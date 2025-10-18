Loic NegoLe HavreMagyarországMarco Rossi

Rossi ezzel nagyon betalált: a hallgatag franciára szabott taktika

Egy francia, aki Magyarországon otthonra lelt, s tettekkel bizonyítja, hogy hazatérve is ragaszkodik hozzánk. Az elmúlt két évben már-már úgy tűnt, hogy Loic Nego kikopik a magyar válogatottból, ám Marco Rossi a világbajnoki selejtezőkön némi meglepetésre újra alapemberként számol vele. Az egykori fehérvári kedvenc, a Ligue 1-ben szereplő Le Havre játékosa 34 évesen is nemzetközi szintű klasszis teljesítményre képes, az ő motiváltsága és formajavulása is hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország jó pozícióból várhatja a világbajnoki selejtezők hajráját.

Novák Miklós
2025. 10. 18. 5:45
Kifejező karmozdulat. Loic Nego mindent megtesz a magyar válogatott sikereiért Fotó: STEFAN KOOPS/AFP Forrás: NurPhoto
A lisszaboni portugál–magyar vb-selejtezőt megelőző hétfői sajtótájékoztatón egy percre megfagyott a levegő . Az egyik magyar újságíró azt kérdezte Loic Negótól, melyik poszton szeret jobban játszani: a klubjában vagy a válogatottban neki szánt szerepkörben. Nego két szóval intézte el a választ: nincs különbség. A kolléga kicsit még forszírozta a dolgot, mondván, a francia csapatban szinte kizárólag a védekezés a feladata, Marco Rossi csapatában viszont a támadásokat is segíti. Loic Nego kiegészítésként ennyit tett hozzá a korábbiakhoz: „Nem bonyolultabb itt a feladatom, hiszen pontosan ugyanaz a pozícióm, mint a klubomnál.” Majd sejtelmesen mosolygott. Nesze semmi, fogd meg jól… Szegény kolléga nem akart rosszat, sőt logikus volt a felvetés, a jobbhátvéd reakciója után mégis leforrázva érezte magát. Nego nem is kapott több kérdést.

Marco Rossi kissé módosította Loic Nego szerepkörét, amiből a magyar válogatott profitált, a francia játékos újra nélkülözhetetlen a csapatban a vb-selejtezőkben
Marco Rossi kissé módosította Loic Nego szerepkörét, amiből a magyar válogatott profitált, a francia játékos újra nélkülözhetetlen a csapatban a vb-selejtezőkben Fotó: BERNADETT SZABO/Reuters / POOL

A bravúros, sőt katartikus 2-2-es döntetlen után a röpke epizódnak látszólag nincs jelentősége. Látszólag, valójában nagyon is. Loic Nego nem az újságírót akarta lepattintani, még csak nem is titkolózni akart a magyar válogatott taktikájáról: igazat beszélt. Hangsúlyozzuk, immár nincs különbség a válogatottban és a klubjában betöltött szerepe között. Úgy is fogalmazhatunk: Marco Rossi rá szabottan változtatott a felálláson és a taktikán. Ez a húzás is hozzájárul ahhoz, hogy a magyar válogatott kijött a gödörből, a vb-selejtezőkön ismét a 2024-es Eb előtt megcsodált formáját idézi.

Marco Rossi Loic Nego személyére szabott taktikája

Miről is van szó? Ki ne tudná, hogy Rossi éveken át ragaszkodott a háromvédős hadrendhez, ebben a rendszerben Nego játszotta be a jobbszárnyat. Többnyire nagyszerűen, a gyorsaság mellett óriási futómennyiség jellemezte a játékát, több gólpassz mellett két gól is árulkodik a kimagasló teljesítményéről.

Aztán történt valami, helyesebb két körülmény is változást hozott: egyrészt az évek múlását a fáradhatatlan jobbszélső is kezdte megérezni, másrészt riválisa is akadt Bolla Bendegúz személyében.

Rossi több mint egy éven át tépelődött: Nego vagy Bolla, sőt netán Fiola? Aztán meghozta a döntést: Nego és Bolla!

Ez csak négyvédős rendszerben működik. Loic Nego ennek jegyében klasszikus jobbhátvédként szerepel – ugyanúgy, mint a klubjában, a Le Havre-ban. Persze olykor továbbra is segíti a támadójátékot felfutásokkal, de a jobbszárny bejátszása immár inkább Bolla feladata.

20251011 Budapest Magyarország – Örményország világbajnoki selejtező labdarúgó mérkőzés. Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW képen: #7 Loic Négo
Loic Nego az új szerepkörben is a magyar válogatott erőssége Fotó: Csudai Sándor

Kik játszották végig a magyar válogatott mind a négy vb-selejtezőjét?

A négy vb-selejtezőmérkőzés tökéletes választ ad arra, mennyire bejött a módosított taktika és benne Nego szerepköre. Akár találós kérdésnek is beillik, kik azok a futballisták a magyar válogatottból, akik az eddigi négy mérkőzést végigjátszották.

  1. Szoboszlai Dominik nevét – helyesen – sokan egyből rávágnák.
  2. Az is papírforma, hogy Willi Orbán helye továbbra is megkérdőjelezhetetlen.
  3. Az már meglepőbb, hogy Szalai Attila ismét töretlenül élvezi Rossi bizalmát – igaz, rá is szolgált.
  4. Azt pedig végképp kevesen gondolnák, hogy Loic Nego a negyedik nélkülözhetetlen ember.

Ez mindenképpen váratlan fejlemény. Nego 46-szoros válogatott. Marco Rossi a legjobb éveiben is igyekezett beosztani az erejét, a vb-selejtezőket megelőzően a 42-ből csupán hat meccsen játszott végig az elsőtől az utolsó percig. Most pedig négyből négyet.

Loic Nego (balra) a Le Havre-ban inkább védekező szerepkörben játszik
Loic Nego (balra) a Le Havre-ban inkább védekező szerepkörben játszik  Fotó: LOU BENOIST / AFP

Griezmann-nal együtt a francia válogatottban

Miként utaltunk rá, az elmúlt másfél év hektikusan alakult Loic Nego válogatott-pályafutásában. A 2024-es Európa-bajnokságon történetesen egy percet sem kapott a három találkozón. Igaz, hogy az írek elleni felkészülési meccsen megsérült, de tagja volt az Eb-keretnek. Aligha csupán korábbi érdemei elismeréseként. A 34 éves futballista 2024 őszén a hat Nemzetek Ligája-fellépés közül négyen kapott szerepet, ennél is meglepőbb, hogy a Törökország elleni osztályozón epizodista volt csupán. Erre csak részben magyarázat, hogy a klubjában akkoriban gyakran mellőzték.

Ezen az őszön Loic Nego újra nélkülözhetetlen a magyar válogatottban. S ehhez Rossi önmagában kevés. Ehhez Nego elszántsága is elengedhetetlen.

A guadeloupe-i felmenőkkel rendelkező labdarúgóról köztudott, hogy 2010-ben – mindenekelőtt Antoine Griezmann-nal közösen – tagja volt az Európa-bajnok U19-es francia válogatottnak. Ezzel a pedigrével szinte érthetetlen, miért nem futott be fényes nemzetközi karriert, pedig mi aztán testközelből láthattuk hétről hétre, hogy képes az ennek megfelelő teljesítményre.

Le Havre-ból is ragaszkodik Magyarországhoz

Nehezen felfogható szerencse, hogyan csapott le rá az Újpest, 2015-ben pedig a Fehérvár szerződtette. Nyolc évet húzott le a Vidiben, nem csupán azért, mert anyagilag megbecsülték, hanem miként többször beszélt róla, a családjával együtt nagyon megszerette Magyarországot. Gondolhatnánk, ez a szokásos udvarias klisé, ám Nego azután sem követte a rugalmas elszakadás taktikáját, hogy 2023 nyarán hazatért és a Le Havre-hoz igazolt.

Megtehette volna, mégsem vágta el a köteléket Magyarországgal.

Loic Nego nem szószátyár, ám ragaszkodik a közösséghez, szereti a magyar válogatottat. S persze 34 évesen is motivált. Az ő pályafutásában is a mostani az utolsó esély, hogy világbajnokságon szerepelhessen.

Loic Nego Székesfehérvár tiszteletbeli polgára lett

 

