Marco Rossi zseniális húzása után vezettünk, majd jött a VAR és a hidegzuhany az írek ellen

Sorsdöntő világbajnoki selejtezőt játszik a magyar labdarúgó-válogatott Írország ellen a Puskás Arénában. Marco Rossi két helyen változtatott a magyar kezdőben, s miközben Szoboszlai Dominikék pályára lépését hangorkán kísérte, a magyar szurkolók stadionhoz tartó vonulásán az MLSZ-nek küldött válaszüzenet szította a tüzet. Cikkünk frissül a 15 órakor kezdődött magyar–ír vb-pótselejtező legfontosabb eseményeivel.

Szalay Attila
2025. 11. 16. 14:38
A magyar válogatott a vb-álomért küzd az írek elleni sorsdöntő meccsen Fotó: Mirkó István
Óriási szerencse kellene ahhoz, hogy negyven év után már ma kijusson a magyar válogatott a 2026-os világbajnokságra, hiszen az írek ellen ehhez nem elég a győzelem, Portugália hazai botlására is szükség lenne az örmények ellen párhuzamosan zajló vb-selejtezőn. Az ugyanakkor több mint elvárható, hogy Marco Rossi csapata megszerezze az F csoport második helyét, és ezzel a jövő márciusi pótselejtezőkön folytassa a világbajnoki álom kergetését. Ehhez csupán a vereség elkerülése kell a telt házas Puskás Arénában Írország ellen.

A magyar szurkolók az MLSZ-nek üzentek az írek elleni vb-selejtező előtt
A magyar szurkolók az MLSZ-nek üzentek az írek elleni vb-selejtező előtt. Fotó: Polyák Attila

Vb-pótselejtezőn is lassan harminc éve járt legutóbb a magyar válogatott, igaz, a Jugoszlávia elleni 1997-es 12-1-es kudarc még ennyi idő elteltével is nehezen feledhető. Az ugyanakkor jól szemlélteti a helyzetet, hogy az írek elleni kezdőben helyet kapó játékosok közül legfeljebb az 1997-ben hét éves Dibusz Dénesnek lehetnek emlékei a jugoszlávoktól kapott KO-ról (a gyerekként még német Willi Orbán és francia Loic Nego aligha nézte a meccseket, a többiek pedig túl fiatalok hozzá). Dibusz egyébként épp ma ünnepli a 35. születésnapját – 60 ezer ember köszöntheti fel a Puskásban.

Két helyen változott Marco Rossi kezdője

Rossi egyébként korábbi előrejelzésével szemben két helyen is változtatott a magyar válogatott örmények elleni (1-0), csütörtöki kezdőjéhez képest: Bolla Bendegúz helyére Lukács Dániel került, Callum Styes helyett pedig Tóth Alex kapott lehetőséget.

Íme a magyar kezdő: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai– Lukács, Tóth Alex, Sallai – Varga.

Az írek kezdője:

Amikor Szoboszlai vezetésével kifutottak a magyar játékosok a Puskás gyepére bemelegíteni, hangrobbanás fogadta őket – a pár perccel korábban kifutó írek nem kaptak ilyen szívélyes fogadtatást... A magyar szurkolók ezúttal nem készülhettek élőképpel, állításuk szerint az MLSZ betiltotta azt, a szövetség tagadó reakciója a szurkolói közleményre pedig csak tovább szította a tüzet:

a meccs előtti szurkolói vonuláson egy „…hát mégsem” feliratú molinóval tüntettek a drukkerek az MLSZ ellen. Mondanunk sem kell, ezen a napon inkább az összefogásra lenne szükség.

Már a harmadik percben vezetett a magyar válogatott!

Alighogy elkezdődött a meccs, a magyar válogatott máris megszerezte a vezetést. A harmadik percben Szoboszlai kis szöglete után visszakapta a labdát Kerkeztől, úgy adott középre, ahol a röviden érkező Lukács Dániel fejjel az ír kapuba csúsztatott. 

A pillanat, amikor Lukács Dániel beveszi az ír kaput.
A pillanat, amikor Lukács Dániel beveszi az ír kaput. Fotó: Mirkó István

A VAR idegörlő vizsgálata sem menthette meg az íreket, nem volt les.

Gyorsan bejött Marco Rossi zseniális megérzése, hogy a kezdőbe állította a Puskás Akadémia csatárát.

Nem tartott sokáig a magyar öröm: a 11. percben Ogbenét Szalai Attila akasztotta a tizenhatoson belül, az ír játékos elesett, újra a VAR volt a főszerepben. Ezúttal az íreknek kedvezett, a játékvezető tizenegyest ítélt (jogosan), a csütörtökön a portugálok ellen duplázó Parrott pedig nem hibázott, és kiegyenlített.

Cikkünk folyamatosan frissül a 15 órakor kezdődött mérkőzés legfontosabb eseményeivel.

2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezői, F csoport, utolsó, 6. forduló:
Magyarország–Írország 15.00
Portugália–Örményország 15.00

 

