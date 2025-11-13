Szoboszlai: igen, Sallai, Dibusz: nem – kitart-e Rossi a négy alapembere mellett?

Rendkívüli

A magyar labdarúgó-válogatott hazai idő szerint csütörtök este 18 órától játszik Örményország vendégeként. Marco Rossi már nyilván eldöntötte, kik szerepelnek a kezdőcsapatban. Érdekesség, hogy csupán négy olyan játékos van a keretben, aki eddig mind a négy vb-selejtezőt végigjátszotta. Szoboszlai Dominik természetesen közöttük van.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 14:04
Szoboszlai Dominikre kulcsszerep vár a válogatott idei utolsó vb-selejtezőin. Csak nehogy sárga lapot kapjon
Szoboszlai Dominikre kulcsszerep vár a válogatott idei utolsó vb-selejtezőin. Csak nehogy sárga lapot kapjon Fotó: Csudai Sándor
Mint minden egyes válogatott mérkőzés előtt, most is találgatásra ad okot: vajon hogyan áll fel a kezdőcsapat. Van néhány kihagyhatatlan ember, már amennyiben egészségesek és nincsenek eltiltva. Szoboszlai Dominik mellett mindenképpen ebbe a körbe tartozik Willi Orbán, Sallai Roland, Schäfer András és Varga Barnabás. Marco Rossi nyilván Örményország ellen is a kezdőben számít rájuk, s azt is biztosra vehetjük, hogy a sérült Tóth Balázs hiányában Dibusz Dénes lesz a kapus.

Szoboszlai Dominik és Dibusz Dénes Jerevánban is egymás mellett hallgathatja a himnuszt
Szoboszlai Dominik és Dibusz Dénes Jerevánban is egymás mellett hallgathatja a Himnuszt Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Érdekesség, hogy a nevezettek közül Szoboszlai az egyetlen, aki eddig mind a négy vb-selejtezőt végigjátszotta, tehát csere nélkül, a kezdőtől a hármas sípszóig.

Ki Marco Rossi négy alapembere?

Rajta kívül még másik három játékos tartozik ebbe a körbe. Íme a teljes lista:

  • Szoboszlai Dominik
  • Szalai Attila
  • Willi Orbán
  • Loic Nego

Senkit sem lep meg, hogy Szoboszlai tagja ennek a szűk csoportnak. Sokan Willi Orbánt is ide sorolnák. Szalai Attila és Loic Nego viszont sokakat meglephet. Pedig mindketten rászolgálnak Marco Rossi kiemelt bizalmára. Szalai kivirult a Kasimpasában, Portugália ellen gólt is szerzett, Nego pedig annak is köszönheti a fontos szerepét, hogy Rossi átállt a négyvédős rendszerre. Sallai Roland és Varga Barnabás eltiltás miatt hagyott ki egy, illetve két meccset.

Mi lesz a magyar válogatott kezdőcsapata az örmények ellen?

Aligha járunk messze a valóságtól, ha arra gondolunk, semmi sem indokolja, hogy Marco Rossi változtasson a Portugáliában bravúros, 2-2-es döntetlent elért csapaton. Miként már utaltunk rá, egyedül kapusposzton muszáj változtatni, hiszen Tóth Balázs sérült. Íme a valószínű kezdőcsapat:

Dibusz – Nego, Orbán, Szalai, Kerkez – Bolla, Schäfer, Styles – Sallai, Szoboszlai – Varga.

Ki van veszélyben sárga lapok miatt?

A magyar válogatottban az alábbi játékosoknak van sárga lapjuk:

  • Dibusz Dénes
  • Szalai Attila
  • Callum Styles
  • Lukács Dániel 
  • Szoboszlai Dominik.

A FIFA kissé furcsa szabályokat állapított meg a sárga és piros lapokkal, az eltiltással kapcsolatban. Aki egy sárga lappal zárja a selejtezősorozatot, annak a büntetését törlik a pótselejtezőkre. Aki azonban a sorozat végén összeszed eltiltást, kénytelen meccset kihagyni a pótselejtezőben.

Ha tehát a nevezett öt játékos közül aki az örmények ellen sárga lapot kap, az nem játszhat vasárnap Írország ellen. Aki Örményország ellen nem kap sárgát, viszont Írország ellen besárgul, az lemarad a pótselejtező első meccséről. Az is ugyanígy jár, akinek most még nincs sárgája, de e meccs mindegyikén sárga lapot kap.

Mindenesetre tény, a győzelem mindennél fontosabb, de a lapokra, az eltiltásra is ügyelni kell.

 

