keane nem tart igényt a 23 éves futballistára, ám Baráth nem maradt csapat nélkül. Ugyanis a lengyelek kivásárolták a kétszeres magyar válogatott játékost, és a védekező középpályás végleg visszatérhetett a Raków gárdájához.

Baráth Péter végigcsinálta afelkészülést, majd a Fradi eladta a lengyel Raków gárdájnak
Baráth Péter végigcsinálta a felkészülést, majd a Fradi eladta a lengyel Raków gárdájának. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A lengyel Raków pedig immár Baráthtal a soraiban elkezdte idei menetelését. Ugyan a bajnokságban egyelőre még botladozik – négy meccsen szerzett hat pontjával a 12. helyen áll, igaz, két meccsel kevesebbet játszott –, ám a Konferencialigában fantasztikusan szerepel, és nem utolsósorban Baráth Péter jó és eredményes játékának köszönhetően felkerült a főtáblára.

A Raków videón jelentette be, hogy Baráth játékjoga 2030-ig az övék:

Baráth Péter 2025/26-os statisztikája:

  • Konferencialiga-selejtező: négy meccs, két gól, egy sárga lap, 299 játékperc
  • lengyel bajnokság: két meccs, egy sárga lap, 128 játékperc

A fenti adatokból is jól látszik, a 23 éves játékos egyre több lehetőséget kap edzőjétől, amit igyekszik is meghálálni. A Konferencialiga harmadik selejtező körében 

a Makkabi Haifa elleni, Debrecenben rendezett visszavágón Baráth Péter továbbjutást segítő gólt szerzett. 

Majd a rájátszásban a lengyel csapat idegenben 2-1-re legyőzte a bolgár Arda Kardzsali csapatát, és a magyar játékos klubja 3-1-es összesítéssel bejutott a sorozat alapszakaszába. A Bulgáriában rendezett visszavágón ismét a kezdőcsapatban kapott helyet Baráth, és alig két perc után meg is szerezte a vezetést csapatának egy 18 méterről eleresztett, megpattanó lövéssel. 

A Raków a története során másodjára jutott fel egy nemzetközi kupasorozat főtáblájára: a 2023/24-es idényben az Európa-liga csoportkörében volt érdekelt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

