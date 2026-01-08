labdarúgó-válogatottSzalai AttilaKasimpasa

Szalai Attila elárulta, megtört-e valami a csapat és Marco Rossi szövetségi kapitány között

2025. november 16-a fekete napként vonult be a magyar labdarúgás történetébe: a válogatott a ráadásban kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában, s lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről. Szalai Attila hosszú idő elteltével szólalt meg. A török Kasimpasa belső védője elárulta, hogy még mindig kísértik az események, s a teljesítménye is visszaesett azóta. Szalai arról is beszélt, megtört-e valami a csapat és Marco Rossi szövetségi kapitány között.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 08. 20:27
Szalai Attila Budapest, 2025. november 16. A magyar csapat játékosai, miután 3-2-re kikaptak Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen 2025. november 16-án. MTI/Illyés Tibor
Szalai Attila (középen) még mindig cipeli a vb-selejtezős csapást Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szalai Attila nem tagadja, alaposan megviselte, hogy nem sikerült elérnie a világbajnoki pótselejtezőt Magyarországnak. Az Írország elleni drámáról és annak máig tartó hatásairól is nyílt őszinteséggel nyilatkozott a 27 éves labdarúgó, aki Marco Rossiról is elmondta a véleményét.

Szalai Attila
Szalai Attila (balra) fogja a fejét Troy Parrott harmadik góljánál Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség

– Bennem is felvetődött a kérdés, éreztem-e valaha egyetlen meccs miatt ekkora szomorúságot és fájdalmat, mint amit az utolsó vébéselejtezős vereség okozott. Arra jutottam, még semmi sem viselt meg ennyire a pályafutásom során. Ennek tudom be, hogy nem könnyű ezt megemészteni. Nehéz hetek állnak mögöttem, de ilyen a futball: bármi is történjék, jön a következő mérkőzés. Azon vagyok, hogy mentálisan új erőre kapjak – fogalmazott Szalai Attila a Nemzeti Sportnak Isztambulban adott interjújában

A Kasimpasa játékosa tudatta, bármilyen fájdalmas volt, többször megnézte az írek elleni meccs összefoglalóját, hogy tanuljon a hibákból. A barátnője és a családja támogatása mellett sportpszichológussal és mentáltrénerrel is együtt dolgozik, hogy kilábaljon a krízisből.

– Könnyebb lenne elfogadni a történteket, ha az ellenfél lett volna az erősebb, de mi futballoztunk jobban, és mégis, az írek szereztek több gólt. 

A kiesés mindenkinek óriási fájdalom és csalódás, de végére kell érnünk a gyászmunkának, hogy a veszteségélmény pluszmotivációt jelentsen a jövőben.

Szalai Attila
Szalai Attila sokat köszönhet Marco Rossinak Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

Szalai Attila kimondta Rossiról

A Fenerbahcétől a Hoffenheimhez került belső védő pályafutása megrekedt Németországban, ahol partvonalon kívülre került. Ennek ellenére bekerült a 2024-es Európa-bajnoki keretbe, majd ottani bizonytalankodását követően később újra meghívta Marco Rossi. A magyar válogatottat 2018 nyara óta irányító szövetségi kapitányt a vb-selejtezős kudarc után megerősítette a posztján az MLSZ. Kérdés, a csapat és a szakvezető között megbomlott-e a bizalom.

– Biztos vagyok benne, hogy Marco Rossi bízik a csapatban – és mi is benne. Meg sem fordult a fejemben, hogy ne maradna.

Nála jó kezekben van a válogatott. Két Európa-bajnoki szerepléshez, Nemzetek Ligája A ligájához és rengeteg szép emlékű meccshez segített minket, mindenki tudja, mennyit kaptunk tőle. Szereti Magyarországot, mindent megtesz, hogy sikeres legyen a válogatott. Bízom benne, hogy ismét eredményesek leszünk vele – foglalt állást Szalai Attila.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

