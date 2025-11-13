Hivatalos: egyetlen változás Rossi csapatában a Portugália elleni meccshez képest

Dibusz Dénes legutóbb a vb-selejtező-sorozat nyitányán, az Írország elleni idegenbeli mérkőzésen szerepelt a magyar válogatottban. Akkor kisebb sérülést szenvedett, s három nappal később, Portugália ellen már Tóth Balázs védett. Csakúgy, mint a következő etapban, Örményország ellen odahaza és Lisszabonban a portugálok ellen. Sose tudjuk meg, hogyan dönt Marco Rossi, ha Tóth Balázs nem sérül meg, így viszont nem volt kérdéses, hogy Dibusz kerül vissza a kapuba.
Ahogy sejtettük, megjósoltuk, Marco Rossi más változtatást nem talált indokoltnak.
Íme, a magyar válogatott kezdőcsapata Örményország ellen
Valószínűleg a hadrend is ugyanaz lesz, mint Lisszabonban. Íme, Marco Rossi kezdőcsapata:
Dibusz – Nego, Orbán, Szalai, Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga.
Jerevánban is vonultak a magyar szurkolók
Miként már beszámoltunk róla, 900 magyar szurkoló érkezett Jerevánba az örmények elleni vb-selejtezőre. A drukkerek szokás szerint a stadion közelében gyülekeztek és közösen vonultak a Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadionhoz.