Rendkívüli

Január 1-jétől fontos változások lépnek életbe – kövesse nálunk élőben! + videó

orbán viktorkormányüléskarácsony

Orbán Viktor már a karácsonyra készül + videó

Az adventi kormányülésről jelentkezett Orbán Viktor, aki a karácsonyi készülődésről beszélt. A kormány több tagja is elárulta, hogyan állnak az ünnepi előkészületekkel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 15:25
Szenteste előtt egy nappal is munkában a kormány: az adventi kormányülésről jelentkezett a miniszterelnök, aki elárulta, hogy még akadnak hiányosságok a karácsonyi készülődésben. A kormány több tagja is válaszolt a körkérdésre.

Adventi kormányülés (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor a kormányülés szünetében a karácsonyi készülődésről is megosztott pár személyes gondolatot a közösségi oldalán. Mint fogalmazott, ritkán van olyan érzése az embernek, hogy minden teljesen rendben van az ünnepekre.

Nem tudom, van-e olyan érzése az embernek valaha is, hogy minden megvan. Mindig az utolsó pillanatban derül ki, hogy valami nincs

– mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a karácsonyi készülődésnél a kisebb figyelmességek is sokat számítanak.

Egy kis csoki, egy kis könyv azért mindig akad. Ha az ember valamit elhibázott, akkor kipótolja

– jegyezte meg.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is beszámolt a karácsonyi előkészületekről. Mint mondta, egyelőre „semmi nincs még meg”, miközben a felesége azt szeretné, ha időben hazaérne. A miniszterelnök másként áll a kérdéshez, így jelenleg a két elvárás között próbál lavírozni – tette hozzá.

Lázár János építési és közlekedési miniszter erre a kérdésre nem adott részletes választ, csupán annyit jegyzett meg, hogy erről inkább a felesége és a gyermekei tudnának nyilatkozni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

