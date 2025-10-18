Rossi ezzel nagyon betalált: a hallgatag franciára szabott taktika

A lisszaboni portugál–magyar vb-selejtezőt megelőző hétfői sajtótájékoztatón egy percre megfagyott a levegő . Az egyik magyar újságíró azt kérdezte Loic Negótól, melyik poszton szeret jobban játszani: a klubjában vagy a válogatottban neki szánt szerepkörben. Nego két szóval intézte el a választ: nincs különbség. A kolléga kicsit még forszírozta a dolgot, mondván, a francia csapatban szinte kizárólag a védekezés a feladata, Marco Rossi csapatában viszont a támadásokat is segíti. Loic Nego kiegészítésként ennyit tett hozzá a korábbiakhoz: „Nem bonyolultabb itt a feladatom, hiszen pontosan ugyanaz a pozícióm, mint a klubomnál.” Majd sejtelmesen mosolygott. Nesze semmi, fogd meg jól… Szegény kolléga nem akart rosszat, sőt logikus volt a felvetés, a jobbhátvéd reakciója után mégis leforrázva érezte magát. Nego nem is kapott több kérdést.

Marco Rossi kissé módosította Loic Nego szerepkörét, amiből a magyar válogatott profitált, a francia játékos újra nélkülözhetetlen a csapatban a vb-selejtezőkben Fotó: BERNADETT SZABO/Reuters / POOL

A bravúros, sőt katartikus 2-2-es döntetlen után a röpke epizódnak látszólag nincs jelentősége. Látszólag, valójában nagyon is. Loic Nego nem az újságírót akarta lepattintani, még csak nem is titkolózni akart a magyar válogatott taktikájáról: igazat beszélt. Hangsúlyozzuk, immár nincs különbség a válogatottban és a klubjában betöltött szerepe között. Úgy is fogalmazhatunk: Marco Rossi rá szabottan változtatott a felálláson és a taktikán. Ez a húzás is hozzájárul ahhoz, hogy a magyar válogatott kijött a gödörből, a vb-selejtezőkön ismét a 2024-es Eb előtt megcsodált formáját idézi.

Marco Rossi Loic Nego személyére szabott taktikája

Miről is van szó? Ki ne tudná, hogy Rossi éveken át ragaszkodott a háromvédős hadrendhez, ebben a rendszerben Nego játszotta be a jobbszárnyat. Többnyire nagyszerűen, a gyorsaság mellett óriási futómennyiség jellemezte a játékát, több gólpassz mellett két gól is árulkodik a kimagasló teljesítményéről.

Aztán történt valami, helyesebb két körülmény is változást hozott: egyrészt az évek múlását a fáradhatatlan jobbszélső is kezdte megérezni, másrészt riválisa is akadt Bolla Bendegúz személyében.

Rossi több mint egy éven át tépelődött: Nego vagy Bolla, sőt netán Fiola? Aztán meghozta a döntést: Nego és Bolla!

Ez csak négyvédős rendszerben működik. Loic Nego ennek jegyében klasszikus jobbhátvédként szerepel – ugyanúgy, mint a klubjában, a Le Havre-ban. Persze olykor továbbra is segíti a támadójátékot felfutásokkal, de a jobbszárny bejátszása immár inkább Bolla feladata.