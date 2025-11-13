Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Dibusz DénesMarco RossiÖrményország

Hivatalos: egyetlen változás Rossi csapatában a Portugália elleni meccshez képest

Marco Rossi nem szolgált meglepetéssel az Örményország elleni vb-selejtezőre készülve. A magyar válogatott szövetségi kapitány egyetlen poszton változtatta meg a kezdőcsapatot a Portgália elleni találkozóhoz képest: a sérült Tóth Balázst Dibusz Dénes váltja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 16:41
A magyar válogatott megérkezése a mérkőzés helyszínére, a Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadionba
A magyar válogatott megérkezése a mérkőzés helyszínére, a Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadionba Fotó: Kibédi Péter
Dibusz Dénes legutóbb a vb-selejtező-sorozat nyitányán, az Írország elleni idegenbeli mérkőzésen szerepelt a magyar válogatottban. Akkor kisebb sérülést szenvedett, s három nappal később, Portugália ellen már Tóth Balázs védett. Csakúgy, mint a következő etapban, Örményország ellen odahaza és Lisszabonban a portugálok ellen. Sose tudjuk meg, hogyan dönt Marco Rossi, ha Tóth Balázs nem sérül meg, így viszont nem volt kérdéses, hogy Dibusz kerül vissza a kapuba.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a várakozásoknak megfelelően Dibusz Dénes mellett tette le a voksát, a Fradi kapusa ott van az Örményország elleni kezdőcsapatban
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a várakozásoknak megfelelően Dibusz Dénes mellett tette le a voksát, a Fradi kapusa ott van az Örményország elleni kezdőcsapatban Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Ahogy sejtettük, megjósoltuk, Marco Rossi más változtatást nem talált indokoltnak.

Íme, a magyar válogatott kezdőcsapata Örményország ellen

Valószínűleg a hadrend is ugyanaz lesz, mint Lisszabonban. Íme, Marco Rossi kezdőcsapata:

Dibusz – Nego, Orbán, Szalai, Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga.

Jerevánban is vonultak a magyar szurkolók

Miként már beszámoltunk róla, 900 magyar szurkoló érkezett Jerevánba az örmények elleni vb-selejtezőre. A drukkerek szokás szerint a stadion közelében gyülekeztek és közösen vonultak a Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadionhoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

