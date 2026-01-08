Kritikus jelentés készült Európa védelmi stratégiájáról és valódi képességeiről

Az elmúlt időszakban több magas rangú tisztviselő, köztük Mark Rutte NATO-főtitkár is, a felkészülés fontosságát hangsúlyozta, miközben az EU újabb szankciókat vezetett be Oroszország ellen, Németország pedig a védelmi ipari együttműködés elmélyítését szorgalmazza Ukrajnával – emlékeztet az MCC közleménye, és hozzáteszik, a jelentés komoly ellentmondásra figyelmeztet: Európai Unió védelmi stratégiája inkább illúziókon, semmint tényleges erőn alapul.

Bill Durodié, az MCC Brüsszel vendégprofesszora és a jelentés szerzője szerint az EU 2030-as 800 milliárd eurós védelmi készültségi ütemterve azt sugallja, hogy azzal az európai vezetők „az utolsó háborút vívják”, párhuzamot vonva az 1930-as évek francia erődítményével, amelyet a német hadsereg 1940-ben egyszerűen megkerült.

Durodié professzor úgy véli, Európa összetéveszti a bürokratikus irányítási folyamatokat a valódi hatalommal:

Bár az EU kiválóan teljesít a technokratikus tervezés terén, továbbra sem képes határozott lépéseket tenni vagy a valódi elkötelezettséget inspirálni. Az ütemterv nagy tempójú, grandiózus végrehajtása megmarad a szavak szintjén.

A jelentés rávilágít Európa növekvő stratégiai lemaradására Ázsiával és az Egyesült Államokkal szemben, kiemelve a tartós innovációs kudarcot, az idegenkedést a kockázatvállalástól és a vállalkozókat akadályozó szabályozási környezetet. Emellett a beszerzési és megfelelési előírások is gátolják a modern hadviseléshez szükséges technológiai áttöréseket.