Marco Rossi megszegte az ígéretét, váratlant húzott az írek elleni kezdővel!

Három nappal ezelőtt Marco Rossi pesszimista volt, noha a magyar válogatott 1-0-s győzelmet aratott Örményország ellen Jerevánban a vb-selejtezők utolsó előtti fordulójában az F csoportban, és ezzel a saját kezében tartja a sorsát a második hely megszerzése tekintetében, ami pótselejtezős folytatást ér. A szövetségi kapitány nagyon nem volt megelégedve az örmények ellen a második félidei játékkal, ennek ellenére az Írország elleni, mai sorsdöntő meccset felvezető sajtótájékoztatón jelezte, akár ugyanaz a kezdő is maradhat, mint Jerevánban, legfeljebb egy változtatáson töri a fejét.

Marco Rossi kihirdette a magyar válogatott kezdőjét az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőre. Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Rossi papíron a legjobb csapatával kalkulálhatott a Puskás Arénában az írek ellen, hiszen a keretből sérülés miatt egyedül Tóth Balázs hiányzik, aki októberben nagyszerűen védett Portugáliában, de alapvetően Dibusz Dénes a válogatott kezdőkapusa, aki bevethető. A mezőnyjátékosok között pedig nincs hiányzó a kulcsemberek közül.

Íme Marco Rossi kezdője az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőre

Marco Rossi végül az előzetes ígéretével szemben két helyen is változtatott az örmények elleni kezdőcsapatán az írek ellen: Callum Styles helyén Tóth Alex, Bolla Bendegúz helyén Lukács Dániel került be a csapatba. A magyar válogatott írek elleni kezdője, amit az MLSZ is megerősített:

Dibusz – Nego, Orbán, Szalai, Kerkez – Schäfer, Tóth Alex– Lukács, Szoboszlai, Sallai – Varga.

A magyar válogatott, amennyiben nem szenved vereséget hazai pályán az írek ellen, biztosan legalább a csoport második helyén végez, amivel 1997 után először játszhatna vb-pótselejtezőt jövő márciusban, egyúttal életben tartaná a reményét arra, hogy 2026-ban negyven év után először világbajnokságon szerepeljen.