Iráni külügyminiszter: Irán nem akar háborúzni, de készen áll rá

Teherán nem törekszik háborúra Izraellel vagy az Egyesült Államokkal, viszont kész válaszlépéseket tenni egy újabb támadás esetén. Abbász Aragcsi külügyminiszter szerint Irán nyitott a nukleáris programról szóló tárgyalásokra Washingtonnal, ha azokat kölcsönös tisztelet jellemzi.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 20:09
Donald Trump amerikai elnök és Ali Hamenei ajatollah
Donald Trump amerikai elnök és Ali Hamenei ajatollah Forrás: AFP
Irán nem akar háborúzni Izraellel vagy az Egyesült Államokkal, de készen áll arra, hogy visszavágjon, ha ismét megtámadják – jelentette ki csütörtökön Bejrútban Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.

Abbász Aragcsi Irán külügyminisztere
Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere Fotó: AFP

Újságírókkal beszélgetve a tárcavezető elmondta, hogy Irán nyitott arra is, hogy tárgyalásokat folytasson az Egyesült Államokkal nukleáris programjáról, azzal a feltétellel, hogy az egyeztetéseket a kölcsönös tisztelet határozza meg, ne pedig az, hogy Washington mit „diktál”.

„Úgy gondoljuk, ha az amerikaiak felismerik, hogy utasítások helyett konstruktív és pozitív tárgyalásokra van szükség, akkor válnak majd eredményessé az egyeztetések” – mondta az iráni külügyminiszter. 
Kétnapos bejrúti látogatása elején Aragcsi úgy fogalmazott: 

Amerika és Izrael letesztelte az Irán elleni támadást, és az a stratégia és az a támadás teljes kudarcot vallott. Ha azt megismétlik, ugyanazzal fognak szembesülni

 – tette hozzá, megjegyezve, hogy Irán minden lehetőségre készen áll, és bár nem akarja a háborút, fel van rá készülve.

Tavaly júniusban az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért iráni nukleáris létesítményekre. 

Az amerikai adminisztráció közlése szerint az iráni Fordóban hat, úgynevezett bunkerromboló bombát dobtak le. Akkor az iráni vezetés rendkívül harcias nyilatkozatokat tett közzé a támadás után. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter súlyos következményeket helyezett kilátásba.

December végén az izraeli kormányfővel Floridában folytatott tanácskozása során Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztette Iránt, hogy újabb katonai csapásokra számíthat, ha megkísérli helyreállítani atomprogramját.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Ali Hamenei ajatollah (Fotó: AFP)

